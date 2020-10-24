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    عالم سبوتنيك

    إسرائيل تلمح إلى موافقتها على بيع طائرات "إف - 35" للإمارات

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات : إسرائيل تُلمح إلى موافقتها على بيع أمريكا طائرات "إف - 35" للإمارات... في خطوة نحو التهدئة.. تركيا واليونان تلغيان مناورات عسكرية شرق المتوسط..غوتيريش يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا "خطوة أساسية" للسلام والاستقرار.

    إسرائيل تُلمح إلى موافقتها على بيع أمريكا طائرات "إف - 35" للإمارات

    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس، إن تل أبيب لن تعارض بيع أمريكا "أسلحة معينة" للإمارات، في إشارة على ما يبدو للطائرات "إف-35".

    وأضافا: "أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير القدرات العسكرية لإسرائيل، وتحافظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، لذلك فإن تل أبيب لن تعارض بيع هذه الأنظمة إلى الإمارات".

    وكانت واشنطن، وافقت على النظر في السماح للإمارات بشراء طائرات "إف - 35" الشبح، في صفقة جانبية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي السعودي شاهر النهاري، إنه :"من الغريب أن تقرر إسرائيل بيع طائرات اف 35 بالنسبة لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن الأمور تسير بهذا الشكل".

     وقال إن الإمارات والبحرين ينبغي أن يعلنا ما وقعا عليه في اتفاق التطبيع، لأنه غير معروف الكثير عن هذا الاتفاق لذا يظل الموضوع خافيا.

    وأضاف النهاري أن امتلاك الإمارات طائرات اف 35 ، سيكون حماية داخلية للإمارات ضد ما يمكن أن يحدث لها من دولة إيران فالتحديات في الخليج كبيرة..

    في خطوة نحو التهدئة.. تركيا واليونان تلغيان مناورات عسكرية شرق المتوسط

    أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، موافقة تركيا واليونان على إلغاء مناورات عسكرية كانتا تعتزمان تنفيذها شرقي البحر المتوسط، الأسبوع المقبل.

    ورحب ستولتنبرغ بالقرار الذي اعتبره خطوة صائبة لمنع وقوع صدامات وحوادث غير مرغوبة، مشيرا إلى تبني تركيا موقفا بناء يتسم بالمرونة، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية.

    وأعرب ستولتنبرغ عن أمله في أن يسهم الناتو في الدفع بالجهود التي تقودها ألمانيا، لإطلاق محادثات استكشافية بين اليونان وتركيا.

    وقال المحلل السياسي التركي جاهد طوز، إن :"ما حدث ليس تراجعا من أنقرة، ولكن أشار إلى أن هناك مبادرات دبلوماسية، أدت إلى اتخاذ أنقرة هذه خطوة".

    وأضاف أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات بين الأطراف فيما يتعلق بهذا الموضوع، لافتا إلى أن تركيا حتى الآن تحاول حل المسألة دبلوماسيا وسياسيا وأن تكون موجودة دائما على طاولة المفاوضات.

    ولفت إلى أن الحل الوحيد هو خروج أطراف معينة من هذا الملف، في إشراة لفرنسا، لكنه أكد  أن ألمانيا التي تسعى لحل الأزمة دبوماسيا دورها مُقدر.

    غوتيريش يقول إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا "خطوة أساسية" للسلام والاستقرار

    قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في جينيف، يعتبر "خطوة أساسية" نحو السلام والاستقرار في هذا البلد.

    وأعرب غوتيريش، عن أمله أن يدعم مجلس الأمن الدولي الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في جنيف بشأن ليبيا، ناشد كل الأطراف المعنية والقوى الإقليمية لاحترام بنود الاتفاق وضمان تنفيذه دون تأخير".

    ودعا غوتيريش أيضا إلى تطبيق كامل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.

    وقال المحلل السياسي الليبي عبد الباسط بن هامل، إنه :"بالتأكيد ضمانة تنفيذ واستمرار وقف إطلاق النار هي الضمانة الدولية قبل أن تكون محلية ليبية، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب المجتمع الدولي لسحب المرتزقة ولسحب فرق التدريب وكل الأفراد والفرق المتعاونة التي تسهل وصول السلاح".

    وأضاف بن هامل أن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق أصبحت الآن هي والعدم سواء وذلك وفق الاتفاق الأخير، لذا شككت أنقرة في عملية وقف إطلاق النار لأنها المتضررة الكبرى إزاءها.

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