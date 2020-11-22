واشنطن تنشر قاذفات "بي 52" الاستراتيجية في قواعدها بالشرق الأوسط

الموضوعات: واشنطن تنشر قاذفات بي 52 الاستراتيجية في قواعدها بالشرق الأوسط، الرئيس عون يدعو إلى إطلاق حوار وطني لتحصين لبنان في مواجهة التغيرات بالمنطقة، العاهل السعودي يشدد خلال قمة العشرين على ضرورة دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة كورونا.

واشنطن تنشر قاذفات بي 52 الاستراتيجية في قواعدها بالشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، نشر القاذفات الاستراتيجية B-52H في قواعدها بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفاء الولايات المتحدة.

و ذكرت في بيان إن طاقم العمل الجوي لطائرة B-52H (ستراتوفورتريس) التابع للقوات الجوية الأمريكية، انطلق يوم 21 نوفمبر/ كانون الثاني في مهمة طويلة إلى الشرق الأوسط.

وأكدت على الحفاظ على حرية الملاحة والتبادل التجاري في جميع أنحاء المنطقة وحمايتها، لافتة إلى أن واشنطن لا تسعى لإحداث أي صراع، لكنها لا تزال ملتزمة بالاستجابة لأي طارئ حول العالم.

في هذا الصدد، قال فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن إرسال القذائف الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، هدفه ردعي فقط وطمأنة للحلفاء، مع استبعاد أن تكون هناك نية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وأشار إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكريين، حذروه من توجيه ضربة عسكرية لطهران.

لكنه أكد أنه لا أحد يعلم ما يجري في ذهن الرئيس ترامب ولا يتكهن به، فمن الوارد أن يكون ذلك مقدمة لضربة محدودة أو ضربة سيبرانية لكن لن تكون على نطاق واسع، بحسب قوله.

الرئيس عون يدعو إلى إطلاق حوار وطني لتحصين لبنان في مواجهة التغيرات بالمنطقة

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى إطلاق حوار وطني للخروج بموقف موحد يحصن لبنان في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن " ما يجري من تغيرات وتحولات سياسية جذرية دوليا وإقليميا، خصوصا تطبيع دول عربية عدة علاقاتها مع إسرائيل ، سيكون لها دون شك انعكاسات هامة على لبنان"، على حد قوله.

وشدد على ضرورة " إطلاق حوار وطني لبحث ما تفرضه هذه التحولات من تغيرات في جميع القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها".

في هذا الصدد، توقع أمل أبوزيد مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية، استجابة من القوى السياسية اللبنانية لدعوة الرئيس اللبناني ميشال عون إقامة حوار وطني شامل، لكن على نطاق ضيق، لأن تشكيل الحكومة الجديدة له الأولوية الآن.

و قال أن الاستجابة لدعوة الرئيس اللبناني، لن تكون على المستوى المطلوب، لأن تشكيل الحكومة الجديدة يظل أولوية، لافتا إلى أن على القوى السياسية التقاط هذه الفرصة وعدم تضييعها.

العاهل السعودي يشدد خلال قمة العشرين على ضرورة دعم الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة كورونا

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في افتتاح قمة مجموعة العشرين المنعقدة افتراضيا بالرياض، إن هناك تصميم لدى أكبر اقتصادات العالم على بذل قصارى الجهد من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا وتبعاتها.

و أكد على ضرورة " العمل على تهيئة كافة الظروف التي تتيح الوصول إلى لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا المستجد، بصورة تخدم كافة الشعوب".

كما شدد على ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح اقتصاديات الدول أمام حركة التجارة والأفراد، وكذلك تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق للحفاظ على التقدم التنموي المحرز عبر العقود الماضية.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د.عبد الله العساف، إن العالم الآن مطالب بس الفجوة بين الاقتصادات القوية والأخرى الضعيفة، لافتا إلى أن مجموعة العشرين تكونت لمجابهة ركود عام 2008 ،مشيرا إلى أن الوضع الآن ربما يكون أسوأ من الوضع آنذاك.

وأشار العساف إلى أن توفير لقاح كورونا للدول النامية مهمة ينبغي على مجموعة العشرين أن تنجزه ولا تطالب به فقط، لافتا إلى أن مهمة ذلك ستنتقل إلى منظمة الصحة العالمية.

وعن العلاقات السعودية التركية قال العساف إن العلاقات بين الدول لا ينبغي أن نحكم عليه من خلال التصريحات السياسية والصحفية فقط، وإنما ننتظر لنرى ماذا ستفعل تركيا باتجاه السعودية.