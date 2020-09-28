ماكرون يقول إن حزب الله وحركة أمل لا يريدان التسوية السياسية في لبنان.. محادثات عسكرية ليبية في مصر

الموضوعات: ماكرون يقول إن "حزب الله" وحركة "أمل" لا يريدان التسوية السياسية في لبنان، ومحادثات عسكرية ليبية في مصر لبحث تشكيل قوة عسكرية موحدة في سرت، واشنطن تهدد بإغلاق سفارتها في العراق إذا لم تحارب بغداد الميليشيات المسلحة.

ماكرون يقول إن "حزب الله" وحركة "أمل" لا يريدان التسوية السياسية بلبنان

اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون "حزب الله" وحركة "أمل"، بأنهما "لا يريدان التسوية السياسية في لبنان، فيما يُعد اتهاما صريحا لهما بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب ماكرون "حزب الله" بتوضيح موقفه، لأنه لا يمكن أن يكون مليشيا مسلحة وحزبا سياسيا مسؤولا في آن واحد، على حد قوله.

واتهم الرئيس الفرنسي، الطبقة السياسية في لبنان بـ "أخذ البلاد رهينة"، و"التخلي عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية"، وذلك بعد ساعات من اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة.

قال د. سامي نادر مدير مركز الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية، إن الرئيس الفرنسي حمل الثنائي الشيعي مسؤولية فشل تشكيل الحكومة اللبنانية، لأنه الفريق الأقوى نظرا لسلاح "حزب الله" ووزنه الإقليمي.

وحذرمن إنه "إذا لم تتجه الأمور إلى حكومة ترضي الطرف الفرنسي، فإن المقاربة الفرنسية لملف الشرق الأوسط و لبنان ستتغير وتقترب من الموقف الأمريكي المقاطع لحزب الله، والذي يعتبره فصيلا "إرهابيا"، عكس فرنسا".

محادثات عسكرية ليبية في مصر لبحث لتشكيل قوة عسكرية موحدة في سرت

نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر، إن مدينة الغردقة المصرية، تستضيف حاليا اجتماعات بين عسكريين من الجيش الوطني الليبي، وآخرين تابعين لحكومة الوفاق.

وأضافت المصادر أن الاجتماع سيناقش تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا.

كما سيبحث الاجتماع بحسب المصادر وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.

في هذا الصدد، قال رئيس مركز الأمة للدراسات، محمد الأسمر إن "المهم في مباحثات الغردقة هو إعادة تحريك ماهو متوقف في الملف الأمني منذ اختتام محادثات جنيف ومسودتها لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن التئام هذه اللجنة في مصر يعطي بعدا آخر مهم، لأن حكومة الوفاق كانت تعتبر القاهرة منحازة لحفتر، لكن منذ إعلان القاهرة في يوليو تموز ورد الفعل الدولي المؤيد لها أصبح لمصر دورا مرنا أكبر، معتبرا أن هذا اللقاء هو بذرة حقيقية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأوضح أن المباحثات ستواجه عوائق أبرزها الاتفاقات الأمنية لحكومة الوفاق مع تركيا وطرح هيكلية لتأمين المنطقة التي ستكون مقرا للحكومة التي سيتم تشكيلها، لافتا إلى أن المؤشرات المهمة للقاء الغردقة هو أن مبادرة القاهرة أصبحت لديها أدوات عملية وفعلية يتم ممارستها وتطبيقها".

واشنطن تهدد بإغلاق سفارتها في العراق إذا لم تحارب بغداد الميليشيات المسلحة

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر غربي، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة تخطط لإغلاق سفارتها في بغداد إذا لم تتوقف الهجمات عليها.

في هذه الأثناء، أفاد بيان للبرلمان العراقي بأن رئيسه محمد الحلبوسي عقد اجتماعا أمس مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، لمناقشة "حفظ أمن البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات المتكررة، والعمل على بسط سيطرة الدولة وفرض القانون وتحقيق الاستقرار".

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي أثير الشرع، إن "الفصائل التي لاتنتمي للحشد الشعبي ترفض بقاء القوات الأمريكية وبعضها يمثل أجندات إيرانية، لكن هناك أيضا فصائل مجهولة الهوية تنفذ هجمات على قوات التحالف ربما بدعم أمريكي من تحت الطاولة لإبقاء قواتها في العراق".

ولفت إلى أن الإبقاء على قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من العراق حبيس الأدراج بسبب انتهاكات الفصائل، كلها أمور تمثل تحديات لحكومة الكاظمي.

وأشار المحلل السياسي إلى أن "وجود حكومة الكاظمي أصبح على المحك، وإذا ما نفذت التهديدات الأمريكية بغلق السفارة، فقد يواجه العراق عقوبات اقتصادية وأمنية، وسيناريوهات خطيرة ليس أقلها خروج بعثات دبلوماسية أخرى من العراق.

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