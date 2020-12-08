الإمارات تنفق على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية... إيران ترحب بأي حل للأزمة الخليجية

الموضوعات: الإمارات تفعل ما رفضته البحرين وتتفق على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية؛ سقوط قتيل في مظاهرات ضد السلطة في إقليم كردستان العراق؛ إيران ترحب بأي حل للأزمة الخليجية رغم حديث واشنطن عن توحيد الصف الخليجي لمواجهة طهران.

الإمارات تفعل ما رفضته البحرين وتتفق على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وقع رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، اتفاقا مع شركة الاستيراد الإماراتية "فام"، يتم بموجبه تزويدها بمنتوجات من النبيذ والعسل والزيت والطحينة من إنتاج الشركات العاملة في المستوطنات. ووصف دغان الاتفاق بأنه "تاريخي، سيدفع عجلة الاقتصاد في قلب إسرائيل".

من جانبه قال مدير الشركة الإماراتية فيصل علي موسى، إن هذا الاتفاق كان قبل عام بمثابة حلم مؤكدا أنه ليس إلا بداية للتعاون بين إسرائيل والإمارات.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من نفي البحرين الموافقة على التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تتنافى مع القانون الدولي وخاصة بعد غضب الفلسطينيين من هذا التوجه مؤكدين أنه يشجع على المزيد من المستوطنات.

وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك»، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس:

«إنه من الواضح أن الامارات باتفاقها على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية تسعى لإكمال مشروع التطبيع خاصة في ظل انتظار الإدارة الامريكية الجديدة، وهذه الخطوة غير مقبولة من الإمارات ونتمنى أن تتراجع عنها، لاسيما أنه بالأمس اشترت خمسين في المئة من نادي بيتار وهو نادٍ اسرائيلي من أندية تل-أبيب، وهو ما يدل على أن علاقة الإمارات بإسرائيل تأخذ منحنى كبير جدا وبالتأكيد سيكون لها تأثير على القضية الفلسطيني".

وأضاف الرقب أن المستوطنات مبنية على الأراضي المحتلة وهي غير قانونية بإجماع دولي وبالتالي فان استيراد هذه المنتجات طعن في ظهر القضية الفلسطينية ويزيد من تطرف المستوطنين ويتساوق مع الموقف الأمريكي الذي دعا الى وسم منتجات المستوطنات بكود دولة الاحتلال لتصبح وكأنها منتجة في دولة الاحتلال وليس داخل أراضي محتلة على عكس ما طلبته أوروبا بوسمها على أساس أنها منتجة داخل حدود الدولة، وبمجرد أن تقوم الإمارات بشراء هذا المنتجات فإن ذلك يتجاوز كل محاولات إعادة العلاقات العربية العربية إلى ما كانت عليه بعد قيام الإمارات والبحرين والسودان بتطبيع علاقاتهم مع دولة الاحتلال الاسرائيلي..

سقوط قتيل في مظاهرات ضد السلطة في اقليم كردستان العراق

لقي مواطن عراقي حتفه خلال مظاهرات مناهضة للأحزاب السياسية الكردية في إقليم كردستان الذي يديره الأكراد بشمال العراق ، بعد اضطرابات على مدى عدة أيام. وتعتبر هذه الوفاة حالة نادرة خلال احتجاجات مناهضة للأحزاب السياسية التي تدير الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، والتي خرجت احتجاجا على تأخر صرف رواتب القطاع العام.

وقال المسؤولون، ومن بينهم مسعفون في مستشفى محلي، إن المتظاهر أصيب برصاص أطلقه مسلحون كانوا يحرسون مقر قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في بلدة جمجمال، غربي مدينة السليمانية.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في السليمانية وحولها لعدة أيام مطالبين بصرف رواتبهم، وانتقدوا الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر على منطقة السليمانية.

قال رئيس حزب سربستي كردستان ،عارف باوه جاني، إن "الأزمة الاقتصادية التي انعكست علي الحياة المعيشية للمواطنين سببها الأزمة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حيث أوقفت الأخيرة إرسال المبلغ المتفق عليه لتمويل رواتب الموظفين ، متهما جهات خارجية وحكومة الاقليم بتأجيج الأوضاع في الإقليم.

واستنكر، باوه جاني، خلال حديثه لـ "راديو سبوتنيك" حرق مقرات بعض الأحزاب وبعض المكاتب والدوائر الحكومية، قائلا "ما علاقتها برواتب الموظفين؟»، مؤكدا أن من حق المواطنين أن يتظاهروا ويطالبوا بحقوقهم ولكن بطريقة سلمية وأن ما حدث تقف خلفه جهات خارجية لا تريد الحرية للشعب الكردي.

وحول مسؤولية حكومة كردستان عما يجري ،أكد ,رئيس حزب سربستي، أنه كان يجب أن يكون لدي كردستان الصندوق المالي الخاص بهم تحسبا لقرارات بغداد ضدهم، معربا عن تفاؤله بإمكانية إيجاد حل للأزمة في الإقليم.

إيران ترحب بأي حل للأزمة الخليجية رغم حديث واشنطن عن توحيد الصف الخليجي لمواجهة طهران

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده عن ترحيب إيران بأي حل للأزمة الخليجية وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سبق أن أعلن أن ايران ترحب بالتفاهمات الخليجية التي أعلنتها الكويت".

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه واشنطن إنها تسعى لحل الخلاف الخليجي لأنه يعرقل وجود جبهة خليجية موحدة لمواجهة إيران ، وجدير بالذكر أن أحد مطالب دول المقاطعة لقطر هو التعاون مع إيران وهو ما يضع علامات استفهام حول مستقبل العلاقات القطرية الإيرانية.

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الأزمة التي دفعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ منتصف عام 2017.

قال رئيس تحرير صحيفة كل العرب، علي المرعبي، إن "خطوات المصالحة التي بدأت ولو كانت خجولة فإنها تؤسس لمرحلة أكبر وأفضل بين دول الخليج العربي، داعيا إلي اعادة اللحمة لدول الخليج العربي من خلال المصالحة بسبب التهديدات المحيطة بمنطقة الخليج العربي، والتي تستغلها إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الدول العربية ، معربا عن اعتقاده أن المصالحة لن تكون بين السعودية وقطر فقط ولكن ستمتد لتشمل بقية الدول".

ولفت، المرعبي، إلي أن المملكة العربية السعودية تستطيع لعب دور أساسي في تمهيد الطريق لمصالحة بين قطر والامارات ، مضيفا أن المصالحة ستنعكس سلبا علي العلاقات الايرانية القطرية.

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