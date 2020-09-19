فرنسا تدعو لتشكيل الحكومة اللبنانية دون تأخير... سويسرا تستضيف مفاوضات تبادل الأسرى اليمنية

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، عن أسف فرنسا لعدم وفاء الساسة اللبنانيين بتعهداتهم، التي التزموا بها في أول سبتمبر/ أيلول الجاري وفقا للإطار الزمني المعلن.

وحثت الوزيرة الفرنسية "القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على التشكيلة (التي رشحها) مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني".

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، "إن السبب في تأخير التشكيل الحكومي الجديد هو الفريق المدعوم من قبل الإيرانيين، وما يسمى تحديدا حزب الله وحركة أمل ومن خلفه منظومة السلطة، التي أبقت على نص النظام التشغيلي، الذي أودى بالبلاد إلى الإفلاس وهو المسؤل عن انفجار مرفأ بيروت" الذي دمر العاصمة".

وأضاف أن المبادرة الفرنسية تواجه خطوطا حمراء من قوى إقليمية ودولية، لكن أهمية هذا المسعى أنه يحاول تحييد لبنان حتى لو للحد الأدنى، فقد فهمت باريس أن هذا البلد لا يمكن أن يكون مصطفا لهذا الطرف أو ذاك".

طرفا النزاع اليمني يبحثان في سويسرا عملية تبادل الأسرى برعاية أممية

انطلقت في سويسرا محادثات بين جماعة أنصار الله (الحوثيين) وممثّلين عن الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تبادل أسرى، حسبما أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.

وجه المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث رسالة للحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، شدد خلالها على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين على وجه السرعة".

من جهتها، رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وأكدت "استعدادها لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة في اليمن وفقا لدورها كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم".

وأعرب نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء فهمي اليوسفي، عن أمله أن تكون هناك جدية من الطرف الآخر في عملية تبادل الأسرى، لأنه هو من عرقل هذه الخطوة من حينها وحتى اليوم.

كما أعرب عن أمله أن يكون هناك ضغط أممي لإنجاح هذه العملية على أساس إطلاق كل الأسرى، لكن الطرف الآخر مازال مصرا على أن يكون ذلك مقتصرا على مجموعات معينة، على حد قوله.

وأضاف أن هناك صعوبات كثيرة أمام إتمام عملية تبادل الأسرى ونرجو أن يتم بناء الثقة بين الطرفين والأمم المتحدة حيث مازال الطرف الآخر يرفض إطلاق سراح الكل مقابل الكل.

اعتقال مسؤولين ورجل أعمال في العراق على خلفية اتهامات بالفساد

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر حكومية، أن مسؤولين عراقيين ورجل أعمال اعتقلوا في إطار حملة جديدة لمكافحة الفساد، يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأكدت المصادر توقيف بهاء عبد الحسين رئيس، شركة الدفع الإلكتروني "كي كارد" لدى وصوله مطار بغداد، كما تم اعتقال رئيس صندوق التقاعد العراقي أحمد الساعدي ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي.

ورفض المسؤولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المسؤولين الموقوفين، ومكان احتجازهم أو ما هي الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي العراقي، فارس الخطاب، إن "مكافحة الفساد أحد مشاريع الكاظمي في الإدارة، لكن تنفيذ الخطة يحتاج إلى مزيد من الوقت والقدرة على مواجهة أركان الفساد خاصة قادة الأحزاب السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم".

واعتبر أن "إلقاء القبض على عدة أشخاص مؤخرًا في قضايا الفساد موقف غير مقنع للشعب العراقي في ظل وجود أسماء سياسية معروفة أهدرت مئات المليارات من أموال الشعب العراقي ولم يتم محاسبتها حتى الأن، بالتالي ما يتم القبض عليهم مجرد موظفين صغار تابعين إلى كتل لكنهم لا يمثلون رأس الفساد".

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…