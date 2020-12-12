عقوبات أمريكية وأوروبية متزامنة تستهدف تركيا.. أمريكا تحذر من زيادة إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم

عقوبات أمريكية وأوروبية متزامنة تستهدف أنقرة

دعا مجلس الاتحاد الأوروبي، لاعتماد عقوبات جديدة ضد تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التركية الغير القانونية شرق المتوسط، والتي اعتبرها تعديا على حقوق عضوي الاتحاد قبرص واليونان.

وشدد بيان المجلس الأوربي على :"ضرورة اعتماد إدراجات جديدة [للعقوبات ضد تركيا] بناء على قراراته في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والمتعلقة بالإجراءات التقييدية في ضوء أنشطة التنقيب التركية غير القانونية بشرق المتوسط".

من جهتها، اتهمت أنقرة الاتحاد الأوروبي بالتحيز بشأن الوضع شرق المتوسط، معتبرة أن الموقف الأوروبي أصبح رهينة موقف دولة أو دولتين.

جاء ذلك تزامنا مع حزمة عقوبات أمريكية متوقعة على أنقرة، على خلفية شراءها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، وهو ما اعتبرته انقرة عدم احترام واشنطن لشريك مهم جدا في حلف الناتو.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، إن :"بعض الدول الأوروبية غير متحمسة لفرض عقوبات على تركيا، وبعضهم مستعد لهذه الخطوة مثل فرنسا واليونان، لذلك فالأمر متروك للإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد قوله.

لكنه، أعرب عن اعتقاده أن إدارة جو بايدن الجديدة لن تفرض عقوبات على تركيا، معتبرا أن إحداث تغيير في الإدارة الأمريكية، قد يعطي مزيدأ من الوقت للتفكير في فرض عقوبات على تركيا من عدمه.

أمريكا تحذر من زيادة إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني ويسمح برفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وخفض تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجعل طهران أقرب إلى امتلاك سلاح نووي.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن القانون يقضي، برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو ما يمثل، "مستوى خطيرا"، مضيفا أن طهران لم تقدم أي مبررات تقنية تؤكد وجود حاجة لديها إلى التسريع في رفع مستوى التخصيب لأغراض سلمية.

وشدد على أن هذا القانون الذي يلزم الحكومة الإيرانية أيضا بالحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل "تصعيدا خطيرا يجعل إيران أقرب إلى كسب القدرة على الحصول على أسلحة نووية".

في هذا الصدد، قال الخبير بالشئون الإقليمية والإيرانية حكم أمهز، إن :"إيران ترفض هذه التحذيرات ولا تقبلها، خصوصا وأنها تتزامن مع طلعات جوية بطائرات ب 52 الأمريكية على منطقة الخليج وبالقرب من السواحل الإيرانية.

وأضاف أنه :"على الرغم من اتخاذ إيران خطوات فيما يتعلق برفع نسبة التخصيب، لكن في حال إلتزمت الدول الموقعة على الإتفاقية النووية بتعهداتها، فإن إيران مباشرةً ستعود للإلتزام بالإتفاق".

التحالف العربي يعلن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع بمشاركة "الانتقالي الجنوبي"

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ولفت التحالف، في بيان إلى أنه تم التوافق على تشكيل حكومة يمنية جديدة خلال اسبوع، تضم 24 وزيرا بينهم وزراء من المجلس الانتقالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار المصدر إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي اليمني أكرم الحاج، إن :"الأطراف اليمنية لا تمتلك أي ضمانات لأنفسها لتنفيذ الاتفاق، لأنهم بالأساس شركاء في حمل السلاح والسياسة".

لكنه شدد على ضرورة، أن يقدم التحالف العربي ضمانات أساسية للحفاظ على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، معتبرا أن "التحالف العربي" أصبح مشكلة حقيقية بين الأطراف اليمنية والشركاء اليمنيين.