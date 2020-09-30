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    عالم سبوتنيك

    الشيخ نواف الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت... نتنياهو يحرض الشعب اللبناني ضد "حزب الله"

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: الشيخ نواف الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت خلفا للشيخ صباح الأحمد، ونتنياهو يحرض الشعب اللبناني ضد "حزب الله" وحسن نصر الله يكذبه، ومحادثات حكومة الوفاق والجيش الليبي في مصر تخرج بنتائج إيجابية.

    الشيخ نواف الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت خلفا للشيخ صباح الأحمد

    أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) متعهدا بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات . وتعهد الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وأمن الدولة بعد أداء اليمين وسط تصفيق النواب.

    ويتولى الشيخ نواف السلطة في الكويت خلفا للشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي عن عمر بلغ 91 عاما وساعد في قيادة الدولة الخليجية خلال بعض من أكثر العقود اضطرابا في الشرق الأوسط.

    قال الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، عيسى العَميري، إنه "وفق المادة الرابعة في الدستور الكويتي يتسلم ولي العهد منصب رئاسة البلاد ويؤدي اليمين الدستوري أمام البرلمان الكويتي وهو ما فعله الأمير نواف الصباح".

    وأوضح أن "الأمير نواف تدرج في المناصب بداية من محافظا لمنطقة حوالي ووزيرا للداخلة ونائبا لرئيس الحرس الوطني ووزيرا للدفاع حتى وصل إلى ولاية العهد عام 2006 بعد اختياره من الراحل الشيخ صباح".

    ولفت إلى أن "الرئيس السادس عشر للكويت أمامه تحديات صعبة في المنطقة والعالم أهمها أزمات المنطقة الإقليمية والانتخابات الأمريكية ومشكلة المضيق والصراع الإيراني".

    وأشار إلى أن "أبرز اهتمامات الشيخ نواف تتمثل في الأمن الداخلي واستقرار الكويت وخارجيا المصالحة الخليجية وفق الانشقاقات الحالية".

    نتنياهو يحرض الشعب اللبناني ضد حزب الله وحسن نصر الله يكذبه

    قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب بشأن مواقع صواريخ الجماعة الشيعية في لبنان. وقال نصر الله "قبل قليل كان رئيس حكومة العدو يتحدث مباشرة في خطاب الامم المتحدة من أجل تحريض الشعب اللبناني على "حزب الله" مثل العادة“.

    وأضاف "نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا بجانب محطة غاز ونعرف جيدا اين نضع صواريخنا".

    واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حزب الله" اللبنانية بتخزين أسلحة بجوار شركة غاز في حي سكني ببيروت وحث المواطنين على التحرك بالاحتجاج على هذا المستودع.

    قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، ياسر الحريري، إن "حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي حول وجود أسلحة لحزب الله بجوار شركة غاز في حي سكني ببيروت لم يجد أي صدى في الشارع السياسي أو الإعلامي والشعبي".

    وأوضح أن "سبب عدم الاهتمام هو أن الشعب اللبناني رغم اختلافه الداخلي إلا أنه اعتاد أن حديث نتنياهو تحريضي حربي لفتنة الداخل اللبناني وتحديدا في هذا الوقت وبعد انفجار مرفأ بيروت".

    وأشار إلى أن "حديث السيد حسن نصر الله ودعوته للإعلام الدولي والعربي بالتوجه إلى المكان الذي تحدث عنه نتنياهو وهو ما حدث فعليا وتبين أنه مصنع لبعض الاحتياجات الغذائية التي تحتاجها بيروت يؤكد كذب نتنياهو".

    محادثات حكومة الوفاق والجيش الليبي في مصر تخرج بنتائج إيجابية

    اختتمت المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطا من الجيش والشرطة ويمثلان كلا من حكومة الوفاق والجيش الليبي. وخرجت المحادثات، التي جرت على مدى يومين في مدينة الغردقة في مصر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدة نقاط أهمها الافراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

    وإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.

    وقال الباحث في القانون الدولي، محمد علي البوري، إن "مباحثات الغردقة بين الاطراف العسكرية الليبية مثلت مفاجأة لأنها كانت بعيدة عن الأضواء الإعلامية في بدايتها لكنها لم تحقق تقدما نوعيا على المسار العسكري".

    وأوضح أن "مباحثات الغردقة تبحث المسار اللوجيستي والمدينة المقترحة التي ستكون مقرا لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد وطبيعة التشكيلة العسكرية التي ستحمي تلك المدينة وهو ما يعطي شكل إيجابي وحافز في إشارة للسياسيين أن يمضوا قدما نحو المفاوضات الجارية في المغرب أو سويسرا".

    ولفت إلى أن "القوى التي تتباحث في الغردقة هي القوى الموجودة على الأرض وبرعاية البعثة الأممية مما شكل نقطة مفصلية في الاتفاق الأمني والعسكري ما يعزز وقف إطلاق النار على المدى البعيد فلابد أن يكون هناك التزام وإلا أصبح الجهد المصري والأممي عبثي".

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