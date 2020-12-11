ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل..الجيش الأمريكي يعلن حالة تأهب لصد هجوم إيراني محتمل

الموضوعات: بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط؛ الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب القصوى لصد هجوم إيراني محتمل في الشرق الأوسط؛ حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بقيادة حفتر بالتحشيد العسكري قرب سرت والجفرة.

بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية… ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما وصفه بأنه اختراق تاريخي للسلاح في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب أنه "وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية"، معتبرا أن اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء".

إلى ذلك قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بعض القرارات التي تطلبت إعادة الاتصال مع إسرائيل لا تعد تطبيعا"، مشيرا إلى أن المغرب كان لديه مكتب اتصال مع إسرائيل منذ العام 1994.

قال الكاتب والمحلل السياسي المغربي، حافظ زهري، إن «هذا لا يعد تطبيعاً كاملاً بمعنى الكلمة بين المغرب وإسرائيل، وإنما إعادة لفتح مكتب الإتصال بين البلدين الذي تم افتتاحه عام 1994 قبل أن يتم إغلاقه في 2002».

وأوضح أن هناك أكثر من مليون يهودي مغربي في إسرائيل، معتبرا أن هذه الجالية المغربية لها جذور في المغرب وتقوم بزيارات رسمية للمغرب"، لذا يوجد رابط جوي بين المغرب وإسرائيل لتسهيل سفر هذه الجاليات للمغرب من تل-أبيب، على حد قوله.

وأضاف أن الموقف المغربي من إسرائيل ليس له علاقة بالقضية الفلسطينية ولن تكون على حساب الفلسطينيين، وأن المغرب متشبث بحل الدولتين دائما.

الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب القصوى لصد هجوم إيراني محتمل بالشرق الأوسط

كشف مسؤول عسكري، أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى، ويعزز قواته في الشرق الأوسط، للرد على هجوم إيراني محتمل.

وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن، البنتاغون يراقب عن كثب "مؤشرات مقلقة بشأن استعدادات لهجوم محتمل" من قبل ميلشيات إيرانية في العراق.

وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قلقة من أن طهران قد تستفيد من عملية الانتقال الرئاسي الأمريكي، وانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وكذلك الذكرى القادمة لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتابع المسئول العسكري أنه " ليس هناك خطة للهجوم، لكن هناك خطة لتصوير وضع دفاعي قوي من شأنه أن يعطي خصما محتملا وقفة".

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني صالح القزويني إن هذه التحركات العسكرية الأمريكية لم تكن بمعزل عن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، ولم يستبعد أن تقدم إدارة ترامب على خطوات أكثر تهورا ضد إيران.

وأضاف القزويني أنه من الممكن أن يُقدم الرئيس الأمريكي على مهاجمة إيران، فمن المتوقع ذلك لأنه أقدم بالفعل على خطوات أكثر تهوراً من قبل، أما بالنسبة لإمكانية سماح المؤسسات الأمريكية للرئيس الأمريكي بالهجوم على إيران، فهذا غير متوقع إطلاقاً.

حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بقيادة حفتر بالتحشيد العسكري قرب سرت والجفرة

صرحت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية بالعاصمة طرابلس، أن هناك معلومات تؤكد على وجود عمليات تحشيد عسكري في مناطق سرت والجفرة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكدت في بيان على "دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية"، محذرة من "أي عملية خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة".

و كان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعرب في وقت سابق عن قلقه "إزاء الحشود المتزايدة لقوات الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل مليشيات وأسلحة عسكرية باتجاه التماس غرب سرت والجفرة"، على حد قوله.

قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، إن ما يحدث في الساحة السياسة الليبية أصبح معروف وهو الخلاف على آلية إختيار السلطة التنفيذية وهذا تسبب على مايبدو في إحداث توتر في الجبهة العسكرية التي تخضع لإتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية على خلفية توافق دولي.

وأوضح أن إتفاق وقف إطلاق النار هو إتفاق عسكري لا يوجد له غطاء سياسي حتى الآن، بسبب إستمرار الانقسام السياسي في ليبيا وعدم وجود سلطة تنفيذية تشرف على تنفيذ بنود الإتفاق الذي يحتاج إلى الكثير من العمل من خلال سلطة تنفيذية موحدة لكامل ليبيا.

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