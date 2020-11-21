تسجيل
17:15 GMT21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    بوتين يحذر من أن الحرب هي بديل الاتفاق الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن قره باغ

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202011211047265165-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA/

    الموضوعات : بوتين يحذر من أن الحرب هي بديل الاتفاق الثلاثي الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن قره باغ.. قائد الجيش اللبناني يؤكد أنه لا تفريط بالسيادة في مفاوضات الحدود مع إسرائيل.. الحكومة الإثيوبية تقول إن القوات المتمردة في تيغراي شنت هجوما على اقليم أمهرة.

    بوتين يحذر من أن الحرب هي بديل الاتفاق الثلاثي الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن قره باغ

    قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن على الذين يحاولون عرقلة تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ، أن يفهموا أن بديل هذا الاتفاق هو الحرب.

    وأضاف خلال اجتماع بشأن مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ، إن "قضية التسوية في قره باغ مهمة لروسيا، بما في ذلك من وجهة نظر ضمان الأمن الداخلي"، مؤكدا أن "عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ واضح".

    في هذا السياق، قال علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب التي تصدر من فرنسا، إن :"الأطراف الدولية التي تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ هي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول أن تجد منفذا لمصالحها بعيدا عن روسيا".

    وأضاف المرعبي أن :"الاتحاد الأوروبي قلق من التمدد التركي بهذه المنطقة، إذ يتم ربطها بمناطق أخرى ودول كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، مشيرا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي غير واضح ورؤيته غير موحدة  من الأزمة حتى الآن".

    قائد الجيش اللبناني يؤكد أنه لا تفريط بالسيادة في مفاوضات الحدود مع إسرائيل

    قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، إن البلاد تمر بـ مرحلة صعبة وغير مسبوقة، مشددا على أن الجيش لن يفرط بكل ما يتعلق بسيادة لبنان خلال مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل.

    و أضاف أن الجيش اللبناني وبدعم وإجماع رسمي وشعبي، يخوض معركة الحقوق والثروات عبر مفاوضات تقنية غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بقناعة راسخة بأن لا تفريط في كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية، ودعا العسكريين لليقظة والجهوزية التامة لمواجهة أعداء لبنان.

    إلى ذلك، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اتهامات وزير الطاقة الإسرائيلي، التي قال فيها إن لبنان بدل مواقفه بشأن الحدود البحرية 7 مرات. 

    في هذا السياق، قال شارليز أبي نادر، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إنه :"كان منتظرا أن تطلق إسرائيل ادعاءات في غير محلها، لأنها وصلت إلى نقطة لا تستطيع مواجهتها من الناحية التقنية بعد أن عرض لبنان نقطتين مرجعيتين على أساس أن يتم الترسيم البحري انطلاقا من القانون الدولي".

    وأضاف أبي نادر أنه :"لا يعتقد أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، معتبرا التصريحات الإسرائيلية بهذا الصدد مجرد تهويل".

    وأعرب عن اعتقاده أن :"هناك إمكانية لنقل الموضوع تقنيا إلى مراجع دولية ولجان تحكيم دولية كمخرج من الأزمة، لأن الطرفين لديهما مصلحة ويريدون إنهاء هذا الترسيم البحري".

    الحكومة الإثيوبية تقول إن القوات المتمردة في تيغراي شنت هجوما على اقليم أمهرة

    أعلنت الحكومة الإثيوبية، أن :"القوات المتمردة في إقليم تيغراي شنت هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، دون وقوع أضرار.

    ويعد هذا الهجوم الصاروخي هو الثاني من نوعه، الذي يستهدف مدينة بحر دار بإقليم أمهرة خلال أسبوع.

    وكانت الحكومة الفدرالية برئاسة آبي أحمد، استأنفت زحفها العسكري تجاه إقليم تيغراي بعد هدنة استمرت 3 أيام، وأكدت نجاحها في الاستيلاء على مدن جديدة في الإقليم، وأنها باتت تفرض طوقا على الإقليم من الغرب والشرق والجنوب.

    في هذا السياق، قال حسن مكي أستاذ الشؤن الأفريقية بالجامعات السودانية، إن :"شن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي،هجوما على مدينة بحر دارا بإقليم أمهرة يُعد تطورا خطيرا، لأن هذا الإقليم من أهم الأقاليم الإثيوبية، حيث تقع بحيرة تانا أحد منابع النيل الأرزق أحد روافد نهر النيل".

    وأضاف أن إقليم أمهرة له أهمية اقتصادية أيضا بالنسبة لإثيوبيا، كما أنه يكتسب أهمية استراتيجية من حيث الموقع، خصوصا أنه يقع في منطقة جبلية محصنة طبيعيا، لافتا إلى أن السيطرة على هذا الإقليم تعد مكسبا كبيرا لأي طرف.

    وأوضح أن هذه الحرب ستطول وتتحول لحرب استنزاف، لأن إقليم تيغراي يمتلك سبعين في المئة من العتاد العسكري الإثيوبي، مؤكدا أن التيغراي يتميزون بالخبرة القتالية والإرادة العسكرية القوية، على حد قوله.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفلسطيني عيسى قسيسية يرتدي زي بابا نويل وشجرة عيد الميلاد، أثناء جلسة تصوير في البحر الميت، في عين بكيك، 15 نوفمبر 2020
    من أدنى نقطة على وجه الأرض..."بابا نويل الفلسطيني" يستعد لموسم الأعياد
    كويكب يقترب من الأرض
    كويكب يقترب من الأرض
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    10 معلومات عن اليوم العالمي للرجل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك