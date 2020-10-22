إعادة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة.. اتفاق أولي بين قوى سياسية عراقية على تأجيل الانتخابات

نناقش في حلقتنا اليوم الموضوعات الآتية: إعادة تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ووفد إسرائيلي يزور السودان لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين، واتفاق أولي بين قوى سياسية عراقية على تأجيل الانتخابات البرلمانية.

إعادة تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما صوت له نحو 65 نائبًا من أصل 128 في الاستشارات النيابية.

وأوضح حساب الرئاسة على موقع "تويتر" أن الحريري وصل إلى قصر بعبدا بعد تكليفه بالمهمة.

من جهته، أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.

اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، د. جمال واكيم، أن "تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية تحصيل حاصل، لأن النخبة السياسية في لبنان مغلقة في نادي ضيق يتألف من الطبقة السياسية الحالية التي تربط شبكة المصالح بمن يحكم".

وقال إن "المصاعب التي سيواجهها الحريري، تتمثل في تأليف الحكومة بالدرجة الأولى وكيفية توزيع الحصص التي ستعكس القوى المهيمنة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة للمصاعب الدولية وإلى أين ستسمح الولايات المتحدة والسعودية في أن يسير بأجندته التي كانت بالأصل تنادي بعزل حزب الله".

وفد إسرائيلي يزور السودان لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين

قام وفد إسرائيلي بزيارة السودان، الأربعاء، 21 تشرين الأول/ أكتوبر، على ما يبدو لإجراء مباحثات تمهيدا للإعلان عن إتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "بأن الوفد وصل إلى الخرطوم بطائرة مباشرة من تل أبيب، وأجرى هناك مباحثات تمهيدا للإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات".

وبحسب الهيئة فإنه "‏من غير المستبعد أن تكون البعثة قد بحثت في السودان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وأشارت إلى أن ‏ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض التعليق.

قال الكاتب الصحفي السوداني، محمد كامل، أن "هناك اتصالات بين الجانبين، السوداني والإسرائيلي، بعضها علني، يُتوقع لها أن تتوج بما توجت به العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، خصوصا وأن هناك ضغوطا أمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب للتطبيع مع إسرائيل".

وطالب كامل "رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بأن يتمسك بموقفه بأن مسألة التطبيع تحتاج إلى تصويت جماهيري وشعبي ومجلس تشريعي لذلك لا يحق التصرف واتخاذ قرار في هذه المسألة".

وأشار إلى أن "المكون العسكري يريد التطبيع بأي شكل كان لتحقيق مكاسب اقتصادية تخرج البلد من بعض الأزمات التي يعيشها، وهي مقايضة خاسرة بالنسبة لبلد عربي ظل يدعم القضية الفلسطينية ويقف موقفا موحدا منها".

اتفاق أولي بين قوى سياسية عراقية على تأجيل الانتخابات البرلمانية

كشف نواب وسياسيون عراقيون عن بوادر اتفاق شبه جماعي بين كتل برلمانية لتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في السادس من يونيو/حزيران المقبل، لفترة لا تقل عن 6 أشهر، بحسب وسائل إعلام عراقية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلافات البرلمانية بشأن ملحق قانون الدوائر الانتخابية، وتعّذر حسم قانون المحكمة الاتحادية، التي يجب أن تصادق على نتائج الانتخابات.

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، واثق الجابري، إنه "توجد خلافات بين الكتل السياسية في البرلمان العراقي على طبيعة التفاصيل حول القانون الانتخابي الذي تم الاتفاق على أن يكون دوائر فردية".

ولفت الجابري إلى أن "رئيس الحكومة العراقية حدد موعد الانتخابات في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، إلا أنه منذ تحديده والكتل السياسية دخلت في جدل ما يضطر الحكومة العراقية مع وجود أزمة مالية في البلاد إلى تأجيل الانتخابات".

تابعوا المزيد على برنامج "عالم سبوتنيك"...