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    عالم سبوتنيك

    الكويت تؤكد أن السعودية تمثل باقي دول المقاطعة في المفاوضات مع قطر

    عالم سبوتنيك
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    أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن المملكة العربية السعودية تُمثل الدول المقاطعة لقطر في المفاوضات التي تقودها بلاده حاليا للتوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثالث.

    وأضاف في رساله للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "تمثيل الرياض للإمارات والبحرين ومصر، يعكس مكانة السعودية ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة".

    إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن "نقاط الخلاف والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة،  ستتم مناقشتها في لجان خاصة، خلال القمة الخليجية المقررة في البحرين الشهر الجاري.

    في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر د. علي الهيل، إن السبب الرئيسي لموافقة السعودية على إنهاء الأزمة الخليجية، هو الرغبة السعودية في إنهاء هذ الأزمة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جوبايدن.

    وأكد الهيل أن الشعب القطري مُصر على الشروط الأربعة لحل الأزمة و منها الضمانات الدولية والتعويضات والإعتذار لعدم الجلوس لطاولة المفاوضات من قبل، ميرا إلى أنه حتى الآن لم يصدر تصريح رسمي بأن دولة قطر تنازلت عن هذه الشروط.

    الإمارات تحذر واشنطن من عقد صفقات أسلحة مع دول أخرى حال رفضت بيع طائرات اف 35 لأبوظبي

    قال سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن بلاده قد تشتري أسلحة متطورة من دول أخرى، إن لم توافق واشنطن على صفقة أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار منها مقاتلات "إف-35" المتطورة.

    وأضاف أن الصفقة التي يدرسها الكونغرس حاليا تحظى بالأهمية القصوى لكلا الطرفين، وذلك ردا على السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي أعرب مؤخرا عن معارضته للصفقة التي وافقت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

    ووصف السفير بلاده بأنها "المجتمع الأكثر انفتاحا وتسامحا" في المنطقة، لافتا إلى أن الصفقة ستتيح تعزيز التعاون العسكري المتطور أصلا بين أبوظبي وواشنطن.

    في هذا الإطار، قال مدير تحرير موقع "إرم نيوز" الإماراتي محمد خالد، إن التحذير الإماراتي الذي صدر تجاه واشنطن هو جزء من الجدل السياسي الدائر في واشنطن، معتبرا إياه  خطوة مهمة للضغط في سبيل تحقيق الهدف الإماراتي للحصول على طائرات إف 35 المتطورة والتي تطالب بها الإمارات.

    وأشار إلى أن هناك الكثير من البدائل والدول المنافسة التي يمكن أن تلجأ لها الإمارات لشراء السلاح، مؤكدا أن ذلك قد يسبب خسارة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية و الاقتصاد  الأمريكي الذي يعاني بسبب كورونا.

    قوات خاصة مصرية ويونانية وقبرصية تنفذ تدريبات عسكرية مشتركة في البحر المتوسط

    نفذت قوات عسكرية من مصر واليونان وقبرص المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك بين الدول الثلاث ويحمل اسم "ميدوزا - 10" وذلك في نطاق مسرح العمليات المصري بنطاق البحر المتوسط وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والخاصة من فرنسا والإمارات.

    وأفاد بيان عسكري مصري، أن الفريق أول، محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصري، ووزير دفاع اليونان، وممثلي وزارات الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية شهدوا المرحلة الرئيسية للتدريب الذى استمرت فعالياته لعدة أيام.

    في سياق آخر يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

    قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، د. جمال زهران، إن هذا التنسيق المصري والقبرصي واليوناني شامل للسياسات في النواحي العسكرية، وبالتالي تم ترجمته في إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

    وأشار إلى أن هدف هذه التدريبات المشتركة هو إرسال رسالة لتركيا تحديداً على اعتبار أن تركيا تستعدي الدول الثلاثة باستمرار من خلال تصرفاتها في المنطقة، فمن جهة ما يحدث من قبل تركيا في ليبيا وما تفعله تركيا ضد قبرص واليونان.

    وأضاف أن الهدف من ضم جيوش من فرنسا و قبرص والإمارات بجانب مصر واليونان هو توسيع المحور، فالطرف المهم في هذا الأمر هو ليبيا.

    انظر أيضا:

    وكالة: الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9 للإمارات
    الجيش المصري يعلن انطلاق مناورات "ميدوزا-10" في البحر المتوسط... صور
    عميد سابق في الإمارات: تغيير الإدارة في البيت الأبيض لن يعوق صفقة الأسلحة
    الكويت تؤكد أن السعودية تمثل بقية دول المقاطعة في المفاوضات مع قطر
    الكلمات الدلالية:
    الكويت, قطر, السعودية, الولايات المتحدة
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