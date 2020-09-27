باريس تؤكد أن مبادرتها بشأن لبنان مستمرة

الموضوعات : بعد اعتذار أديب... باريس تؤكد أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة..السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل.. البرلمان العراقي يُخفق في التوافق على قانون الانتخابات.

بعد اعتذار أديب.. باريس تؤكد أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة

أكدت باريس أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لن تخذل لبنان، مؤكدا أن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت "خيانة جماعية.

في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، تمسكهم ودعمهم للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة السياسية في لبنان.

قال المحلل السياسي اللبناني، وليد سكرية، إن :"رئيس الوزراء المستقيل مصطفى أديب، هو من أفشل تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه أخفى تشكيلته الحكومية حتى عن رئيس الجمهورية، ويريد الجميع الموافقة عليها دون نقاش".

وأشار سكرية إلى أن المبادرة الفرنسية محكوم عليها بالفشل إن لم تحظى بموافقة كل القوى السياسية، لافتا إلى أن لبنان لن يُحكم من الخارج، وأن ماكرون ليس هو من سيفاوض في مشكلة ترسيم الحدود مع إسرائيل .

السودان يرفض ربط حذفه من قائمة الإرهاب الأمريكية بالتطبيع مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الخرطوم أبلغت وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بضرورة الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب و تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف أمام مؤتمر في الخرطوم لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية أن ملف العلاقات مع إسرائيل يحتاج إلى نقاش مجتمعي متعمق.

إلى ذلك، قال رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، إن أمام السودانيين فرصة لرفع اسم بلادهم من قائمة الإرهاب، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإصلاح النظام الاقتصادي وخروج البلاد من الأزمات التي تمر بها.

في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي، أشرف عبد العزيز، :"إن هناك تباينا واضحا في الرؤى حول موضوع التطبيع بين رئيس مجلس السيادة الذي قاد أول خطوة في هذه الطريق من خلال لقائه بنتنياهو، وبين عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الذي قال إن هذه المسألة تحتاج لنقاش مجتمعي".

وأضاف عبد العزيز أن ما يفسر موقف الحكومة هو أن حاضنة الحكومة وهي قوى إعلان الحرية والتغيير رافضة لهذا الأمر ،التي تقول إن هذه الحكومة مؤقتة وليس من صلاحيتها أبدا الموافقة على أمر كهذا.

البرلمان العراقي يُخفق في التوافق على قانون الانتخابات

أخفق البرلمان العراقي، في التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، المدرجة ضمن قانون الانتخابات ، وتم تأجيل التصويت لجلسة الـ 10 من تشرين الأول اكتوبر المقبل، وسط استمرار الخلاف بين القوى السياسية .

وشدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على "أهمية إكمال مادة الدوائر الانتخابية بالقانون باعتباره يصب في صالح المجتمع والقوى السياسية"، داعيا الجميع إلى "تحمل المسؤولية والتصويت على إكمال التشريع".

وتعيق هذه المادة تمرير مشروع القانون، الذي يعول عليه لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 6 يونيو/ حزيران 2021.

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي، عبد الجليل الزبيدي، :"إن جلسة مجلس النواب الماضية، أظهرت أن هناك خلافات عميقة بين القوى السياسية العراقية بسبب تعارض المصالح على خريطة الانتخابات القادمة".

وأشار الزبيدي إلى أن أهم هذه الخلافات هي : عدد أعضاء كل دائرة انتخابية ، وتقسيم الدوائر، ومشكلة كركوك ، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول أربع فقرات فقط.