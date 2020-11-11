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    عالم سبوتنيك

    الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ "حزب الله"... اجتماع مرئي بين الكاظمي وابن سلمان

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: أجواء من التوتر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة لـ «حزب الله»، السعودية والعراق يؤكدان أهمية العلاقات بينهما في لقاء مرئي بين الكاظمي وابن سلمان، إدارة ترامب تخطر الكونغرس رسميا بالموافقة على بيع أسلحة متطورة للإمارات بأكثر من 23 مليار دولار.

    أجواء من التوتر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة لـ«حزب الله»

    أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مُسيرة تابعة لـ "حزب الله" اللبناني بعد اختراقها المجال الجوي لإسرائيل قادمة من لبنان.

    وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان «أسقطت قوات جيش الدفاع قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة «حزب الله» الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان حيث تابعتها القوات طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة».

    وأضاف أدرعي أن «القيادة الشمالية تواصل الحفاظ على حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة دولة إسرائيل».
    وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، نهاية الشهر الماضي،  لبنان بدفع الثمن في حال أقدم تنظيم "حزب الله" على توجيه أي هجمات ضد إسرائيل.

    وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك» قال الصحفي اللبناني، ميخائيل عوض، إن: «إعلان إسرائيل إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله لم يأت تأكيده من مصدر آخر سواء من الجيش اللبناني أم المقاومة الإسلامية، علما بأن المقاومة الإسلامية اعتادت ألا تخفي أي أمر على اللبنانيين من سقوط شهداء أو القيام بعملية ناجحة أو حتى فاشلة إذا ما جرى اشتباك أو شيء من هذا القبيل». 

    وأوضح عوض أنه «في كل الأحوال من الممكن أن تكون المقاومة قد أرسلت فعليا طائرة استطلاع وأسقطها الإسرائيليون، وهذا أمر تقليدي ومعتاد، فيوميا الجيش الإسرائيلي يرسل عشرات الطائرات ويمارس استعراضات في الأجواء اللبنانية التي يستخدمها لقصف مواقع في سوريا، بالتالي فإسقاط الطائرة عمل تقليدي عادي، أما غير العادي هو أن تنجح المقاومة في إسقاط طائرات إسرائيلية مسيرة على درجة عالية من التقدم التقني».

    السعودية والعراق يؤكدان أهمية العلاقات بينهما في لقاء مرئي بين الكاظمي وبن سالمان

    في اجتماع مرئي بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد بن سالمان على عزم البلدين تعزيز 

    العلاقات بينهما في المجالات كافة،وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية الاجتماع بين السعودية والعراق. 

    وأكد الأمير محمد بن سلمان، والكاظمي، على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك بلس».
    وشهد اللقاء استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. 

    وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، باسل الكاظمي، في حديث لـ «عالم سبوتنيك»:

    «إنه على مدى سنوات طويلة كان هناك تقاطعات وخلافات في وجهات النظر بين بغداد والرياض، لكن سياسة السيد الكاظمي رئيس الحكومة تختلف عن الرؤساء السابقين فهو يسعى دوما أن يعيد العراق إلى حاضنة الدول العربية وعلى رأسها السعودية، وقد لا حظت السعودية ذلك بالفعل وكان الرؤساء السابقون يرفضون تعزيز هذه العلاقات بسبب أحداث كثيرة وقعت بينهما».

    وأضاف الكاظمي أن «اللقاء الحالي بين رئيس الوزراء وولي عهد المملكة يرطب الأجواء، لأن بغداد بحاجة إلى دعم وإعمار من قبل كل البلدان، والرياض بالتالي تفتح ذراعيها وتعرض مساعدة العراق لكن المهم هل سيترجم ذلك على أرض الواقع أم لا».

    إدارة ترامب تخطر الكونغرس رسميا بالموافقة على بيع أسلحة متطورة للإمارات بأكثر من 23 مليار دولار

    قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإماراتعلى أن يشمل ذلك مقاتلات «إف-35» وطائرات مسيرة مسلحة.

    ويأتي الإخطار الرسمي في أعقاب اتفاق بوساطة أمريكية وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل . وتُراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في الحرب الأهلية باليمن، مبيعات الأسلحة الرئيسية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.

    وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك» قال خلفان الكعبي العميد المتقاعد في الجيش الإماراتي:

    «إنه بتحويل الصفقة إلى الكونغرس فمعنى ذلك أنها مسألة وقت فقط وأن الموافقة ستتم وهي في المراحل الأخيرة، إذن هذه موافقة واضحة حيث قدمت الإمارات طلبا لاقتناء هذه المقاتلات منذ سنوات، كما لا يتعلق ذلك بالإدارة الجديدة للديمقراطيين في البيت الأبيض، وبالتالي ليس هناك مشكلة بتغيير الإدارات فهناك إدارات خاصة بالتسليح وهم من يتابعون مثل هذه الصفقات، كما أن تسليم هذه الطائرات عادة ما يستغرق وقتا».

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