تسجيل
15:36 GMT11 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل..الجيش الأمريكي يعلن حالة تأهب لصد هجوم إيراني محتمل

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202012111047479192--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84/

    الموضوعات: بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط؛ الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب القصوى لصد هجوم إيراني محتمل في الشرق الأوسط؛ حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بقيادة حفتر بالتحشيد العسكري قرب سرت والجفرة.

    بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية… ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط 

    أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما وصفه بأنه اختراق تاريخي للسلاح في الشرق الأوسط. 

    وأضاف ترامب أنه "وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية"، معتبرا أن اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي، هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء".

    إلى ذلك قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بعض القرارات التي تطلبت إعادة الاتصال مع إسرائيل لا تعد تطبيعا"، مشيرا إلى أن المغرب كان لديه مكتب اتصال مع إسرائيل منذ العام 1994.

    قال الكاتب والمحلل السياسي المغربي، حافظ زهري، إن «هذا لا يعد تطبيعاً كاملاً بمعنى الكلمة بين المغرب وإسرائيل، وإنما إعادة لفتح مكتب الإتصال بين البلدين الذي تم افتتاحه عام 1994 قبل أن يتم إغلاقه في 2002».

    وأوضح أن هناك أكثر من مليون يهودي مغربي في إسرائيل، معتبرا أن هذه الجالية المغربية لها جذور في المغرب وتقوم بزيارات رسمية للمغرب"، لذا يوجد رابط جوي بين المغرب وإسرائيل لتسهيل سفر هذه الجاليات للمغرب من تل-أبيب، على حد قوله. 

    وأضاف أن الموقف المغربي من إسرائيل ليس له علاقة بالقضية الفلسطينية ولن تكون على حساب الفلسطينيين، وأن المغرب متشبث بحل الدولتين دائما. 

    الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب القصوى لصد هجوم إيراني محتمل بالشرق الأوسط

     كشف مسؤول عسكري، أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى، ويعزز قواته في الشرق الأوسط، للرد على هجوم إيراني محتمل.

    وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن، البنتاغون يراقب عن كثب "مؤشرات مقلقة بشأن استعدادات لهجوم محتمل" من قبل ميلشيات إيرانية في العراق.

    وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قلقة من أن طهران قد تستفيد من عملية الانتقال الرئاسي الأمريكي، وانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وكذلك الذكرى القادمة لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

    وتابع المسئول العسكري أنه " ليس هناك خطة للهجوم، لكن هناك خطة لتصوير وضع دفاعي قوي من شأنه أن يعطي خصما محتملا وقفة".

    في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني صالح القزويني إن هذه التحركات العسكرية الأمريكية لم تكن بمعزل عن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، ولم يستبعد أن تقدم إدارة ترامب على خطوات أكثر تهورا ضد إيران.  

    وأضاف القزويني أنه من الممكن أن يُقدم الرئيس الأمريكي على مهاجمة إيران، فمن المتوقع ذلك لأنه أقدم بالفعل على خطوات أكثر تهوراً من قبل، أما بالنسبة لإمكانية سماح المؤسسات الأمريكية للرئيس الأمريكي بالهجوم على إيران، فهذا غير متوقع إطلاقاً. 

    حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بقيادة حفتر بالتحشيد العسكري قرب سرت والجفرة

    صرحت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية بالعاصمة طرابلس، أن هناك معلومات تؤكد على وجود عمليات تحشيد عسكري في مناطق سرت والجفرة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 

    وأكدت في بيان على "دعمها لعملية السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية"، محذرة من "أي عملية خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة". 

    و كان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعرب في وقت سابق عن قلقه "إزاء الحشود المتزايدة لقوات الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل مليشيات وأسلحة عسكرية باتجاه التماس غرب سرت والجفرة"، على حد قوله.

    قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، إن ما يحدث في الساحة السياسة الليبية أصبح معروف وهو الخلاف على آلية إختيار السلطة التنفيذية وهذا تسبب على مايبدو في إحداث توتر في الجبهة العسكرية التي تخضع لإتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية على خلفية توافق دولي.

    وأوضح أن إتفاق وقف إطلاق النار هو إتفاق عسكري لا يوجد له غطاء سياسي حتى الآن، بسبب إستمرار الانقسام السياسي في ليبيا وعدم وجود سلطة تنفيذية تشرف على تنفيذ بنود الإتفاق الذي يحتاج إلى الكثير من العمل من خلال سلطة تنفيذية موحدة لكامل ليبيا.

    تابعوا المزيد على «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    استعداد إحدى المشاركات في مسابقة كمال أجسام قبل صعودها خشبة المسرح خلال مسابقة آيرون فيت لكمال الأجسام في نيروبي، 5 ديسمبر 2020.
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    موسكو ودمشق تشكلان عائقا لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    إنفوجرافيك.. متى يبدأ تحصين البشرية بلقاح كورونا؟
    متى يبدأ تحصين البشرية بلقاح كورونا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك