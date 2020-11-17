العراق ينفذ حكم الإعدام في 21 إرهابيا... إسرائيل تنفذ مشاريعها الاستيطانية قبل تولي إدارة بايدن

موضوعات حلقة برنامج «عالم سبوتنيك» اليوم: العراق ينفذ حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا بتهمة الإرهاب؛ إسرائيل تسابق الزمن لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الجديدة قبل تولي إدارة بايدن؛ بومبيو يقول إن هناك عملا سنقوم به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط.

العراق ينفذ حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا بتهمة الإرهاب

نفذ العراق حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا أدينوا بالإرهاب والقتل حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية، وذلك في أحدث سلسلة إعدامات جماعية في البلاد منذ هزيمة التنظيم الإرهابي "داعش" (المحظور في روسيا) عام 2017.

وجاء في البيان أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام في سجن بمدينة الناصرية الجنوبية أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية. ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن هويات من أُعدموا.

ويحاكم العراق المئات ممن يشتبه بانتمائهم للجماعات الارهابية ونفذ عددا من الإعدامات الجماعية، وتتهم جماعات حقوق الإنسان القوات العراقية وقوات إقليمية أخرى بارتكاب مخالفات في العملية القضائية وإجراء محاكمات يشوبها العوار مما أدى إلى إدانات ظالمة. ويقول العراق إن محاكماته عادلة.

كان تنظيم داعش الارهابي قد سيطر على ثلث أراضي العراق عام 2014 وتكبد الهزيمة إلى حد كبير في العراق وسوريا المجاورة على مدى السنوات الثلاث التالية.

إسرائيل تسابق الزمن لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الجديدة قبل تولي إدارة بايدن

اتخذت إسرائيل خطوة أخرى في خطة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في منطقة حساسة قرب القدس الشرقية، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إسرائيل تسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض.

وقال اشتية، "هناك خطة هجوم متصاعد ومكثف لمدة عشرة أسابيع مقبلة، في مسابقة مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة ترامب ووصول بايدن إلى سدة الحكم في 21 يناير/ كانون الثاني. في حين دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى التراجع عن بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس.

بينما أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة أن الحكومة الفلسطينية تعتزم ملاحقة الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل المقامة في الأراضي الفلسطينية قضائيا استنادا إلى "القائمة السوداء" للشركات والكيانات الاقتصادية العاملة في المستوطنات الصادرة عن الأمم المتحدة في فبراير الماضي.

وقال الخبير في شؤون الشرق الأوسط، طارق عبود، إن:

«إسرائيل دائما تسعى إلى فرض وقائع جديدة، مستغلة أي إدارة أمريكية منتخبة أو على مشارف ترك السلطة، ومستغلة الفراغ في الواقع الدولي». مشيرا إلى أن «إدارة بايدن لن تكون مختلفة في الجوهر عن إدارة ترامب لأن القاسم المشترك بين كل الإدارات الأمريكية هو تقديم مصلحة إسرائيل، قد يختلف الأسلوب وتختلف المقاربة الكلية والتكتيكية لكن الجوهر يبقي واحدا».

وأكد الخبير أن «الاستيطان في الضفة الغربية والقدس لن يتوقف، قد نلاحظ تجميد لسرعة جنوحه لكنه لن يتوقف طالما أن العملية السلمية السياسية متوقفة، وطالما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في أوسلو وهي بهذا تضع السلطة الفلسطينية في موقف حرج أمام الشعب الفلسطيني» معتبرا أن «المجتمع الدولي منحازا لإسرائيل على حساب الفلسطينين ولا أحد يمارس الضغط على إسرائيل وستظل ماضية في الاستيطان لحين ضم كل الأراضي الفلسطينية وعندها سيعترف المجتمع الدولي بهذا الأمر الواقع».

بومبيو يقول إن هناك عمل سنقوم به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بوبيو إنه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط. وأضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن واشنطن تحرص على أن

يكون لدى ايران أقل قدر ممكن من الدولارات والموارد لبناء برنامجهم النووي».

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، «سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة، ما زال هناك عمل للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق الأوسط». وقالت وكالة «رويترز» للأنباء أن مسؤول أمريكي قال إن الرئيس دونالد ترامب طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة.

وأعلن مايك بومبيو عزم الولايات المتحدة تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ما وصفه بسياسة «القمع السياسي» الذي يمارسه النظام الإيراني ضد معارضيه وذلك على حد قوله.

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