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    عالم سبوتنيك

    موسكو تحذر من نشاط "داعش" في سوريا.. قانون انتخابات جديد في العراق.. "حماس" تبني قدرات هجومية بحرية

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة اليوم: موسكو تحذر من زيادة نشاط "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) في سوريا وتشدد على تجفيف المناطق النشطة، وتمهيدا لانتخابات مبكرة… الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات الجديد، وإسرائيل تقول إن حركة "حماس" تبني قدرات هجومية بحرية.

    موسكو تحذر من زيادة نشاط داعش في سوريا وتشدد على تجفيف المناطق النشطة

    أعربت روسيا عن قلقها إزاء زيادة نشاط تنظيم "داعش" في بعض المناطق السورية. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تكثيف الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش لعملياتها في شرق ووسط سوريا في الآونة الأخيرة، لاسيما بالمناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية في شرق الفرات.

    وأشارت زاخاروفا إلى ورود تقارير عن ارتفاع وتيرة هجمات الإرهابيين على مواقع للجيش السوري والوحدات الكردية. وأبدت زاخاروفا أمل موسكو في عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف نهاية نوفمبر الجاري، بفضل المفاوضات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في دمشق.

    قال الخبير العسكري والاستراتيجي، محمد عباس، إن "القضاء على تنظيم داعش في سوريا يعني القضاء على الفكر والثقافة والهوية الداعشية التي تؤسس لها أمريكا في المنطقة لكونها أحد الجيوش البديلة التي تعمل في المنطقة".

    وأوضح أنه يمكن القضاء على داعش عندما تتخلى الولايات المتحدة عن وبعض دول أوروبا عن دعمها واستثمارها في الإرهاب ضد الشعوب والدول ذات السيادة بالاستثمار في المعتقدات الدينية.

    تمهيدا لانتخابات مبكرة… الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات الجديد

    صادق الرئيس العراقي، برهم صالح، على قانون الانتخابات الجديد تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام المقبل. وخلال كلمته للإعلان عن إقرار القانون، قال إن إصلاح القانون الانتخابي مطلب وطني لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة الأصوات.

    وأوضح صالح أن القانون الذي أقره لا يمثل كل الطموحات، لكنه يأتي تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو الإصلاح، مشددا على أن بلاده أمام مرحلة حساسة من تاريخها الحديث، وناشد الجميع بتحمل المسؤولية الوطنية في تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود.

    قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية في بغداد، عصام الفيلي، إن "قانون الانتخابات الذي تم إقراره جاء تنفيذا لمطالب المحتجين الذين قدموا في سبيل ذلك ما يزيد على سبعمائة شهيد في الانتفاضة التي استمرت أكثر من عام".

    وأشار الفيلي إلى أن "ما حصل خطوة وإن لم يحقق كل ما أراده المتظاهرون فهو يعد خطوة على الطريق لأنه سيقوض الشبكات السياسية الكبيرة في كل محافظة فضلا عن أنه سيضمن حدا أعلى للنزاهة الانتخابية من خلال التصويت بالبطاقة البيومترية".

    "حماس" تبني قدرات هجومية بحرية 

    قالت مصادر عسكرية إن حركة «حماس» تعكف على بناء قدرات هجومية بحرية في غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لافتة إلى أن إسرائيل لا تعارض تشغيل الميناء في قطاع غزة، شريطة أن تخضع الحركة فيه لمراقبتها.

    إلى ذلك، أكدت مواقع إسرائيلية أن الذراع العسكري لحركة «حماس» في الجنوب، تعمل علي تطوير وإنتاج أدوات عسكرية للعمل تحت الماء، منها مأهولة وأخرى ذاتية العمل، بما في ذلك صواريخ لتدمير منصات الغاز الإسرائيلية في عرض البحر أو سفن سلاح البحرية.

    قال الباحث في الشأن العسكري، رامي أبو زبيدة، إن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم إعلامه لتضخيم قدرات المقاومة الفلسطينية" مشيرا أنه "عندما يريد التملص من الإنتاماءات التي تعهد بها أمام الوسطاء من أجل كسر الحصار يتذرع بحجج القدرات العسكرية من أجل ابتزاز المقاومة وتجريدها من سلاحها".

    وأوضح أن "السلاح هو أحد ثوابت المقاومة الفلسطينية ولن تتركه طالما تواجد الاحتلال"، مشيرا أن "السلاح حامٍ للمقاومة ومشرعها ودفاعا ضد العدوان والحروب الإسرائيلية".

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