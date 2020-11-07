بايدن يقترب من الفوز وترامب يشكك بنزاهة الانتخابات... أوروبا تمدد العقوبات ضد تركيا بسبب شرق المتوسط

اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد تقدمه بفارق الأصوات على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا الحاسمتين، وسط مساعي الجمهوريين لجمع 60 مليون دولار لتمويل دعاوى قانونية تطعن على النتائج.

و تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، باستمرار فرز الأصوات الانتخابية، مؤكدا أنه سيفوز بالسباق الانتخابي بأغلبية واضحة"، على حد قوله.

وفي الوقت نفسه، لم يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي مؤشر على استعداده للقبول بالهزيمة، وأوضح في بيان، أنه سيواصل التمسك بمزاعمه، التي لم يقدم ما يدعمها، بشأن تزوير الانتخابات.

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي ماك شرقاوي، إنه يعتقد أن بايدن يريد أن يعلن فوزه لكن سيُدخل الأمريكيين بذلك إلى المجهول، كما أن جميع الجمهوريين يعتقدون بقوة أن الديمقراطيين قد سرقوا الانتخابات من الجمهوريين ومرشحهم ترامب؛ إذ إن أكثر من سبعين مليون أدلوا بأصواتهم لترامب.

وأضاف أن خطاب بايدن جاء باهتا من ناحية إشارته إلى سيطرة الديمقراطيين، كما كان غير موفق في ذلك لكن بقية الخطاب جاءت محاولة لرأب الصدع بين الجميع..

ماكرون يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني ميشال عون، شدد خلاله على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية في أقرب وقت.

وأفاد بيان للإليزيه بأن ماكرون أكد على "حاجة لبنان الملحة للشروع في الإصلاحات من خلال تشكيل سريع للحكومة، ليتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان".

إلى ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانا أعلنت فيه إصدار عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، دون توضيح سبب العقوبات.

من جهته، أدان حزب الله اللبناني، قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر، معتبرا القرار "تدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، د.أحمد الزين، إن الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري إلى الرئيس عون كان لها بعض الحراك في الجمود الراهن الذي تشهده لبنان وكان لها بعض الإيجابية، إلا أن التأخير في التشكيل مازال نتيجة للمحاصصة والشخصنة والفساد.

وأضاف أن هناك من يقول إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل، ستؤخر من تشكيل الحكومة ويعقد الأمور بينما هناك من يرى أن ذلك قد يسرع من تشكيل الحكومة، وأوضح أنه عادة وفي معظم الأوقات يكون للسياسية الأمريكية تأثير سلبي على الأوضاع في لبنان..

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد تركيا بسبب أنشطتها شرق المتوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على تركيا لمدة عام إضافي، بسبب ما وصفه الأنشطة "غير القانونية" لأنقرة شرق المتوسط.

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إنه تم تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ويأتي هذا التحرك مع استمرار التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي ازداد حدة بعد إرسال أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة اسطنبول د. سمير صالحة، إنه لا يعتقد إطلاقا أن قرارات العقوبات ستؤثر على سياسات تركيا في التعامل مع ملف شرق المتوسط.

وأضاف أن القيادة التركية أعلنت إنها لن تدخل أي تغيير في توجهاتها إلا إذا تعهد الجانب اليوناني والجانب القبرصي اليوناني بالجلوس إلى طاولة حوار حقيقي تناقش ملفات الخلاف.