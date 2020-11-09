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    عالم سبوتنيك

    روحاني: الإدارة الأمريكية الجديدة لديها فرصة لتصحيح الأخطاء "المأساوية" للرئيس ترامب

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات : روحاني يقول إن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها فرصة لتصحيح الأخطاء "المأساوية" للرئيس ترامب.. مقتل ما لا يقل عن 11 في هجوم على موقع للجيش العراقي في العاصمة بغداد..وزير الخارجية الفرنسي يشدد خلال زيارته للقاهرة على احترام باريس لحرية العقيدة وللإسلام والمسلمين.

    روحاني يقول إن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها فرصة لتصحيح الأخطاء "المأساوية" للرئيس ترامب

    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الإدارة الأمريكية الجديدة أمام فرصة تمكنها من تدارك الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والتخلي عن سياسة عدم احترام القوانين والتعهدات الدولية.

    وأضاف أن بلاده تنفذ التزاماتها الدولية طالما التزمت جميع الأطراف و"تنتهج التعامل البناء مع العالم استراتيجية لها".

    إلى ذلك، نقل تلفزيون "كان" الإسرائيلي عن مسؤولين خليجيين، قولهم أن هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بسياسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المرتقبة تجاه المنطقة، معربين عن مخاوفهم من عودة ما أسموه "رجال أوباما" إلى البيت الأبيض في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.

    في هذا الصدد، قال مدير مركز الدراسات العربية الايرانية بلندن، علي نوري زادة إن : "هناك مبادئ ثابتة في السياسية الأمريكية ولا تتغير بتغير الرؤساء، إلا أن طريقة التعاطي مع القضايا الأمريكية تختلف من رئيس لآخر".

    واستبعد أن يلغي الرئيس الأمريكي الجديد جميع العقوبات علي إيران  بعد وصوله إلي البيت الأبيض مباشرة، إلا  أنه سيفتح الباب أمام الحوار الذي انقطع بين طهران وواشنطن منذ سنوات، على حد قوله.

    وأوضح زادة، أن إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رغبته للعودة إلي الاتفاق النووي قد يكون مفتاحا للحوار الإيراني الأمريكي.

    مقتل ما لا يقل عن 11 في هجوم على موقع للجيش العراقي في العاصمة بغداد

    قالت وسائل إعلام عراقية، إن هجوما إرهابيا وقع غرب العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا، منهم 5 من قوات الحشد الشعبي وستة مدنيين.

    ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر أمني عراقي أن :"القتلى سقطوا نتيجة هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بمنكقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد"، مؤكدا أن الهجوم يحمل بصمات  تنظيم "داعش" الإرهابي.

    يأتي ذلك بالتزامن مع اطلاق القوات العراقية، عمليات أمنية واسعة بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد الإرهاب، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي شمالي العراق.

    قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان، إن العمل الإرهابي الذي استهدف موقع للجيش العراقي بمنطقة الرضوانية ببغداد، لن يؤثر على الوضع الأمني في العاصمة العراقية.

    وأضاف أن هدف تنظيم "داعش" من تنفيذ هذا الهجوم هو إثبات أنه لازال موجودا ومؤثرا، بالإضافة لتحصيل جانب إعلامي، مؤكدا أن "القوات الأمنية سترد علي هذا الهجوم لاحقا".

    وأكد النعمان، أن هذا الهجوم لا يؤثر كثيرا علي الوضع الأمني المستقر في هذه المناطق، موضحا أن تنظيم "داعش" الإرهابي لازال يمتلك بعض الخلايا النائمة، لكنه يعاني من نقص الدعم اللوجيستي ويفتقر للقيادة، لانه تمت الإطاحة بالعديد من قادة الإرهابيين مؤخرا.

    وزير الخارجية الفرنسي يشدد خلال زيارته للقاهرة على احترام باريس لحرية العقيدة وللإسلام والمسلمين

    طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بوقف دعوات مقاطعة بلاده ومنتجاتها في البلدان الإسلامية، مشيرا إلى أن رسالته خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة هي تأكيد احترام فرنسا لحرية العقيدة وللإسلام والمسلمين.

    وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، إن بلاده تخوض معركتين "معركة من أجل احترام حرية المعتقدات ومنها حرية الإسلام والثقافة الإسلامية، وفي نفس الوقت تخوض معركة ضد العنف والإرهاب، مؤكدا أن المعركة لم تنته وسوف تستمر".

    في هذا السياق، قال رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، عماد الدين حسين، :"إن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لمصر قللت التوتر مع العالم الإسلامي بعد أزمة الرسوم المسيئة".

    وأوضح أن تصريحات لودريان مع شيخ الأزهر نزعت فتيل الألغام، إلا أن الأمر بحاجة لمزيد من الحوار، على حد قوله.

    وتابع أن الدولة الفرنسة تتبني العلمانية منهجا وأسلوب حياة وبالتالي لا تستطيع السلطات الفرنسية منع أي رسوم سواء مسيئة للدين الإسلامي أو أي دين آخر. 

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