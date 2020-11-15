فرنسا تحذر من المماطلة في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة... وزير الدفاع العراقي يزور طهران

فرنسا تحذر من أن المماطلة في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قد تُهدر فرصة الدعم الدولي

أكد مستشار الرئيس الفرنسي لشئون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل، وجوب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أسرع وقت ممكن، محذرا في الوقت نفسه من المماطلة في تشكيل الحكومة .

وشدد خلال لقاءه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على أن الاستمرار في المماطلة بالتأليف الحكومي من شأنها التسبب في عدم انعقاد أي مؤتمر دولي لدعم لبنان وضياع المساعدات، التي سبق وتقررت لصالحه خلال مؤتمر (سيدر) الذي عقد في باريس عام 2018.

في هذ الصدد، قال طارق عبود الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إن تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية مرتبط بضغوط داخلية وأخرى خارجية، وكذلك المراهنات السياسية الخاصة بكل طرف وكل حزب، وهي مراهنات بخلفيات طائفية ومحاصصية.

واستبعد عبود أن يكون الضغط الفرنسي بأن تأخر تشكيل الحكومة سيمنع المساعدات الدولية، مشيرا إلى أن القوى السياسية لن يحركها ضغط مثل هذا، فأولويات الأحزاب السياسية ليس من بينها الانهيار الاقتصادي للبنان بقدر ما يهمها أولوياتها الطائفية والمحاصصية.

خلال زيارة وزير الدفاع العراقي لإيران، طهران تؤكد استعدادها تلبية احتياجات العراق العسكرية

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، خلال لقاءه وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون الذي يزور طهران حاليا، إن طهران مستعدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية عسكريا .

ولفت حاتمي، إلى التعاون الجيد بين طهران وبغداد في سياق تعزيز الأمن الإقليمي خلال مرحلة مكافحة الإرهاب؛ داعيا إلى المضي على النهج نفسه واتخاذه نموذجا يحتذى به في مرحلة البناء وإعادة إعمار العراق ايضا.

ومن جانبه، أوضح وزير الدفاع العراقي، أن الهدف الأول من زيارته والوفد العسكري المرافق له إلى إيران، يكمن في تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد.

في هذا السياق، قال باسل الكاظمي المحلل السياسي العراقي إن زيارة وزير الدفاع العراقي لطهران هدفها تنسيق المواقف استخباراتياً ومعلوماتيًا وضبط الحدود بين البلدين فضلا عن حلحلة بعض الملفات المعقدة بين البلدين .

وأشار الكاظمي إلى أن رفع حظر التسليح عن طهران ربما يساعدها في دعم احتياجات العراق العسكرية، لافتا إلى أن الكاظمي يحاول قدر الإمكان البحث عن مصلحة العراق من خلال الموازنة بين علاقته بواشنطن من جهة وبطهران من جهة أخرى، وهو أمر ليس سهلًا على كل حال.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى باريس في إطار جولة أوروبية وشرق أوسطية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصة الفرنسية باريس، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مستهل جولته التي تشمل دول أوروبية وشرق أوسطية.

ومن المقرر أن تضم جولة بومبيو التي تستغرق أسبوعًا ، والتي بدأت الجمعة 13 نوفمبر تشرين الثاني، فرنسا وتركيا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

وكشف موقع "أكسيوس"، أن السفارة الأمريكية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" يجريان استعدادات مكثفة، استعدادا لزيارة بومبيو غير المسبوقة، التي ستشمل أيضا هضبة الجولان السورية المحتلة ومستوطنات في الضفة الغربية.

قال د. بشير عبد الفتاح الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاسياسية والاستراتيجية، إن زيارة بومبيو لبعض الدول الحليفة زيارة وداعية لا يتوقع أن يكون بها جديد، لافتا إلى أن بومبيو يرتبط مصيريا بدونالد ترامب وهو من الفريق الرافض للتسليم بهزيمة ترامب في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف عبد الفتاح إلى أن زيارته ربما تركز على التأكيد على التحالف مع هؤلاء الحلفاء، وإغلاق بعض الملفات مثل التعاون في إطار الناتو، ويمهد بذلك للمرحلة الانتقالية بين ترامب وبايدن.