بوتين يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار أدى لاستقرار الأوضاع في قره باغ

الموضوعات : بوتين يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار أدى لاستقرار الأوضاع في قره باغ.. الجيش المغربي يعلن تأمين معبر الكركرات بعد عملية عسكرية ضد جبهة البوليساريو.. الأمم المتحدة تعلن التوافق على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا خلال محادثات تونس.

بوتين يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار أدى لاستقرار الأوضاع في قره باغ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن يتم حل النزاع في إقليم قره باغ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه قبل أيام أوقف إراقة الدماء وأدى إلى استقرار الوضع في الإقليم.

وأضاف بوتين خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، إن قضية تقديم المساعدة للعودة إلى الحياة السلمية الطبيعية للسكان المتضررين من الأعمال القتالية في منطقة نزاع ناغورني قره باغ، مهمة وعاجلة للغاية وموضوعية.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي سامر إلياس :"إن موسكو تصر بوضوح على حل قضية قره باغ، ما أدى إلى تحقيق نتائج حقيقية وعملية، وبالتالي التوصل إلى اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار وتسوية سياسية برعاية روسية".

وأضف أن موسكو هي الطرف الأقدر على جمع كل من أرمينيا وآذربيجان حول طاولة المفاوضات، لذا فالأمور تتجه بالفعل إلى حلحلة أفضل مما كانت عليه الأوضاع سابقا.

وأضاف إلياس أن روسيا دائما تنطلق من أن بلوغ حل سياسي في أي مكان يبدأ من إنهاء الآثار السلبية للمعارك في المنطقة فضلا عن عودة اللاجئين والنازحين لأماكنهم ومن ثم يتم مباشرة إعادة الإعمار والحد من نزوع الأهالي هناك إلى التطرف.

الجيش المغربي يعلن تأمين معبر الكركرات بعد عملية عسكرية ضد جبهة البوليساريو

أعلنت القيادة العامة للقوات الملكية المغربية، تأمين معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش إثر إغلاق جبهة البوليساريو للمحور الطرقي العابر لهذه المنطقة.

وأضافت في بيان إن :"معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا، أصبح مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحزام أمني"، يؤمن تدفق السلع والأفراد عبر الممر الذي يربط بين المركزين الحدوديين.

إلى ذلك، أعلنت جبهة البوليساريو شن عدة هجمات مكثفة على مواقع للجيش المغربي، ردا على ما أسمته وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات من قبل المغرب.

في هذا الصدد، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس، تاج الدين الحسيني، :"إن الحملة التي نفذتها القوات المسلحة المغربية ضد جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، كان هدفها إعادة الانضباط إلى ممر حيوي وأساسي يربط بين المغرب وموريتانيا ومجموعة دول غرب أفريقيا ودول ما وراء الصحراء".

وقال الحسيني إن ما قامت به جبهة البوليساريو هو انتهاك واضح وصريح لخط وقف إطلاق النار، معتبرا ان إغلاق ممر الكركرات من قبل جبهة البوليساريو أثر على حرية الحركة والتجارة.

الأمم المتحدة تعلن التوافق على موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا خلال محادثات تونس

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، توافقوا على اجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر / كانون الأول عام 2021.

و أضافت أن الليبيين يخشون أن يترسخ وجود القوى الأجنبية في بلادهم و"يريدون بشدة استعادة سيادتهم".، مؤكدة أنه يمكن لليبين استعادة بلادهم من خلال صندوق الاقتراع".

ويمثل هذا الإعلان أول قرار ملموس في محادثات تونس، وستكون الانتخابات التي أُعلن عنها في ديسمبر من العام المقبل أول انتخابات في ليبيا منذ 2014.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، حسن الجهمي، إنه :"طوال السنوات الماضية وبسبب الأحداث التي شهدتها ليبيا، أصبح الشارع فاقدا الثقة في كل ما يقال كما أن المواطن غير مصدق للتسويفات وحتى لمسألة إجراء انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول القادم، إذ لا ضمانات لتنفيذ الاتفاق ويرى الليبيون أن الأطراف فقط تتصارع على تقاسم الكعكة".

وأضاف الجهمي أن مدينة سرت لم يكن فيها مرتزقة وقد تم اخلاؤها حاليا من أي مظاهر عسكرية وليس فيها الآن سوى الشرطة، وباتت منزوعة السلاح وتم فتح الطريق وإعادة خط الطيران بين الشرق والغرب.