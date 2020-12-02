تسجيل
14:25 GMT02 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    السعودية ومصر تؤكدان أهمية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر..أنقرة تعيد سفينة التنقيب من المتوسط

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202012021047381222-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/

    موضوعات حلقة برنامجنا اليوم: السعودية ومصر تؤكدان أهمية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، وأنقرة تعيد سفينة التنقيب من البحر المتوسط معربة عن استعدادها للعودة للتفاوض مع اليونان دون شروط، وضغوط من البرلمان الإيراني على الحكومة للتشدد في الملف النووي وتعليق عمليات التفتيش.

    السعودية ومصر تؤكدان أهمية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر

    أعلنت السعودية ومصر في بيان مشترك أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة فيها باعتبار أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين. 

    وأكد البيان رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة». 

    وصدر البيان بعد اجتماع بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره المصري سامح شكري الذي يزور المملكة في الوقت الحالي. يأتي ذلك في ظل استمرار الصراع في اليمن مع تواصل الخلاف ايضا مع دولة قطر بالإضافة الى التوتر القائم بين السعودية وإيران والاتهامات المتبادلة بين البلدين. 

    وقال سعد بن عمر، رئيس مركز القرن العربي للدراسات بالرياض، في حديثه لـ «عالم سبوتنيك»:

    «إن توقيت البيان المشترك للسعودية ومصر بتأكيد أهمية حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر يحمل دلالته؛ إذ إنه في الآونة الأخيرة ازداد نشاط أنصار الله الحوثيين في عرقلة الملاحة في البحر الأحمر ومصر والسعودية هما الدولتان المعنيتان بذلك أكثر من غيرهما ما يعني التأثير على قناة السويس وعلى الموانئ السعودية على البحر الأحمر والبلدان يدركان الخطورة والأهمية القصوى لكبح الميليشيات التي تحاول السيطرة على البحر الأحمر».

    أنقرة تعيد سفينة التنقيب من البحر المتوسط معربة عن استعدادها للعودة للتفاوض مع اليونان دون شروط

    عادت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس إلى ميناء أنطاليا قادمة من المنطقة المتنازع عليها بالبحر المتوسط مع اليونان، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي حيث ينظر التكتل خلالها في فرض عقوبات على أنقرة بعد شكاوى اليونان . 

    وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة تؤيد "حوارا غير مشروط" مع اليونان بشأن القضايا الخلافية بين البلدين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، في بيان إن تركيا تؤيد من البداية الحوار غير المشروط مع اليونان، مبرزا أنه تم الاتفاق في السابق على استئناف المباحثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا، إلا أن الأخيرة تراجعت بذريعة تواجد سفينة "أوروتش ريس" التركية للمسح الزلزالي، في شرق المتوسط، وبالتالي لم يتحدد تاريخ انطلاق هذه المباحثات».
    وذكر أقصوي أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أعلنت عودة "أوروتش ريس" إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر الماضي، بعد استكمال أنشطتها.
    وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك»، قال طه عودة أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي:

    «إن إعادة أنقرة سفينة التنقيب من البحر المتوسط وإعرابها عن استعدادها للعودة للتفاوض مع اليونان دون شروط – هي تصريحات تركية واضحة بأن السفينة أكملت مهمتها التي بدأت في العاشر من أغسطس آب الماضي بعدما جمعت تقريبا البيانات المطلوبة ومن ثم عادت ، وهذه الخطوة تأتي في إطار تحويل تركيا أقوالها إلى أفعال لامتصاص الغضب الأوروبي قبل أيام قليلة من قمة أوروبية متوقع خلالها فرض عقوبات على أنقرة».

    ضغوط من البرلمان الإيراني على الحكومة للتشدد في الملف النووي وتعليق عمليات التفتيش

    اعترضت الحكومة الإيرانية على مشروع قانون أقره البرلمان في قراءة أولى ويطالب مشروع القانون الحكومة بتعليق التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها مع الدول الكبرى.
    لكن الحكومة سارعت بالتعليق على مشروع القانون قائلة إن الخطوة، التي طُرحت ردا على اغتيال عالم نووي بارز، لا يمكن أن تغير سياسة إيران النووية التي هي من اختصاص المجلس الأعلى للأمن القومي. 

    وما زال مشروع القانون ينتظر موافقة البرلمان بعد القراءة الثانية وموافقة هيئة دينية قبل أن يصبح قانونا. وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لا يمكن للبرلمان التعامل مع هذا الأمر بمفرده».

    وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك» قال الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي الإيراني إنه:

    «بالتأكيد موضوع اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده حرك هذا الملف بضغوط البرلمان على الحكومة حتى تتشدد في الملف النووي وتعلق عمليات التفتيش، ففي الواقع الحكومة الإيرانية كان عليها اتخاذ هذا القرار منذ حوالي عامين حين خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق وحاولت طهران وقتها أن تتعامل مع الدول الأوروبية لتجد مخرجا بعد انسحاب الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي».

    لذلك اتخذ البرلمان هذا القرار وأعطى الحكومة الإيرانية فرصة شهرين لتتدبر أمورها وفي هذه الفترة سيجيء بايدن إلى البيت الأبيض وإذا قام بتنفيذ تعهداته وتعهدات الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران فسوف يسمح ذلك للحكومة الإيرانية أن تعود لتنفيذ تعهداتها وإذا لم يقم بايدن بذلك فإن إيران بالتأكيد ستوقف جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي».
    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار في مقهى هايدن جيم كوفي في هانوي، فيتنام 25 نوفمبر 2020
    كوب قهوة ثمين في مقهى من الخردة مخفي عن الأنظار في فيتنام
    غانتس يهدد بيبي
    غانتس يهدد بيبي
    أرقام وحقائق عن المصابين بمرضى الإيدز حول العالم
    أرقام وحقائق عن المصابين بمرض الإيدز حول العالم
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك