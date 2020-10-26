لبنان يعلن إحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة... تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية "إف 35"

تناولت حلقة "عالم سبوتنيك" لهذا اليوم، موضوعات مهمة على الصعيدين العربي والإقليمي، منها إعلان الرئاسة اللبنانية إحراز تقدم ملموس في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وتأكيد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن اتفاق الهدنة لا يشمل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا، بالإضافة إلى التحذيرات الإسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35" الأمريكية.

الرئاسة اللبنانية تعلن إحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، تحقيق تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

إلى ذلك، نقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية، عن رئيس ​الحكومة​ المكلف، قوله إن "أجواء التأليف الحكومي ماضية وإيجابية"، مؤكدا أنه "إذا كانت نياّت الفرقاء صافية حقاً، كما يبدو في العلن، فإن بالإمكان الانتهاء من ​تشكيل الحكومة​ قريبا وربما خلال أسبوع"، على حد قوله.

وقال الصحفي اللبناني جورج العاقور، إن "الحريري بدأ يخضع للعبة الشروط والشروط المضادة خصوصا مع إعلانه أن المداوره في الحقائب حاليا غير ممكنة في ظل تمسك حزب الله وحركة امل من جهة بوزارة المال وطموحهم للبقاء في وزارة الصحة.

وأوضح أن عدم رغبة الأفرقاء السياسيين بالتنحي جانبا وترك هامش لوصول الوزراء التقنيين، يعني بدء حفلة المزايدات للحقائب والمطالب، لذا فإن هذا الأسبوع سيكون حاسما إما أن يشكل الحريري الحكومة وفق هذه المعادلة أو ندخل في مراوغة قاتلة للوقت".

المجلس الأعلى للدولة يؤكد أن اتفاق الهدنة لا يشمل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا

رحّب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنيف، لكنه أكد أنه لا يعني الاعتراف بشرعية قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد في بيان ترحيبه بالاتفاق وعودة الرحلات الجوية، ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات شرعية مع تركيا، بحسب البيان.

يأتي ذلك فيما يستعد الفرقاء لبدء حوار افتراضي ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، في تونس مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، الدكتور اسماعيل محيشي، إن "هدنة الجمعة الماضية تدخل في نطاق الاتفاق السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة في ليبيا والذي لم يتم إنجازه حتى الآن".

وأضاف إن ليبيا تحتاج لاتفاق سلام كامل يضع معايير المرحل المقبلة بزمن وتواقيت محددة، والأهم هو تحديد العملية الدستورية وتاريخ الانتخابات المقبلة حتى تكون الرؤية متكاملة للمشهد حتى لا ندخل في مرحلة انتقالية طويلة المدى.

وأكد محيشي أن "تركيا أصبحت طرفا في المشهد الليبي وكان لها دور كبير في العملية السياسية في ليبيا، وقد أحدثت نوع من التوازن عندما دخلت إلى المشهد وأبرمت اتفاقات مع حكومة الوفاق، كما أن روسيا أيضا طرف مهم لا يمكن إنكار دورة في التسويات السياسية.

تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35" الأمريكية

حذر مسؤولون إسرائيليون، من إمكانية شراء السعودية مقاتلات "إف 35"، في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأضاف المسؤولون الذين طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم إنه "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل البعيد من حيث التقلبات الاستراتيجية بين البلدين".

وبرر المسؤولون مخاوفهم بأن "السعودية وبعكس الإمارات التي ستحصل على الطائرات، تقع على بعد 200 كم من إيلات الإسرائيلي"..

في هذا الصدد، قال لدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشأن الإسرائيلي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحذير المسؤولين الإسرائيليين من بيع طائرات اف 35 للسعودية، هو من قبيل الضغط على السعودية لدفعها للالتحاق بقطار التطبيع مع تل أبيب.

وأوضح أنه "لا توجد محاذير حقيقية لدي إسرائيل بشأن بيع طائرات (إف 35) للسعودية، معتبرا أن آخر مخاوف إسرائيل هي المخاوف الأمنية حيث أن طائرات (إف 35) ستباع لدول الأخر في المنطقة".