استقالة السراج.. وقرب الحل في ليبيا.. ومشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية.. وأزمة شرق المتوسط

تناقش هذه الحلقة من "عالم سبوتنيك" ملفات هامة جدا على الصعيد العربي وفي الشرق الأوسط، أولها إعلان السراج نيته الاستقالة نهاية أكتوبر، واتفاق قريب بين روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في ليبيا، والأسف الفرنسي لعدم وفاء سياسيي لبنان بتعهداتهم لماكرون، بالإضافة إلى تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية تركيا من "ترهيب" جيرانها ،ومطالبة أردوغان ميركل بموقف أوروبي "عادل" بشأن شرق المتوسط.

السراج يعلن نيته الاستقالة نهاية أكتوبر، واتفاق قريب بين روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في ليبيا .

أعلن فايز السراج، مساء أمس، عن نيته الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن الحكومة "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، وكانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية، والكثير من الصعوبات منذ اليوم الأول" على حد قوله.

على الصعيد ذاته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة صحفية ليل الأربعاء إن مسؤولين من تركيا وروسيا اقتربوا من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا خلال اجتماعات جرت بينهم مؤخرا في أنقرة.

وأنقرة وموسكو هما الوسيطتان الرئيسيتان في الحرب الدائرة بليبيا وتجريان محادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية.

من جانبه قال المحلل السياسي ،عبد الستار حتيتة، إن إعلان فايز السراج تسليم السلطة بحلول نهاية أكتوبر جاء بعد ممارسة ضغوط كثيرة للغاية عليه من جانب أطراف دولية وإقليمية والتي لديها ترتيبات جديدة في محاولة لتثبيت واقع جديد في ليبيا، مضيفا أنه من المحتمل ألا تتمكن الأطراف من التوصل إلي سلطة جديدة وبالتالي قد يستمر السراج لحين وجود سلطة تنفيذية جديدة .

وأوضح ،حتيتة، خلال حديثه ل"راديو سبوتنيك أن السراج مجبر علي الخروج من المشهد لكي نري لاعبين جددا سواء كانوا من غرب البلاد أو من الشرق أو حتي من الجنوب لتقاسم المناصب حيث تصر بعض الأطراف الإقليمية علي الدفع بموالين لها ، معربا عن اعتقاده أنه قد ينتج عن هذه الاستقالة كثيرا من المشاكل فيما يخص الجماعات المسلحة إلا إذا تمكنت الدول الراعية للحوار من كبح جماح الميليشيات من خلال اجراءات رادعة مثل فرض العقوبات.

واختتم ،الخبير بالشأن الليبي، حديث بالقول إن تركيا تحاول تحقيق مصالح من خلال التعاون مع الجانب الروسي وتقديم بعض الوجوه الجديدة علي الساحة الدولية

فرنسا تأسف لعدم وفاء سياسيي لبنان بتعهداتهم لماكرون ، وتقول إن الوقت لم يفت بعد لتشكيل حكومة.

أعربت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، عن أسفها لعدم تمكن الزعماء السياسيين اللبنانيين من الالتزام بتعهداتهم للرئيس ايمانويل ماكرون حول تشكيل حكومة جديدة سريعاً للبدء بالإصلاحات.

وتضغط فرنسا على السياسيين المنقسمين لتشكيل حكومة جديدة، من أجل البدء في إصلاح الدولة التي تعاني من تفشي الفساد، غير أنهم تجاوزوا بالفعل مهلة انتهت الثلاثاء الماضي اتفقوا عليها مع باريس لتشكيل حكومة جديدة.

غير أن باريس قالت إن الوقت لم يفت بعد على تشكيل حكومة لبنانية جديدة لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة.

تعليقاً على ذلك قال قال عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب، قاسم هاشم، إن التصريحات الفرنسية تعتبر بمثابة دفع للقوي السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة ،وهو الأمر الذي قد يحدث في اللحظات الأخيرة ، مضيفا أنه بالرغم من الفوضوية والضبابية في المشهد السياسي فإن هذا لا يعني أن الأمور انتهت فاليوم الأجواء أكثر ايجابية .

وأشار، هاشم ، خلال حديثه ل"راديو سبوتنيك" إلي أن موضوع الانتخابات النيابية المبكرة أحد مطالب بعض القوي السياسية إلا أن ذلك سابق لأوانه وهناك أولويات كثيرة مثل الوضع المالي والاقتصادي ، لافتا إلي أنه إذا كان الكل على قناعة بضرورة إجراء الانتخابات فيجب تغيير قانون الانتخابات الحالي لأنه من أسوأ القوانين.

واستنكر، عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني، فرض أي عقوبات من الولايات المتحدة لأن ذلك يعتبر اعتداء علي السيادة اللبنانية .كما قد يؤدي لإفشال أي مبادرات لإنقاذ البلاد .

رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من "ترهيب" جيرانها ،وأردوغان يطالب ميركل بموقف أوروبي "عادل" بشأن شرق المتوسط.

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تركيا من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز في شرقي المتوسط. وقالت فون دير لاين في كلمتها السنوية أمام البرلمان الأوروبي: إنه لا شيء يبرر محاولات تركيا ترهيب جيرانها"، في إشارة إلى الجهد التركي لاحتواء أزمة اللاجئين

وتأتي تصريحات المسؤولة الأوروبية قبل أيام من قمة ستجمع قادة الدول في القارة، ويحتل ملف فرض عقوبات على تركيا سلم الأولويات في الاجتماع. يشار إلى أن مباحثات جمعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل والرئيس التركي حول قضية شرق المتوسط عبر تقنية الاتصال المرئي، ألح أردوغان فيها على ضرورة أن يكون موقف دول الاتحاد الأوروبي عادلا ومتسقا في قضية شرق المتوسط.

وحول هذا الموضوع قال قال ،المحلل الساسي ، فراس رضوان أوغلو إن "تصريحات الاتحاد الأوربي الأخيرة تجاه تركيا ملائمة لموقفه من أنقرة وذلك رغم بعض الخلافات بين أعضائه ، مؤكدا أن الموقف الموحد لدول أعضاء الاتحاد مجتمعة قد تضر المصالح التركية ،إلا أن ذلك قد يكون مستبعدا حاليا بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلي العلاقات الثنائية وتشابك المصالح بين تركيا ودول في الاتحاد الأوروبي"

وأشار، أوغلو، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك" إلي أن إرهاصات ما قبل القمة المقررة بين قادة دول الاتحاد الأوروبي تشير إلي بعض الأمور الإيجابية مثل اللقاء بين الرئيس التركي والمستشارة الألمانية وكذلك بعض التصريحات التركية عن ضرورة اللجوء للحل السياسي واللقاء الفني بين العسكريين الأتراك واليونانيين تحت مظلة الناتو، مؤكدا أن تركيا لن تتراجع خطوة مالم يتراجع الطرف الثاني وإلا سيعتبر هزيمة وهذا سيؤثر علي الحزب الحاكم وسيضره في الانتخابات القادمة .