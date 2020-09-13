سحب السفير الفلسطيني من البحرين احتجاجا على التطبيع.. أمريكا قلقة للغاية من تحركات أنقرة شرق المتوسط

السلطة الفلسطينية تستدعي سفيرها من البحرين احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل

غادر السفير الفلسطيني لدى البحرين خالد عارف، المنامة، بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باستدعائه للتشاور، احتجاجا على إعلان البحرين التطبيع مع إسرائيل.

وأعلنت القيادة الفلسطينية، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

إلى ذلك، دعت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في فلسطين، التي تم تشكيلها مؤخرا، لأن يكون يوم 15 من أيلول/ سبتمبر الحالي، يوم رفض شعبي في كل الوطن العربي، لرفض تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.

قال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، قد يدفع السلطة الفلسطينية رسميا لسحب اعترافها بإسرائيل.

وأضاف أن الاعتراف بإسرائيل عمليا أمر غير موجود، لأن اتفاقية أوسلو التي كان بمقتضاها الاعتراف هي في حكم الملغاة عمليا، مشيرا إلى أن إسرائيل نفسها أجهضتها.

وقال أبو عيطة، إن الفلسطينيين تلقوا طعنة من الخلف من خلال التسارع الخليجي في التطبيع مع إسرائيل بشكل مجاني وبلا مقابل، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب إجراء فلسطينيا أولها سحب السفراء للوقوف على حقيقة ما يحدث، فضلا عن إجراءات أخرى تناسب هذه الخطوة.

إيران تحمل البحرين والإمارات مسؤولية أي عمل استفزازي إسرائيلي في الخليج

نددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بقيام كل من "البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، واعتبرته خيانة للقضة الفلسطينية.

وحذرت اللجنة، "حكام البحرين والإمارات بأنهما يتحملان مسؤولية تداعيات أي عمل استفزازي من قبل إسرائيل في الخليج"، معتبرة أن التحالف مع إسرائيل سيهدد أمن البحرين والإمارات أكثر من أي وقت مضى".

وأعربت اللجنة عن ثقتها في أن الشعوب العربية والإسلامية لن تسمح بأن تقع القضية الفلسطينية ضحية للانتخابات الأمريكية، وأنها سترد بشكل مناسب".

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني، إن احتجاج إيران على التقارب الفلسطيني الخليجي نابع من شعور طهران بالخطر جراء اقتراب العدو المباشر لها وهي إسرائيل منها جغرافيا عبر هذه الدول التي تقاربت معه، فهي على حدود إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل نفسها أقامت الدنيا ولم تقعدها لوجود عدد من القطاعات العسكرية الإيرانية بالقرب منها في سوريا.

وأشار القزويني إلى أن هذا التقارب يحمل في طياته عدوانا على إيران، وإلا فلم لم تعلق عواصم هذه الدول على تصريح وزير الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن بصدد تكوين حلف عسكري إسرائيلي خليجي ضد إيران.

بومبيو يقول إن أمريكا قلقة للغاية من تحركات تركيا في شرق المتوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لا تزال "قلقة للغاية" من تحركات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، لكنه دعا في نفس الوقت للتوصل لحل دبلوماسي لحل الأزمة.

وقال بومبيو في زيارة خاطفة لقبرص، التقى فيها بالرئيس نيكوس أناستاسياديس، " إن دول المنطقة تحتاج للتوصل دبلوماسيا وسلميا إلى حل لخلافاتها بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الأمن ومصادر الطاقة".

إلى ذلك، سحبت السلطات التركية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" من منطقة شرق المتوسط، وأعادتها إلى ميناء أنطاليا، بعد مباحثات عقدت بين أنقرة وأثينا برعاية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

في هذا السياق، قال إميل أمين المتخصص بالشئون الأمريكية، إن الموقف الأمريكي من التحركات التركية شرق المتوسط لا يعكس الحقيقة، لأن تلك التحركات تتم بضوء أخضر أمريكي.

وأشار أمين إلى أن هناك اصطفافا أمريكيا لا شك بجانب اليونان لأسباب حضارية ربما ، فاليونان مهد الحضارة الأوربية في مقابل عدم رغبة الغرب الأنجلو الأمريكي بعودة السلطنة العثمانية ممثلا في أردوغان.