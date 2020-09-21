رفض اتفاق فتح موانئ النفط الليبية... قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف ضد تركيا شرقي المتوسط

الموضوعات: المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن رفضه اتفاق فتح موانئ النفط، وقبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم ضد تركيا في شرق المتوسط، والرئيس الجزائري يعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن رفضه اتفاق فتح موانئ النفط

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهاتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط من الموانئ الليبية، الذي تم التوصل إليه بعد تفاهمات بين ممثلين عن الجيش الليبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق أحمد معيتيق.

وأضاف المجلس في بيان، إن "اتفاق استئناف انتاج النفط الذي تم التوصل إليه، مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها".

ودعا في الوقت نفسه لفتح تحقيق عاجل في خلفيات هذه الحادثة، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الإجراء.

وقال المحلل السياسي الليبي مختار الجدال إن كل "ما يصدر عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو عرقلة المسيرة في ليبيا"، مشيرا إلى أن المجلس ليس له قبول في الشارع الليبي.

وشدد على أن "المشكلة في ليبيا أمنية في الأساس وليست سياسية وتتعلق بمن الذي يسيطر على الأرض، مؤكدا أن الحل هو خروج المليشيات والمرتزقة من ليبيا".

قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم ضد تركيا في شرق المتوسط

دعا وزير الدفاع القبرصي، شار الامبوس بيترديس، الاتحاد الأوروبي إلى توجيه "رسالة حاسمة" إلى تركيا، تؤكد وحدة موقفه حيال ما اعتبره أنشطة أنقرة غير القانونية في شرق المتوسط.

وأوضح شارالامبوس بيترديس، أن "الأوضاع في شرق المتوسط تثير القلق، في ظل استمرار الاستفزازات التركية"، على حد قوله.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن تركيا واليونان قد تستأنفان في وقت قريب محادثات بشأن مطالبات كل منهما في البحر المتوسط، لكنه أكد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة لن يجدي نفعا.

قال الكاتب والمحلل السياسي، مالك العثامنة، إن «تركيا تلمست جدية أوروبا في الحديث عن العقوبات هذه المرة، لأن هناك دفع حقيقي في أروقة الاتحاد باتجاه اتخاذ قرار العقوبات».

وأشار إلى أن هذا الموقف الأوروبي الجدي هذه المرة، ربما يؤثر على الموقف التركي الذي لايزال مراوحا ومراوغا، على حد قوله.

وأضاف أن أنقرة تدرك الآن أنها توغلت أكثر من اللازم في المجال الحيوي الأوروبي وأن مغامرتها في شرق المتوسط قد تكون غير محسوبة النتائج وتحدث إرباكا في منظومة العلاقات الدولية في الاقليم.

وأكد العثامنة أن "الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة العصا والجزرة مع تركيا، مشيرا إلى أن ألمانيا لها حساباتها في موقفها الداعي إلى الحوار الدبلوماسي.

الرئيس الجزائري يعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة، التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2019

في هذ االصدد، توقع الكاتب والمحلل السياسي الجزائري بوزيان مهماه «ألا يتم إجراء الانتخابات التشريعية قبل ثلث العام المقبل، حيث سيتعين على البرلمان الحالي إقرار موازنة العام الجديد أو لا».

وأشار إلى أن "البرلمان المقبل سيكون فسيفسائيا، ولن تتمتع فيه كتلة سياسية بأغلبية نظرا لعدم تطابق وجهات النظر بين الكتل السياسية".

وحول موقف الرئيس الجزائري من التطبيع مع إسرائيل قال مهماه، إن "موقف الرئيس يتماهى مع العقيدة الوطنية للشعب والمؤسسات بل والعقيدة العسكرية حيث أن الجزائر مازالت متشبعة بالفكر الثوري.

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