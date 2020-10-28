واشنطن بصدد رفع الحظر عن البحث العلمي في الضفة والجولان..عملية اغتيال غامضة لوزير في اليمن

الموضوعات: إسرائيل تقول إن واشنطن بصدد رفع الحظر على التمويل لمشروعات البحث العلمي في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وعملية اغتيال نادرة لوزير في صنعاء على أيدي مسلحين، ورغم المزيد من العقوبات إيران تتحدث عن عودة واشنطن للاتفاق النووي بشروط.

إسرائيل تقول إن واشنطن بصدد رفع الحظر على التمويل لمشروعات البحث العلمي في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان

قالت إسرائيل إن الولايات المتحدة بصدد رفع الحظر على التمويل الأمريكي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، المنطقتان التي تحتلهما إسرائيل منذ حرب 1967.

ونصت الاتفاقات العلمية السابقة مع الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشاريع البحثية الإسرائيلية التي تتلقى منحا أمريكية في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل سيوقعان على اتفاقيات معدلة بشأن التعاون العلمي في "حفل خاص" في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية اليوم الأربعاء.

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، سعيد بشارات، إن:

"قرار واشنطن لا يعتبر استفزازي مقارنة بقرارات الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس والجولان، لكنها تقرأ في سياق الانتخابات الأمريكية الجارية وتعزيز فرص ترامب من خلال دعم اسرائيل، وقد تزامن ذلك مع زيارة رئيس الحزب الجمهوري إلى المستوطنات".

واعتبر إنه خلال الفترة الحالية من الصعب خروج موقف فلسطيني ردًا على قرار دعم العمل البحثي الإسرائيلي في الضفة والجولان، رغم أن العمل من خلال مؤسسة اسرائيلية في الضفة هو ضم ناعم دون صدام ولا يمكن اعتباره خطوة عادية أو طبيعية.

عملية اغتيال نادرة لوزير في صنعاء على أيدي مسلحين

حمّل القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي الولايات المتحدة مسؤولية اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة «أنصار الله» إن الشهيد حسن زيد رفض الانضمام للعدوان مما جعل العدوان يعلن مكافأة لمن يقتله". وكان مسلحان على متن دراجة نارية قد اطلقا وابلاً من الرصاص على سيارة وزير الشباب في حكومة الإنقاذ، حسن زيد في منطقة حدة جنوبي العاصمة، مما اسفر عن قتله وإصابة ابنته.

بينما أدان وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، محمد عسكر اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة «أنصار الله».

وقال جمال باراس، المحلل السياسي اليمني، إن:

«احتمال اغتيال التحالف للوزير الحوثي واردة لكن السيناريو الأقرب يعتمد على المهام التي يقوم بها هذا الشخص وهي في مجملها مدنية و لا تتعلق بالعسكرية وليس لها أي تأثير على التحالف، فضلًا عن أن شخصية الراحل لم تكن بالتأثير الذي يجعلها مستهدفة داخل المعركة».

وأضاف: "حتى الآن لم تصل التحقيقات إلى نتيجة ملموسة عن الجهة الفاعلة لكن داخل صنعاء تدور أحاديث حول وجود ثأر جبلي قديم وهناك رواية أخرى بأن لديه خلاف مع شخصيات قيادية حوثية وتحدث عنهم بطريقة غير مناسبة ما دفعهم لقتله في تصفيات داخلية".

رغم المزيد من العقوبات إيران تتحدث عن عودة واشنطن للاتفاق النووي بشروط

أعلنت إيران أنها سترحب بأي عودة أميركية إلى الاتفاق النووي، لكن بشرط أن يقترن ذلك بضمانات لعدم خروج واشنطن عنه مرة جديدة. وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: «لا فارق بالنسبة إلينا، نرحب بأي رئيس في الولايات المتحدة يقرر العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة والتوقف عن وضع عوائق أمام الآخرين من أجل تحقيق التزاماتهم، بشرط أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتحمل مسؤولية الأضرار التي سببتها لشعب إيران خلال فترة انسحابها من الاتفاق النووي».

وقال الدكتور، عماد ابشانس، المحلل السياسي الإيراني، إن:

«العقوبات الأمريكية الجديدة لا تؤثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي الإيراني، لأن واشنطن على مدار السنوات الماضية فرضت كل ما تستطيع من العقوبات على إيران وهذا جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي وبالتالي لا يمكن إضافة المزيد رغم صعوبة الوضع الاقتصادي الإيراني».

وتابع قائلاً: «الأزمة الحقيقة ليست في عودة إيران للاتفاق النووي ولكن في ضمانات التزام واشنطن وتنفيذ كل تعهداتها المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، مع أن الولايات المتحدة في عهد ترامب لم تعد دولة فما خربه الرئيس الأمريكي خلال أربع سنوات يحتاج تعديله إلى أربعين عام»

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