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    عالم سبوتنيك

    تركيا تستأنف استكشاف النفط شرقي المتوسط..مجلس الوزراء اللبناني يعترض على وفد ترسيم الحدود مع إسرائيل

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: حوار ليبي جديد في تونس مطلع نوفمبر والأمم المتحدة تعول عليه للتقدم؛ تركيا تستأنف استكشاف النفط شرقي المتوسط وألمانيا تحذرها من الاستفزازات؛ مجلس الوزراء اللبناني يعترض على طريقة تشكيل وفد ترسيم الحدود مع إسرائيل.

    حوار ليبي جديد في تونس مطلع نوفمبر والأمم المتحدة تعول عليه للتقدم

    أعلنت الأمم المتحدة استئناف المحادثات الشاملة بين الأطراف المتحاربة الليبية، من خلال عقد أول اجتماع وجها لوجه في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

    ومن المقرر أن يبحث اجتماع في القاهرة قبل هذا الموعد مشروع الدستور والانتخابات.

    وصرحت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بأن "الهدف العام لمنتدى الحوار السياسي الليبي هو تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

    وفي حديثه إلى "سبوتنيك"، قال الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل إنه:

    "كثرت المنصات للحوار الليبي الليبي دون أن يكون هناك وضوح، والآن اتضح أن الأمم المتحدة تريد أن يتم نوع من الحوار الموسع من خلال الغرف المغلقة بداية ومن ثم يكون هناك لقاء مباشر اعتبارا من بداية نوفمبر، وهناك مفاوضات 13+13 فضلا عن مدعوين مستقلين لكن لم يعلن عن الأسماء كاملة إلى الآن".

    وأضاف إسماعيل أنه «من الزاوية الفعلية فإن تقسيم هذا المشهد إلى أمني وسياسي واقتصادي مدعاة للقول إن الأمور في ليبيا وإشكالياتها لا تقدم كحزمة واحدة وهو ما يدل بشكل واضح على أنه من الصعوبة بمكان الولوج إلى حل فعلي قابل للتطبيق ".

    تركيا تستأنف استكشاف النفط بشرق المتوسط وألمانيا تحذرها من الاستفزازات

    قال متحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" في مياه الجرف القاري لليونان.

    جاء ذلك بعد قيام تركيا الاثنين باستئناف أنشطة البحث في المنطقة القريبة من جزيرة يونانية.

    واعتبرت اليونان  قرار أنقرة إرسال السفينة إلى المنطقة "تصعيدا كبيرا" و"تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة".

    في الأثناء حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا من الاستفزاز في شرق الموسط وقال إن  ألمانيا تتضامن مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي، فيما عبرت فرنسا أيضا عن قلقها وطالبت تركيا بالوفاء بالاتزامات التي قطعتها.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي، طه عودة أوغلو، إن "أنقرة عملت خلال الفترة الأخيرة مع الدول الأوروبية خاصة ألمانيا ومع "الناتو" على نزع فتيل الأزمة ولكن بعد التفاهم على عقد اجتماعات بمقر الناتو لتجنب الصدام لاحظنا تصعيدا من قبل اليونان إلا أن تركيا أكدت مرارا أنها مع الحوار لكن ذلك لا يعني تنازلها عن حقوقها في شرق المتوسط".

    مجلس الوزراء اللبناني يعترض على طريقة تشكيل وفد ترسيم الحدود مع إسرائيل

    عقد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء الوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولى التفاوض التقني مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية للبنان.

    كان مجلس الوزراء اعترض على تشكيل الوفد المفاوض وقال إن طريقة تشكيله خالفت الدستور.

    هذا ومن المقر أن تبدأ الأربعاء اجتماعات الوفدين اللبناني والإسرائيلي في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان بمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، سركيس أبو زيد: إن "هناك تجاذبات سياسية بين الأطراف اللبنانية المتنازعة البعض يريد أن يعطي لوفد ترسيم الحدود مع إسرائيل طابعا تقنيا عسكريا محصورا بعملية ترسيم الحدود والبعض الآخر يريد أن يعطي له طابعا سياسيا حتى يكون له وزن ودور في هذا الشأن لذلك تشابكت الصلاحيات وتناقضت، فضلا عن أن هناك مخاوف لدي بعض الأطراف من أن تكون هذه المفاوضات مجرد فخ لجر لبنان إلى عملية تطبيع أو اتفاقية جانبية واتفاقية سلام مع إسرائيل".

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