تسجيل
15:51 GMT20 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    التيار الوطني الحر يقترح إسناد الوزارات السيادية للطوائف الأصغر لإنهاء الخلاف حول تشكيل الحكومة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202009201046592088-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/

    اقترح حزب "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، إسناد الوزارات الرئيسية في الحكومة الجديدة إلى طوائف أصغر، وذلك في محاولة لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل الحكومة.

    ويرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات، لكن حركة أمل وحزب الله يرغبان في اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب من بينها وزير المالية. 

    وانقضت في 15 سبتمبر/أيلول مهلة تم التوافق عليها لتشكيل حكومة جديدة بدعم من فرنسا، التي دعت القوى السياسية اللبنانية للتحرك "دون تأخير". في تشكيل الحكومة. 

    وقال د.توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إن هذا الاقتراح يشير لتمايز في الموقف بين التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله منذ العام 2006 ، لافتا إلى أن نقطة الابتعاد هذه تمثل ضربة للثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل. 

    وأشار إلى أن ذلك كان واضحا في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس التيار جبران باسيل، فضلا عن أن أصوات أخرى في التيار الحر، تشير إلى هذه المساحة من التباعد بين الحليفين مثل قول المستشارة السياسية لرئيس التيار مي خريش إن من حق التيار أن تكون له مواقف متمايزة عن حليفة. 

     الحكومة الليبية المؤقتة تدعو البعثة الأممية للتعامل بإيجابية مع إعلان استئناف إنتاج النفط 

    دعت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية الموقتة، التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها، البعثة الأممية لدى ليبيا بشكل خاص إلى "التعامل بإيجابية"، مع قرار الجيش الليبي استئناف انتاج و تصدير النفط الليبي.  

    ودعت دول العالم، والبعثة الأممية إلى "ضمان تدفق النفط وفق الشروط المتفق عليها، وعمل اللجنة الفنية المشتركة بين الأطراف الليبية بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بكل سهولة ويسر.  
    وشددت على ضروة التوزيع العادل للثروة على الليبيين جميعًا في كل المدن والمناطق، وضمان التوزيع العادل للجميع، وليس تقاسم المواقع فقط. 

    وقال كامل المرعاش المحلل السياسي الليبي، إن هذا الاتفاق هو برعاية أمريكية ومن المفترض أن يأخذ طريقه للتنفيذ، مشيرا إلى أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والتي رفض فيها هذا الاتفاق ثم عاد وأيد الاتفاق ورفع حالة القوة القاهرة تشير إلى ذلك. 

    وأضاف المرعاش أن الأطراف التي ترفض هذا الاتفاق تعتمد في بقائها في مناصبها على دعم الجانب الأمريكي مثل محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للنفط، وليس على دعم البرلمان ولا حكومة الوفاق. 

    الاتحاد الأوروبي، يؤكد أنه لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على إيران  

    أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران، لأن واشنطن أنهت مشاركتها في الاتفاق النووي، داعيا للحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي. 

    ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، "الجميع إلى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد التوترات". 

    وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، وذلك على الرغم  من رفض مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات على طهران. 

    وقلل المتخصص بالشأن الإيراني محمد غروي من تأثير قرار واشنطن إعادة تفعيل العقوبات على إيران، لأن طهران  ليست حديثة عهد بالعقوبات. 

    وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات تزيد من إحراج الولايات المتحدة دوليا، لافتا إلى أن كل يوم يمر سوف تدرك واشنطن أنها أخطأت في حساباتها الاستراتيجية تجاه طهران. 

    وقال غروي، إن الاتهام من جانب طهران يقول بلسان الحال للأوربيين لا تعولوا على الولايات المتحدة ولا تجاروها في مثل هذه العقوبات الأحادية الظالمة. 

    انظر أيضا:

    حرس المنشآت النفطية في ليبيا يأذن بإنتاج وتصدير النفط
    خبير: محاولات واشنطن لتجديد العقوبات على إيران لا أثر فعلي لها
    في لبنان ..."يسقط عهد الرصاص الحي"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راقصة باليه خلال جلسة تصوير في سوق بايك بالاس ماركيت بمدينة سياتل، الولايات المتحدة 12 سبتمبر 2020
    عاصفة رملية تضرب أنقرة وولايات أمريكية لا تزال تحترق... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب فقد جميع أصدقاءه بسبب الحملة الانتخابية الرئاسية
    ترامب يفقد جميع أصدقائه بسبب الحملة الانتخابية الرئاسية
    إنفوجرافيك.. أفضل 10 هواتف من حيث الكاميرا
    أفضل 10 هواتف من حيث الكاميرا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك