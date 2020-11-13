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    عالم سبوتنيك

    ابن سلمان يتوعد الإرهاب بعد عملية لداعش في جدة

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: داعش يعلن مسؤوليته عن عملية نادرة في جدة وابن سلمان يتوعد؛ مجهولون يهاجمون السفارة السعودية في هولندا؛ اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة الوفاق وقطر؛ تركيا تقترح مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة للتوافق حول منظومة "إس - 400" الروسية و"إف - 35" الأمريكية.

    داعش يعلن مسؤوليته عن عملية نادرة في جدة وابن سلمان يتوعد، ومجهولون يهاجمون السفارة السعودية في هولندا

    قال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستواصل "الضرب بيد من حديد" كل من يهدد أمنها واستقرارها. وجاء التحذير، بعدما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم استهدف مقبرة لغير المسلمين في جدة وأوقع إصابات.

    ووقع الانفجار أثناء مراسم لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى شاركت فيها سفارات أجنبية ، وقال التنظيم الارهابي إنه كان يستهدف القنصل الفرنسي في السعودية على خلفية الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد.

    على صعيد آخر قالت الشرطة الهولندية إن مجهولين أمطروا السفارة السعودية في هولندا بوابل من الأعيرة النارية دون أن يُصاب أحد في الواقعة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في الحادث وهو رجل في الاربعين من عمره ويخضع للتحقيق.

    وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار وإنه لم يتضح بعد المسؤول عنه.وأدانت السفارة في بيان ما وصفته "بالهجوم الجبان" ودعت المواطنين السعوديين في هولندا إلى توخي أقصى درجات الحذر.

    قال الباحث المختص في شؤون الجماعات الاسلامية، حسن أبو هنية، إن :"تواجد تنظيم داعش الإرهابي يأتي ضمن نتائج فشل الانظمة العربية وبالتالي له قدرة على الاستقطاب والتجنيد بشكل أو بآخر".

    ولفت إلى أن "التنظيم منذ بداية 2020 ومع وجود وباء كورونا ضاعف من هجماته سواء في مناطق وجوده بالعراق وسوريا أو باقي الولايات الخارجية في إفريقيا أو أفغانستان".

    وأوضح أن "التنظيم مؤخرا بدأ في تنظيم هجمات عن طريق ذئاب منفردة أو بعض المجموعات نفذها في فرنسا والنمسا خاصة بعد الرسوم المسيئة وكذلك ما حدث في السعودية بعدما أصدر التنظيم منذ عدة أيام للناطق باسم داعش أبو حمزة القرشي وتوعد فيه السعودية بشكل خاص والخليج عموما نتيجة عمليات التطبيع مع إسرائيل".

    وأشار إلى أن "العمليات التي بدأ التنظيم ينشط بها توضح أن التنظيم تمكن من إعادة الهيكلة واستقطاب عناصر جديدة"، مشددا على أن ما يخدم داعش هي الظروف في العالم العربي".

    من جانبه قال مدير تحرير "إرم نيوز"، خالد محمد، إن المعلومات عن حادثة السفارة السعودية في هولندا لا تتعدى التكهنات فقط لأن المعلومات التي قدمتها السلطات شحيحة"، مشيرا إلى أنه "قد يكون نتاج لتزايد الإسلاموفوبيا خاصة في ظل الهجمات الإرهابية مؤخرا والخلط الذي يدور في مفاهيم الدول الغربية لدى بعض القوى والأطراف خاصة لدى المتطرفين والقوميين الذين يخلطون بين الدول الإسلامية والإسلام بالإرهاب".

    وأشار إلى أن :"بعض الأصوات توقعت أن يكون الهجوم بدوافع إرهابية خاصة أنه تزامن مع حديث لهيئة كبار العلماء السعودية عن تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية".

    اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة الوفاق وقطر

    وقعت وزارة الدفاع في قطر ووزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية "اتفاقية تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية عقب اجتماع بين وزير دفاع قطر، خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع المفوض بالحكومة الليبية بطرابلس، صلاح الدين النمروش الذي يزور الدوحة مع وفد من حكومة الوفاق.

    يأتي ذلك مع استمرار المحادثات بين الفرقاء الليبيين على عدة أصعدة لبحث سبل التهدئة والدخول في عملية سياسية لحل الأزمة الليبية، كذلك مع إعلان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق تأجيل استقالته حتى تنتهي جلسات الحوار الوطني الليبي وبناءا على عدة مطالبات دولية له بالبقاء في منصبه.

    وقال الأكاديمي والمحلل السياسي، إسماعيل رويحة، إن: "توقيع الاتفاق العسكري بين وزراة الدفاع في قطر مع وزارة الدفاع في حكومة الوفاق يأتي إطار التعاون بين البلدين".

    ولفت إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار يشمل توقيع مذكرة التفاهم مع الاطراف الخارجية وتعهد بسحب جميع المدربين العسكريين من كلا الطرفين ولكن لا يمكن لحكومة الوفاق أن توقف جميع اتفاقيات التعاون إلى مدة عام ونصف لأن الدولة خاصة بعد الحرب في طرابلس تحتاج إلى تنمية القدرات العسكرية والأمنية لمواجهة ومكافحة الإرهاب والجريمة والمخاطر الخارجية".

    وقال إن "تركيز حكومة الوفاق على قطر للاستفادة من الخبرات فقط"، موضحا أن "وزارة الدفاع القطرية ليست بالحجم الكبير الذي يؤهلها إلى تقديم مساعدات عسكرية وسوف يقتصر التعاون على مجال التدريب وإعداد الجنود".

    تركيا تقترح مجموعة عمل مشتركة مع الولايات المتحدة للتوافق حول منظومة إس 400 الروسية وإف 35 الامريكية

    قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا على استعداد لمناقشة بواعث القلق الأمريكية إزاء التوافق التقني بين أنظمة الدفاع الروسية "إس-400" وطائرات "إف-35" الأمريكية، مكررا اقتراح بلاده تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع واشنطن حول هذه المسألة.

    وتوترت العلاقات بشدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي العام الماضي عندما حصلت أنقرة على منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة، مما دفع واشنطن إلى إخراج تركيا من برنامج طائراتها "إف -35".

    وتقول واشنطن إن استخدام أنظمة "إس-400" قد يعرض الأنظمة الدفاعية في حلف الأطلسي للخطر. وتقول تركيا إن صواريخ "إس-400" لن يتم دمجها في أنظمة الحلف ولن تشكل أي تهديد.  

    قال طه عودة أوغلو إن هدف أنقرة من وراء هذه التصريحات هو تبديد المخاوف الأمريكية من منظومة "إس - 400" الروسي، وكون هذه المنظومة لا تخل بعلاقة تركيا بحلف الناتو.

    وأضاف أوغلو أن أنقرة بانتظار رد فعل الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز بايدن لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب هذه الإدارة، خاصة مع اقتراب موعد عقوبات أمريكية محتملة في مارس القادم إذا تم تشغيل هذه المنظومة.    

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