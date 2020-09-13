تسجيل
17:46 GMT13 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    سحب السفير الفلسطيني من البحرين احتجاجا على التطبيع.. أمريكا قلقة للغاية من تحركات أنقرة شرق المتوسط

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202009131046530402-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/

    السلطة الفلسطينية تستدعي سفيرها من البحرين احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل

    غادر السفير الفلسطيني لدى البحرين خالد عارف، المنامة، بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باستدعائه للتشاور، احتجاجا على إعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل.

    وأعلنت القيادة الفلسطينية، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

    إلى ذلك، دعت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في فلسطين، التي تم تشكيلها مؤخرا،  لأن يكون يوم 15 من أيلول/ سبتمبر الحالي، يوم رفض شعبي في كل الوطن العربي، لرفض تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.

    قال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، قد يدفع السلطة الفلسطينية رسميا لسحب اعترافها بإسرائيل.

    وأضاف أن الاعتراف بإسرائيل عمليا أمر غير موجود، لأن اتفاقية أوسلو التي كان بمقتضاها الاعتراف هي في حكم الملغاة عمليا، مشيرا إلى أن إسرائيل نفسها أجهضتها.

    وقال أبو عيطة، إن الفلسطينيين تلقوا طعنة من الخلف من خلال التسارع الخليجي في التطبيع مع إسرائيل بشكل مجاني وبلا مقابل، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب إجراء فلسطينيا أولها سحب السفراء للوقوف على حقيقة ما يحدث، فضلا عن إجراءات أخرى تناسب هذه الخطوة.

    إيران تحمل البحرين والإمارات مسؤولية أي عمل استفزازي إسرائيلي في الخليج

    نددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بقيام كل من "البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، واعتبرته خيانة للقضة الفلسطينية.

    وحذرت اللجنة، "حكام البحرين والإمارات بأنهما يتحملان مسؤولية تداعيات أي عمل استفزازي من قبل إسرائيل في  الخليج"، معتبرة أن التحالف مع إسرائيل سيهدد أمن البحرين والإمارات أكثر من أي وقت مضى".

    وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن الشعوب العربية والإسلامية لن تسمح بأن تقع القضية الفلسطينية ضحية للانتخابات الأمريكية، وأنها سترد بشكل مناسب".

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني، إن احتجاج إيران على التقارب الفلسطيني الخليجي نابع من شعور طهران بالخطر جراء اقتراب العدو المباشر لها وهي إسرائيل منها جغرافيا عبر هذه الدول التي تقاربت معه، فهي على حدود إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل نفسها أقامت الدنيا ولم تقعدها لوجود عدد من القطاعات العسكرية الإيرانية بالقرب منها في سوريا.

    وأشار القزويني إلى أن هذا التقارب يحمل في طياته عدوانا على إيران، وإلا فلم لم تعلق عواصم هذه الدول على تصريح وزير الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن بصدد تكوين حلف عسكري إسرائيلي خليجي ضد إيران.

    بومبيو يقول إن أمريكا قلقة للغاية من تحركات تركيا في شرق المتوسط

    قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية" من تحركات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، لكنه دعا في نفس الوقت للتوصل لحل دبلوماسي لحل الأزمة.

    وقال بومبيو في زيارة خاطفة لقبرص، التقى فيها بالرئيس نيكوس أناستاسياديس، " إن دول المنطقة تحتاج للتوصل دبلوماسيا وسلميا إلى حل لخلافاتها بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الأمن ومصادر الطاقة".

    إلى ذلك، سحبت السلطات التركية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" من منطقة شرق المتوسط، وأعادتها إلى ميناء أنطاليا، بعد مباحثات عقدت بين أنقرة وأثينا برعاية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

    في هذا السياق، قال إميل أمين المتخصص بالشئون الأمريكية، إن الموقف الأمريكي من التحركات التركية شرق المتوسط لا يعكس الحقيقة، لأن تلك التحركات تتم بضوء أخضر أمريكي.

    وأشار أمين إلى أن هناك اصطفافا أمريكيا لا شك بجانب اليونان لأسباب حضارية ربما ، فاليونان مهد الحضارة الأوربية في مقابل عدم رغبة الغرب الأنجلو الأمريكي بعودة السلطنة العثمانية ممثلا في أردوغان.

    انظر أيضا:

    الاتحاد الأوروبي يوجه تحذير شديد اللهجة لتركيا حول نزاع البحر المتوسط
    نتنياهو يتوقع تسيير رحلات جوية مباشرة إلى البحرين بعد اتفاق التطبيع
    بومبيو: أمريكا قلقة للغاية من تحركات تركيا في شرق المتوسط
    التطبيع مع الدول العربية.. هل تعد ورقة نتنياهو الرابحة لفترة جديدة من رئاسة الحكومة؟
    الكلمات الدلالية:
    تركيا, الولايات المتحدة, البحرين, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الإيطالية إليسا دي بانيكيس على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي الـ 77، 9 سبتمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك