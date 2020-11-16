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    عالم سبوتنيك

    اختتام المحادثات الليبية دون التوافق على حكومة موحدة..إثيوبيا تؤكد مواصلة العملية العسكرية في تيغراي

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة برنامج اليوم: اختتام المحادثات الليبية في تونس دون التوافق على حكومة موحدة؛ أردوغان يجدد دعوته للتفاوض على حل الدولتين في قبرص؛ رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أن العملية العسكرية في تيغراي تتواصل بشكل جيد.

    اختتام المحادثات الليبية في تونس دون التوافق على حكومة موحدة

    أعلنت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن اختتام المحادثات بين الأطراف الليبية في تونس، دون التوصل إلى توافق بشأن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الموحدة بالبلاد. 

    وأكدت أن المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيا عبر تقنية الفيديو، للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مستقبلا في ليبيا.

    وأشارت إلى أن الفرقاء الليبيين، حققوا خلال المحادثات إنجازا كبيرا واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية، بعد التوافق على تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

    في هذا السياق، حمل عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، الشريف الوافي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مسؤولية عدم توافق الليبين على تشكيل حكومة موحدة خلال المحادثات التي عقدت في تونس.      

    و أوضح الوافي أن وليامز، فتحت الباب أمام المجتمعين في تونس لأن يختلفوا، حيث كان بإمكانها أن تحسم كافة المسائل العالقة في اجتماع تونس إلا أنها اهتمت بتفاصيل أخري، أدت لمزيد من الشد والجذب بين الفرقاء وعدم التوافق على حكومة موحدة.

    أردوغان يجدد دعوته للتفاوض على حل الدولتين في قبرص

    جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدعوة لحل المشكلة القبرصية على أساس وجود دولتين بالشطرين التركي واليوناني بالجزيرة، وذلك ضمن زيارة أثارت انتقادات قبرصية ويونانية للشطر التركي الذي تعترف به أنقرة وحدها. 

    وأشار إلى أن أولوية بلاده هي "توفير حل مستدام لقضية قبرص بطريقة تضمن الحقوق المشروعة للشعب القبرصي التركي وأمنه".

    وأكد أنه "لا يمكن إقامة الشراكة مع القبارصة اليونانيين بعد تقويضها بقوة السلاح في عام 1963 وتدميرها عام 1974 عبر انقلاب المجلس العسكري اليوناني". وفق تعبيره.

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي شادي الأيوبي، إن" زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلي الشطر التركي من قبرص، تأتي في إطار تكريس الخيار التركي القبرصي بأن الحل هناك أصبح هو حل الدولتين، وليس كما كان في السابق، لذلك كان خيار القبارصة الأتراك في الانتخابات الأخيرة هو زعيم يؤيد حل الدولتين، على حد قوله.

    وحول موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة، أكد الأيوبي، أنه الاتحاد الأوروبي يؤيد المواقف القبرصية اليونانية، لكنه لن ينجر إلي خصومات أو صدامات عسكرية مع تركيا في هذا الخصوص. 

    رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد أن العملية العسكرية في تيغراي تتواصل بشكل جيد

    قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن "العملية العسكرية في إقليم تيغراي لدعم سيادة القانون تسير بشكل جيد"، لافتا إلى أن بلاده "قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في تيغراي بنفسها".

    وأضاف، أن "هؤلاء ممن يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية والسلام سيتحملون المسؤولية"، مؤكدا عوم أديس أبابا على تحقيق العدالة وسيادة القانون".

    يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قائد قوات تيغراي دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته تقاتل قوات من إريتريا المجاورة بالإضافة إلى القوات الإثيوبية، مؤكدا أن قواته "قصفت عاصمة إريتريا ومطار العاصمة أسمرة. 

    وقال الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية السفير أحمد حجاج، إن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس وزراء إثيوبيا علي إقليم تيغراي ستطول، لافتا إلى أن أن الأزمة لها تأثير علي منطقة القرن الإفريقي، لأن الدول المجاورة لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن صراعات قد تُجر إليها بسبب الهجرة واللجوء.

     وأكد أن المجتمع الدولي ليس له نفوذ علي طرفي الأزمة في إثيوبيا، لأن أديس أبابا رفضت أي وساطات أجنبية في الأزمة بما فيها الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.

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