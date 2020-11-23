تسجيل
15:05 GMT23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    نتنياهو يدعو لعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران... الصدر يلمح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202011231047285020-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D9%8F%D9%84%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9/

    موضوعات حلقة برنامج اليوم: مجموعة العشرين تتعهد بضمان توزيع عادل للقاحات كورونا ودعم الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول النامية، نتنياهو يدعو لعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران، و«الصدر» يلمح إلى إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالعراق.

    مجموعة العشرين تتعهد بضمان توزيع عادل للقاحات كورونا ودعم الاقتصاد العالمي وإقتصاديات الدول النامية 

    أكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في الرياض افتراضيا، على الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وتمديدها حتى شهر يونيو حزيران 2021، و بذل جميع الجهود للحصول على لقاحات "كوفيد-19" بسعر مناسب.

    كما شدد البيان الختامي على ضرورة دعم الاقتصاد العالمي في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك دعم الدول النامية والأقل نموا، مع مراعاة التحديات الخاصة في أفريقيا والدول النامية.

    و أكد البيان على ضرورة ضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

    في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي السعودي، د. محمد سالم الصبان، أن:

    «جائحة كورونا أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد العالمي حسب احصائيات صندوق النقد الدولي، معتبرا أن استمرار انتشارها سيؤدي إلي كارثة اقتصادية، مضيفا أن الأنباء عن اكتشاف لقاح جديد فعال قوبلت بارتياح شديد حيث سيترتب على ذلك حدوث انتعاش تدريجي في الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي أكدت عليه البيان الختامي لمجموعة العشرين». 

    وحول الخلافات بين مجموعة العشرين، أكد الخبير الاقتصادي السعودي أنها قديمة جدا، مشيرا إلى أن التحفظ التركي على المسودة الختامية تم التعامل معه بهدوء من قبل السعودية، لافتا إلى أن هذا لا يعني اعتراض تركيا على المسودة الختامية. 

    نتنياهو يدعو لعدم العودة للاتفاق النووي مع إيران    

    قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتعين عدم العودة للاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية الكبرى مع إيران عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة، وذلك في رسالة على ما يبدو للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

    وأكد نتنياهو في كلمة في جنوب إسرائيل، على ضرورة التمسك بسياسة لا تلين للتأكد من أن إيران لا تطور أسلحة نووية".

    من جانبها، اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تصريحات نتنياهو رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مفادها ألا يُعيد الولايات المتحدة للاتفاق.

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الإيراني،عماد أبشناس:

    «إنه يجب علي الولايات المتحدة تنفيذ تعهداتها الدولية ومنها الاتفاق النووي، لافتا إلى أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي دون تنفيذ تعهداتها سيكون دون جدوى، مؤكدا أن إيران لن تقبل بأي شروط جديدة». 

    وأكد أنه ليس هناك مجال لدخول أي دولة أخرى إلي الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه إذا قامت الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها وسُمح لها بالعودة للاتفاق النووي، فمن الممكن وضع موضوعات خلافية علي جدول أعمال الخمسة زائد واحد.

    «الصدر» يلمح إلى إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالعراق 

    ألمح مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدر في العراق، إلى إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لتخليص العراق من الفساد والتبعية والانحراف، على حد قوله. 

    وقال الصدر في تغريدة على تويتر إنه "في حال وجد أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، الأمر الذي سيمكنهم من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، فإنه سيقرر خوض الانتخابات".

    جاء ذلك، بعدما جدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التزام حكومته بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، في 6 يونيو/ حزيران المقبل.

    في هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي، مناف الموسوي، أن:

    «خطوة السيد مقتدى الصدر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تأتي حرصا منه علي تشجيع العملية الديمقراطية ولجذب الناخب للمشاركة في الانتخابات لاختيار شخصيات وطنية قادرة على إدارة المشهد». 

    وحول التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في إجراء الانتخابات، لفت الموسوي إلى أن هناك بعض الجهات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات وتشكك في نزاهتها، بالإضافة إلى وجود بعض الإشكاليات مثل السلاح المنفلت في أيدي الجماعات المسلحة، لكنه يعول على وعود الحكومة بتوفير بيئة آمنة للناخبين للذهاب إلي صناديق الاقتراع.   

    استمعوا للمزيد على برنامج «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مصعد 100 تنين أعلى مصعد في العالم، الصين 13 نوفمبر 2020
    مصعد "100 تنين" أعلى مصعد في العالم
    كويكب يقترب من الأرض
    كويكب يقترب من الأرض
    من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد
    من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك