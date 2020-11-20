تسجيل
16:51 GMT20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    اقتراح أممي بقائمة سوداء لمن يعرقل السلام في ليبيا... تنديد سوري فلسطيني بزيارة بومبيو

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202011201047258917-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-/

    المبعوثة الأممية إلى ليبيا تطرح عمل قائمة سوداء لمن يعرقل عملية السلام

    حثت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات. ويستطيع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا فرض تجميد الأصول أو حظر السفر على الأفراد أو الكيانات.

    وقالت ستيفاني: "هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها".

    وذكرت وليامز أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.

    وقال رئيس مركز دلباك للأبحاث والدراسات، محمد أبو راس الشريف، إن "التلويح بالقائمة السوداء لمعرقلي السلام في ليبيا تم إعدادها منذ فترة"، موضحا أن "القائمة ستشهد عددا كبيرا من الذي سيعرقلون العملية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باعتبار أن الموضوع أصبح مرتبط بالأمم المتحدة ومجلس الأمن".

    ولفت إلى أن "القائمة ليست جاهزة الآن وتم تنحية أسماء من قائمة العقوبات الأوروبية مثل عقيلة صالح عند بداية الحوارات ما يعتبر دلالة على أن أي شخص سيعرقل الحوار سيرتبط اسمه بشكل رسمي بالقائمة السوداء".

    زيارة بومبيو للجولان ومستوطنات الضفة الغربية تأثير مؤقت أم اعتراف دائم

    أدانت سوريا زيارة وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان. وقالت في بيان إن زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية".

    كما أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى مستوطنة مقامة على أراض فلسطينية في جبل الطويل بمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

    واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن هذه الزيارة تعد تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، وتأتي استكمالا لقرارات الإدارة الأمريكية الحالية التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية.

    وأصبح مايك بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وهضبة الجولان، وذلك رغم توسط الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بذريعة دفع عملية السلام.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي، وليد سالم، إن "التطبيع العربي مع إسرائيل ينتظر تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للرئاسة للاستمرار في تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل".

    وأوضح أن "سياسة بايدن تختلف عن ترامب في هذا المجال لأن ترامب كان يستخدم أساليب الترهيب والإكراه في الضغط على الدول العربية من أجل التطبيع مع إسرائيل لكن بايدن سيستخدم أسلوب القوة الناعمة في عملية التطبيع".

    وأشار إلى أن "زيارة بومبيو لمواقع فلسطينية محتلة يرجع إلى وعد بلفور بالتعامل مع الشعب الفلسطيني على أساس أنه مجموعة أفراد لا يتاح لها ما يزيد عن الحقوق الدينية والمدنية وهذا الطرح استمر وتكرس به قانون القومية الإسرائيلي عام 2018 الذي قال إن كل أرض فلسطين هي أرض إسرائيل".

    مخاطر على المنظمات الإغاثية في اليمن مع احتمال إدراج واشنطن لجماعة الحوثي ضمن القوائم الإرهابية

    قالت بعض منظمات الإغاثة العاملة في اليمن إن تصنيف الولايات المتحدة المحتمل لجماعة الحوثي اليمنية كمنظمة إرهابية أجنبية سيمنع وصول مساعدات حيوية إلى اليمن حيث تتزايد المخاوف من المجاعة.

    وقالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بإدراج الجماعة في قائمة سوداء في إطار حملة "الضغوط القصوى" على طهران حيث تعتبر واشنطن أن جماعة الحوثي امتداد لنفوذ طهران في المنطقة .

    وتخشى منظمات الإغاثة من أن عملها قد يدخل في إطار التجريم. وجماعة انصار الله "الحوثيون" هم السلطة الفعلية في شمال اليمن وتضطر منظمات الإغاثة للحصول على تصاريح منهم لتنفيذ برامج مساعدات والعمل مع الوزارات والأنظمة المالية المحلية.

    قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، إن "المنظمات الحقوقية منتشرة في كل اليمن وإن كان للحكومة الشرعية عتب عليها لعدم وجود مكاتب لكثير من المنظمات في مناطق سيطرة الحكومة بحكم أنها الممثل الرئيسي أمام المجتمع الدولي".

    ولفت إلى أن "تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي بأنها جماعة إرهابية سيجعل المنظمات الإنسانية إما أن ترحل من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثي وسيتم فك الارتباط والتعامل معها بشكل مباشر مع إدراجها ضمن هذه القائمة".

    وأشار إلى أن "الحكومة الشرعية قادرة على أن توفر ملاذا آمنا لمثل هذه المنظمات لتعمل في مناطق سيطرتها خاصة في عدن ومأرب".

    وأضاف: "المنظمات في الفترة الأخيرة تتحدث بقلق عن ضعف التمويل وأن الشركاء في اليمن لم يعودو كرماء كما كانوا في السابق وباتالي فالأمر سيزداد سوءا".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    انظر أيضا:

    بومبيو: الجولان جزء من إسرائيل حقيقة لا يمكن إنكارها
    تعليق شديد اللهجة من سوريا على زيارة بومبيو للجولان
    خبير: القائمة السوداء لمعرقلي السلام في ليبيا تم إعدادها منذ فترة
    اليمن...محكمة تابعة لـ"أنصار الله" تقضي بإعدام 21 شخصا بتهمة "إعانة" التحالف العربي
    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, سوريا, ليبيا, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني عيسى قسيسية يرتدي زي بابا نويل وشجرة عيد الميلاد، أثناء جلسة تصوير في البحر الميت، في عين بكيك، 15 نوفمبر 2020
    من أدنى نقطة على وجه الأرض..."بابا نويل الفلسطيني" يستعد لموسم الأعياد
    كويكب يقترب من الأرض
    كويكب يقترب من الأرض
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك