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    عالم سبوتنيك

    الحكومة العراقية تتخلف عن دفع رواتب الموظفين... إثيوبيا تعلن سد النهضة منطقة حظر طيران

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: انطلاق حوار برلين الليبي ومفاوضات بوزنيقة مستمرة والقاهرة تستعد لمباحثات جديدة؛ الحكومة العراقية تتخلف عن دفع رواتب الموظفين وتشترط إقرار البرلمان لقانون اقتراض جديد؛ إثيوبيا تعلن سد النهضة منطقة حظر طيران وتبدي رغبتها في استئناف المفاوضات.

    يعقد في برلين، اليوم الاثنين، مؤتمر دولي بشأن ليبيا بتنظيم ألماني وتعاون أممي وبمشاركة دول جوار ليبيا الست، وسويسرا وهولندا من دول لجنة المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين السابق. 

    وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن هدف المؤتمر هو الدفع لتطبيق قرارات مؤتمر برلين الأول بعد الإشارات الإيجابية التي ظهرت في المحادثات الأخيرة بسويسرا.

    في هذه الأثناء تعقد في بوزنيقة المغربية جولة ثالثة من المفاوضات السياسية الليبية الليبية، وتفيد مصادر إعلامية بأن مناخا من الثقة والارتياح عاد إلى أجواء المفاوضات حول ملف المناصب السيادية.

    وتزامنا، يلتقي رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة، بناء على دعوة السفير وذلك لإجراء مباحثات حول تطورات الأزمة الليبية.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال رئيس مركز الأمة للدراسات محمد الاسمرإن "لقاء برلين 2 هو اجتماع وزاري يعود إلى ما قبل برلين 1 عندما كان اجتماعا وزاريا على هامش الجمعية العامة وهو المؤسس لاجتماعات برلين الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني ويناير/ كانون الثاني، وجاء لأن كل مخرجات برلين 1 وعددها 53 بندا لم يتم تنفيذها وأهمها البند الخامس الذي التزمت فيه الأطراف بعدم التدخل في الشأن الليبي، كما يتناول تثبيت وقف إطلاق النار ما يرجع بنا إلى تنفيذ ملزم لقرارات الأمم المتحدة".

    وأوضح الأسمر إن "ما يتم في القاهرة الآن من لقاءات هو تحضير وأعداد لمؤتمر جنيف المزمع في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، وسيتم طرح نتائج اجتماع الغردقة على جنيف، وهناك لقاء سياسي مزمع خلال يومين للتحضير للمؤتمر وهو أهم مخرج للقاءات برلين، وأصبح يسير بمسار بيان القاهرة الذي استوعب مخرجات برلين وأضفي عليها مبادرة صالح وأشرك القوات المسلحة وأيضا المجلس الأعلى باعتباره أحد الجهات الموالية للوفاق والمنصوص عليه في اتفاق الصخيرات".

    الحكومة العراقية تتخلف عن دفع رواتب الموظفين وتشترط إقرار البرلمان لقانون اقتراض جديد

    ودع موظفو العراق شهر سبتمبر/ أيلول، دون أن يتقاضوا مرتباتهم الشهرية، بعد إخفاق الحكومة الاتحادية في الوفاء بالتزامها بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها نتيجة تراجع أسعار النفط، وخفض صادرات النفط العراقية تلبية لمتطلبات اتفاق "أوبك" بلس.

    وقال وزير المالية على علاوي إن "صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض الذي يلبي احتياجات الدولة المالية، ويعالج عجز الموازنة".

    كان البرلمان العراقي قد صوت في يونيو/ حزيران على قانون للاقتراض الداخلي والخارجي، وتمكنت وزارة المالية في ضوئه من اقتراض نحو 15 تريليون دينار عراقي لتغطية نفقات 3 أشهر، لكن وزارة المالية تقول إن هذا غير كاف وطالبت بقانون جديد لتغطية الأشهر المقبلة.

    وتحمل قطاعات من الموظفين وزير المالية مسؤولية الفشل في إدارة ملف المرتبات، وتطالب باستبداله واتهم نواب وزارة المالية بعدم معرفة مصير مبلغ 6 تريليونات دينار من مبلغ الاقتراض، لكن الوزارة تنفي ذلك.

    في الأثناء دعت بعض الشخصيات والمنظمات المهنية إلى التظاهر احتجاجا تأخر الرواتب، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، عصام الفيلي، إن: "أزمة الرواتب في العراق سببها سوء الإدارة وليس نقص الأموال، والمشكلة في العراق تتمثل في غياب بناء الدولة على أسس دولة المؤسسات فضلا عن عدم الشفافية في معرفة المداخيل وأبواب الصرف كما أن هناك مستوى عالي جدا من الصراع بين السلطة التنفيذية والبرلمان".

     واعتبر الكاتب أن "المشكلة الأكبر أن معظم أموال العراق تذهب للخارج من خلال مزاد العملة الذي أدي إلى تقويض السلم الاقتصادي في البلاد".

    إثيوبيا تعلن سد النهضة منطقة حظر طيران وتبدي رغبتها في استئناف المفاوضات

    أعلنت السلطات الأثيوبية عن حظر الطيران في مجالها الجوي فوق سد النهضة الكبير لأسباب أمنية. وقال المدير العام للطيران المدني الإثيوبي، العقيد ويسنيليه هونيغناو، في تصريحات إعلامية إن إغلاق المجال الجوي فوق موقع بناء السد تم بعد المشاورات مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة ولن يسمح لطائرات الركاب أو البضائع بالتحليق فوق السد، لكن يمكن الحصول على تصريح عند تقديم طلب.

    تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تحذير قائد القوات الجوية الأثيوبية من أن سلاح الجو قام بتحديث طائراته المقاتلة وأصبح قادرا على حماية السد من أي هجوم عدواني.

    كان السد الأثيوبي تسبب في توتر علاقات إثيوبيا مع مصر، والسودان وتشير مصادر إعلامية بأن أثيوبيا جددت رغبتها في التفاوض مع دولتي المصب بعد اخفاق الجولة الأخيرة في سبتمبر وتوقف المفاوضات.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الإعلامي والمحلل السياسي الأثيوبي محمد العروسي، إن:

    "إعلان أثيوبيا حظر الطيران فوق موقع بناء سد النهضة هو إجراء احترازي لحماية السد من أي هجوم من الأطراف التي تحاول التصعيد عسكريا، ولدينا الحق في أن نفرض أي اجراءات نراها مناسبة، وقد وردتنا معلومات عن تحركات مريبة واتصالات سرية تجريها مصر ومحاولة استئجار قواعد عسكرية في عدد من الدول المحيطة بأثيوبيا ما اثار مخاوف أمنية لكن تم تأمين السد".

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