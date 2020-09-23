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    عالم سبوتنيك

    انفجار مستودع في عين قانا جنوبي لبنان... واشنطن وأبو ظبي تبحثان صفقة "إف 35"

    عالم سبوتنيك
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    قال مصدر أمني إن انفجارا وقع في مستودع لمخلفات الحرب جنوبي لبنان والإصابات اقتصرت على المادية.

    انفجار مستودع لمخلفات الحرب جنوبي لبنان في وقت غير مناسب

    حدث خطأ فني تسبب في وقوع انفجار في مستودع لمخلفات الحرب في قرية عين قانا في الجنوب اللبناني تصاعدت في أعقابه سحابة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة.

    وفرض "حزب الله" طوقا أمنيا حول موقع الانفجار على بعد نحو 50 كم جنوبي بيروت.

    قال الدكتور خليل حسين، أستاذ القانون الدولي والسياسي،
    "انفجار مستودع أسلحة حزب الله وقع في وقت يطرح علامات استفهام كثيرة خاصة في ظل تعقد مسار تشكيل الحكومة وانهيار الوضع الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت، فضلًا عن التصعيد القائم بين حزب الله وإسرائيل مع حركة تطبيع تشهدها المنطقة العربية، ومنها يمكن القول أن الانفجار أتى في ظروف استثنائية وربما يحمل تداعيات سيئة على لبنان".

    وأضاف حسين: "إذا كان الحادث عمل خارجي فإن الوضع الراهن سيمنع الحزب من توجيه أي رد فعل ضد إسرائيل، خاصة بعد إعلانه أن التفجير تم بسبب خطأ تقني ما أغلق النافذة أمام الرد إلا إذ قررت تل أبيب تنفيذ عدوان على لبنان أو حزب الله".

    واشنطن وأبو ظبي تبحثان صفقة "إف 35" دون إثارة اعتراض إسرائيل

    تستمر المفاوضات بين الإمارات والولايات المتحدة للوصول الى اتفاق مبدئي لشراء الطائرة المقاتلة الشبح إف-35 للإمارات بحلول ديسمبر كانون الأول المقبل وذلك بينما تدرس الإدارة الأمريكية كيفية صياغة اتفاق لا يثير اعتراض إسرائيل. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن الهدف هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

    ويتعين أن تلتزم أي صفقة يتم التوصل إليها باتفاق قائم مع إسرائيل منذ عشرات السنين ألا تمس أي أسلحة أمريكية مباعة لدول المنطقة "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل بما يضمن تزويد الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بقدرات أفضل من التي يتميز بها العتاد المباع لجيرانها.

    قال المحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري، إن:
    "ملف مقاتلات إف 35 بين واشنطن وأبو ظبي غير مفهوم لعدة أسباب منها أن الولايات المتحدة الأمريكية تضن لإسرائيل التفوق العسكري النوعي في المنطقة ولا يمكن أن تتنازل الأخيرة عن هذه المكتسبات تحت أي مسميات، والنقطة الثانية أن الإمارات قد وقعت بالفعل اتفاق سلام جديد وغير معروف أسباب عدم تمسكها باتمام هذه الصفقة وما هي التحديات التي تتطلب ذلك في هذه المرحلة".

    وأضاف النهاري في حديثه مع "راديو سبوتنيك"، قائلًا: "إسرئيل لن تقبل منح مقاتلات الشبح لأي دولة عربية أو حتى إقليمية رغم اتفاقيات السلام ومن المعروف أن تل أبيب تقيم علاقاتها على مبدأ السيطرة، وكان على الإمارات والبحرين عرض وثيقة اتفاق السلام حتى نعرف نوع الفوائد التي ستعود على البلدين من هذه الاتفاق وانعكاس ذلك على الشرق الأوسط بشكل عام".

    ممثلو ست دول تطل على البحر المتوسط يوقعون اتفاقا لتحويل منتدى "غاز شرق المتوسط" إلى منظمة إقليمية

    وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية. والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن. ويأتي انضمام مصر إلى منظمة غاز شرق المتوسط في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة. وتهدف المنظمة لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

    وقال الباحث في العلاقات الدولية، جمال رائف، إن: "خطوة تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لا تعد فقط انجازًا اقتصاديًا بل تطور سياسي في الإقليم يمهد لمزيد من التعاون الشامل بين دول المتوسط المشاركة وغيرها أي فرض واقع تنموي تكاملي جديد في وجه السيناريوهات التصعيدية وخاصة العسكرية المطروحة من قبل بعض الدول".

    وعن موقف أنقرة اعتبر الباحث في العلاقات الدولية جمال رائف، إن الجانب التركي أخرج نفسه من هذه المنظمة بتحركاته الغير شرعية في شرق المتوسط، ورفضه الاستجابة لدعوات الحوار الألمانية والايطالية، لكن هناك تغير ملحوظ في الموقف التركي ظهر في الساعات الأخيرة ومنها مهاتفة الرئيس التركي لنظيره الفرنسي بناء على طلب من أنقرة، بحسب قوله.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, أبو ظبي, واشنطن, لبنان
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