تسجيل
16:09 GMT21 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    رفض اتفاق فتح موانئ النفط الليبية... قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف ضد تركيا شرقي المتوسط

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202009211046600145-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/

    الموضوعات: المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن رفضه اتفاق فتح موانئ النفط، وقبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم ضد تركيا في شرق المتوسط، والرئيس الجزائري يعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن رفضه اتفاق فتح موانئ النفط

    أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهاتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط من الموانئ الليبية، الذي تم التوصل إليه بعد تفاهمات بين ممثلين عن الجيش الليبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق أحمد معيتيق.

    وأضاف المجلس في بيان، إن "اتفاق استئناف انتاج النفط الذي تم التوصل إليه، مخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها". 

    ودعا في الوقت نفسه لفتح تحقيق عاجل في خلفيات هذه الحادثة، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الإجراء. 

    وقال المحلل السياسي الليبي مختار الجدال إن  كل "ما يصدر عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا هو عرقلة المسيرة في ليبيا"، مشيرا إلى أن المجلس ليس له قبول في الشارع الليبي.

    وشدد على أن "المشكلة في ليبيا أمنية في الأساس وليست سياسية وتتعلق بمن الذي يسيطر على الأرض، مؤكدا أن الحل هو خروج المليشيات والمرتزقة من ليبيا".

    قبرص تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم ضد تركيا في شرق المتوسط

    دعا وزير الدفاع القبرصي، شار الامبوس بيترديس، الاتحاد الأوروبي إلى توجيه "رسالة حاسمة" إلى تركيا، تؤكد وحدة موقفه حيال ما اعتبره أنشطة أنقرة غير القانونية في شرق المتوسط. 

    وأوضح شارالامبوس بيترديس، أن "الأوضاع في شرق المتوسط تثير القلق، في ظل استمرار الاستفزازات التركية"، على حد قوله. 

    إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن تركيا واليونان قد تستأنفان في وقت قريب محادثات بشأن مطالبات كل منهما في البحر المتوسط، لكنه أكد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة لن يجدي نفعا.

     قال الكاتب والمحلل السياسي، مالك العثامنة، إن «تركيا تلمست جدية أوروبا في الحديث عن العقوبات هذه المرة، لأن هناك دفع حقيقي في أروقة الاتحاد باتجاه اتخاذ قرار العقوبات».

    وأشار إلى أن هذا الموقف الأوروبي الجدي هذه المرة، ربما يؤثر على الموقف التركي الذي لايزال مراوحا ومراوغا، على حد قوله. 

    وأضاف أن أنقرة تدرك الآن أنها توغلت أكثر من اللازم في المجال الحيوي الأوروبي وأن مغامرتها في شرق المتوسط قد تكون غير محسوبة النتائج وتحدث إرباكا في منظومة العلاقات الدولية في الاقليم. 

    وأكد العثامنة أن "الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة العصا والجزرة مع تركيا، مشيرا إلى أن ألمانيا لها حساباتها في موقفها الداعي إلى الحوار الدبلوماسي.

    الرئيس الجزائري يعلن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

    دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. 

    وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة، التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2019

    في هذ االصدد، توقع الكاتب والمحلل السياسي الجزائري بوزيان مهماه «ألا يتم إجراء الانتخابات التشريعية قبل ثلث العام المقبل، حيث سيتعين على البرلمان الحالي إقرار موازنة العام الجديد أو لا».

    وأشار إلى أن "البرلمان المقبل سيكون فسيفسائيا، ولن تتمتع فيه كتلة سياسية بأغلبية نظرا لعدم تطابق وجهات النظر بين الكتل السياسية".  

    وحول موقف الرئيس الجزائري من التطبيع مع إسرائيل قال مهماه، إن "موقف الرئيس يتماهى مع العقيدة الوطنية للشعب والمؤسسات بل والعقيدة العسكرية حيث أن الجزائر مازالت  متشبعة بالفكر الثوري.

    تابعوا المزيد على برنامج «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    على يسار الصورة: الممثلة السويدية بريت إيكلاند مع زوجها الممثل البريطاني بيتر سيلرز، 19 فبراير/ شباط عام 1964؛ وسط الصورة: الفنانة اليابانية يوكو أونو بعد زفافها من مغني الروك البريطاني وعضو فرقة بيتلز جون لينون، 20 مارس/ آذار 1969؛ يمين الصورة: الممثلة الإنجليزية أماندا باري مع زوجها الممثل روبن هنتر، 19 يونيو/ حزيران 1967.
    تطور فستان الزفاف على مدى الـ100 عام الأخيرة
    ترامب فقد جميع أصدقاءه بسبب الحملة الانتخابية الرئاسية
    ترامب يفقد جميع أصدقائه بسبب الحملة الانتخابية الرئاسية
    إنفوجرافيك.. أفضل 10 هواتف من حيث الكاميرا
    أفضل 10 هواتف من حيث الكاميرا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك