الفصائل الفلسطينية تتفق على انتخابات خلال ستة أشهر.. السودان يعلن رسميا بحث اتفاق سلام مع إسرائيل

تناقش حلقة "عالم سبوتنيك" لهذا اليوم موضوعات هامة منها: اتفاق الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر؛ إصدار السودان بيانا رسميا حول مباحثاته في الإمارات بشأن اتفاق سلام مع إسرائيل؛ بالإضافة إلى رفض موسكو وطهران القاطع لمحاولات واشنطن فرض حظر على توريد السلاح إلى إيران.

الفصائل الفلسطينية تتفق على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

اتفقت الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر وذلك في أحدث محاولة لإنهاء صراع داخلي مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام بين حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس وحركة حماس. وقال سامي أبو زهري المسؤول في حماس خلال تصريح من اسطنبول حيث التقى مسؤولون من الجانبين خلال اليومين الماضيين "هناك اتفاق مبدئي بين الجانبين على إجراء انتخابات خلال فترة ستة شهور". وأكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الاتفاق وقال إن عباس سيصدر مرسوما بموعد التصويت.

وجددت الفصائل جهود المصالحة بعد توصل إسرائيل إلى اتفاقين لإقامة علاقات ثنائية مع الإمارات والبحرين هذا الشهر. مما أثار قلق الفلسطينيين بشدة، ودفع قادتهم إلى السعي لتكوين جبهة موحدة.

قال وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق، إبراهيم أبراش، إن "كل الاتفاقات الفلسطينية السابقة لم يتم تنفيذها وهذه المرة لم يتم حسم كل الملفات العالقة بين الفصائل الفلسطينية".

وأشار إلى أن "توجه الفصائل واجتماعها في بيروت ورام الله وصدور بيان مشترك لع علاقة بموجة التطبيع الجديدة التي تجاوزت الفلسطينيين بطرفي المعادلة سواء السلطة أو حماس مع حديث عن تشكيل قيادة فلسطينية من الخارج هو ما أرعب الطبقة السياسية".

ولفت إلى أنه "لا يراهن على تنفيذ بنود أي اتفاق لأن فترة الستة أشهر تعد طويلة خصوصا أن لجنة الانتخابات المركزية نظمت إجراءاتها عندما أعلن الرئيس محمود عباس من الأمم المتحدة إجراء انتخابات".

السودان يصدر بيانا رسميا حول مباحثاته في الإمارات بشأن اتفاق سلام مع إسرائيل

قالت السلطات السودانية إن السودان والولايات المتحدة بحثا كيفية دفع الخرطوم عملية السلام العربية-الإسرائيلية قُدما ورفع اسم السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقال مجلس السيادة الحاكم إن وفدا سودانيا اجتمع مع مسؤولين أمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أُجريت محادثات تناولت سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال إحلال السلام وتأمين حل الدولتين بالنسبة للقضية الإسرائيلية - الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أثار قضية إقامة السودان علاقات مع إسرائيل خلال زيارة للخرطوم في اغسطس الماضي. وأبلغه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك آنذاك بأنه ليس لديه تفويض بذلك. والعلاقات مع إسرائيل قضية حساسة في السودان الذي كان أحد أشد أعداء إسرائيل من العرب في عهد البشير.

قال الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني، عصام دكين، إن "محادثات إيجابية ومثمرة جرت بين وفد سوداني ووفد أمريكي عن السلام في الشرق الأوسط والتطبيع مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "السودان سوف يلعب دورا كبيرا في مستقبل السلام العربي الإسرائيلي الذي يؤدي إلى استقرار منطقة الشرق الاوسط مع حفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".

وأوضح أن "السودان سيشارك في قوة أمنية من دول البحر الأحمر ممثلة في السعودية ومصر والسودان إضافة إلى جانب القوات التي ستكون في المستقبل مع الجانب الإسرائيلي في تكوين قوة تؤمن السلام في الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "السودان لن يكون مثلما كان في السابق بأن يصدر السلاح إلى حركة حماس التي تقاتل من أجل حقوقها الفلسطينية ولن يكون السودان معبرا للسلاح ولن يؤوي جماعات إرهابية".

رفض قاطع من موسكو وطهران لمحاولات واشنطن فرض حظر على توريد السلاح إلى إيران

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن رفض روسيا وإيران القاطع للمحاولات الأميركية لفرض حظر على توريد السلاح لإيران لأجل غير مسمي رفضا قاطعا.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف نامل باتخاذ تدابير جديدة للحفاظ على الاتفاق النووي واضاف: نحن نتعاون مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي الملتزمين بهذه الوثيقة المهمة . وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو وطهران تعتزمان تطوير التعاون التجاري رغم العقوبات الأميركية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، سياوش فلاح بور، إن "رفض روسيا فرض عقوبات أمريكية على إيران يعد تحديا لواشنطن بعد امتعاض الولايات المتحدة من المواقف الدولية الرافضة لعقوباتها على طهران".

ولفت إلى أن "روسيا قلقة إزاء التصعيد بين طهران وواشنطن لأنها تريد الحفاظ على علاقات السلام بين الدول وتبعث رسالة إلى دول أوروبا المشاركة في الاتفاق النووي بأن تلتزم بتعهداتها الاقتصادية على الأقل حتى لا تخرج إيران من الاتفاق النووي".

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