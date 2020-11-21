بوتين يحذر من أن الحرب هي بديل الاتفاق الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن قره باغ

الموضوعات : بوتين يحذر من أن الحرب هي بديل الاتفاق الثلاثي الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن قره باغ.. قائد الجيش اللبناني يؤكد أنه لا تفريط بالسيادة في مفاوضات الحدود مع إسرائيل.. الحكومة الإثيوبية تقول إن القوات المتمردة في تيغراي شنت هجوما على اقليم أمهرة.

بوتين يحذر من أن الحرب هي بديل الاتفاق الثلاثي الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن قره باغ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن على الذين يحاولون عرقلة تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ، أن يفهموا أن بديل هذا الاتفاق هو الحرب.

وأضاف خلال اجتماع بشأن مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ، إن "قضية التسوية في قره باغ مهمة لروسيا، بما في ذلك من وجهة نظر ضمان الأمن الداخلي"، مؤكدا أن "عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ واضح".

في هذا السياق، قال علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب التي تصدر من فرنسا، إن :"الأطراف الدولية التي تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ هي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول أن تجد منفذا لمصالحها بعيدا عن روسيا".

وأضاف المرعبي أن :"الاتحاد الأوروبي قلق من التمدد التركي بهذه المنطقة، إذ يتم ربطها بمناطق أخرى ودول كانت ضمن الاتحاد السوفيتي السابق، مشيرا إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي غير واضح ورؤيته غير موحدة من الأزمة حتى الآن".

قائد الجيش اللبناني يؤكد أنه لا تفريط بالسيادة في مفاوضات الحدود مع إسرائيل

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، إن البلاد تمر بـ مرحلة صعبة وغير مسبوقة، مشددا على أن الجيش لن يفرط بكل ما يتعلق بسيادة لبنان خلال مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل.

و أضاف أن الجيش اللبناني وبدعم وإجماع رسمي وشعبي، يخوض معركة الحقوق والثروات عبر مفاوضات تقنية غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية بقناعة راسخة بأن لا تفريط في كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية، ودعا العسكريين لليقظة والجهوزية التامة لمواجهة أعداء لبنان.

إلى ذلك، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اتهامات وزير الطاقة الإسرائيلي، التي قال فيها إن لبنان بدل مواقفه بشأن الحدود البحرية 7 مرات.

في هذا السياق، قال شارليز أبي نادر، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، إنه :"كان منتظرا أن تطلق إسرائيل ادعاءات في غير محلها، لأنها وصلت إلى نقطة لا تستطيع مواجهتها من الناحية التقنية بعد أن عرض لبنان نقطتين مرجعيتين على أساس أن يتم الترسيم البحري انطلاقا من القانون الدولي".

وأضاف أبي نادر أنه :"لا يعتقد أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، معتبرا التصريحات الإسرائيلية بهذا الصدد مجرد تهويل".

وأعرب عن اعتقاده أن :"هناك إمكانية لنقل الموضوع تقنيا إلى مراجع دولية ولجان تحكيم دولية كمخرج من الأزمة، لأن الطرفين لديهما مصلحة ويريدون إنهاء هذا الترسيم البحري".

الحكومة الإثيوبية تقول إن القوات المتمردة في تيغراي شنت هجوما على اقليم أمهرة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أن :"القوات المتمردة في إقليم تيغراي شنت هجوما صاروخيا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، دون وقوع أضرار.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي هو الثاني من نوعه، الذي يستهدف مدينة بحر دار بإقليم أمهرة خلال أسبوع.

وكانت الحكومة الفدرالية برئاسة آبي أحمد، استأنفت زحفها العسكري تجاه إقليم تيغراي بعد هدنة استمرت 3 أيام، وأكدت نجاحها في الاستيلاء على مدن جديدة في الإقليم، وأنها باتت تفرض طوقا على الإقليم من الغرب والشرق والجنوب.

في هذا السياق، قال حسن مكي أستاذ الشؤن الأفريقية بالجامعات السودانية، إن :"شن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي،هجوما على مدينة بحر دارا بإقليم أمهرة يُعد تطورا خطيرا، لأن هذا الإقليم من أهم الأقاليم الإثيوبية، حيث تقع بحيرة تانا أحد منابع النيل الأرزق أحد روافد نهر النيل".

وأضاف أن إقليم أمهرة له أهمية اقتصادية أيضا بالنسبة لإثيوبيا، كما أنه يكتسب أهمية استراتيجية من حيث الموقع، خصوصا أنه يقع في منطقة جبلية محصنة طبيعيا، لافتا إلى أن السيطرة على هذا الإقليم تعد مكسبا كبيرا لأي طرف.

وأوضح أن هذه الحرب ستطول وتتحول لحرب استنزاف، لأن إقليم تيغراي يمتلك سبعين في المئة من العتاد العسكري الإثيوبي، مؤكدا أن التيغراي يتميزون بالخبرة القتالية والإرادة العسكرية القوية، على حد قوله.