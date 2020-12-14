تسجيل
15:16 GMT14 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    اتفاق سوداني إثيوبي على استئناف مفاوضات سد النهضة... الجزائر تنتقد الاتفاق المغربي الإسرائيلي

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202012141047508838--%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/

    الموضوعات: اتفاق سوداني إثيوبي على استئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل، والجزائر تنتقد الاتفاق المغربي الإسرائيلي وتحذر من عمليات مزعزعة للاستقرار، وبريطانيا توافق على تمديد مباحثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

    اتفاق سوداني إثيوبي على استئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل

    أعلنت الخرطوم الأحد توافق السودان مع إثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة الأسبوع المقبل.

    وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني إن الجانبين توافقا على استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، كما اتفقا على عقد قمة عاجلة لمنظمة إيجاد الأفريقية، وعلى تفعيل لجنة الحدود العليا المشتركة بين البلدين المنعقدة بالخرطوم خلال الأسبوع المقبل.

    جاء ذلك خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا وسط مخاوف لمسؤولين إثيوبيين من اعتداءات محتملة قد تشنها جبهة تحرير تيغراي التي دخلت مخيمات اللاجئين على الحدود مع السودان.   

    في حديثه لـ«سبوتنيك»، قال المحلل السياسي محمد أن حمدوك "طلب من الجانب الإثيوبي الرجوع لمفاوضات سد النهضة وإبداء نوع من المرونة».

    ورجح الكاتب أن يكون "الجانب الإثيوبي طلب من رئيس الوزراء السوداني حسم ملف تعاون الأجهزة الأمنية  السودانية مع تيغراي، حسب ما يعتقد الجانب الإثيوبي،الأمر الذي جعل حمدوك يعود للخرطوم لحسم هذه المسألة لذلك انتهت الزيارة سريعا ". 

    الجزائر تنتقد الاتفاق المغربي الإسرائيلي وتحذر من عمليات مزعزعة للاستقرار

    أعلنت الجزائر الأحد موقفها من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بـمغربية الصحراء، وإعلانه اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقة دبلوماسية. 

    وحذر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، من "عمليات أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد" مشيرا إلى أن "هناك دلائل مرتبطة بما يحدث على الحدود وإرادة حقيقية لضرب الجزائر" وهو ما يؤكده وصول الكيان الصهيوني قرب الحدود على حد تعبيره. 

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي أمين بلعمري إن "الاتفاق يشكل خطورة علي الأمن القومي الجزائري لأن هناك الكثير من المؤامرات التي تحاك علي الحدود الجزائرية" مشددا على أن "الجزائر تؤيد موقف الشعب الصحراوي في التعبير عن رأيه الحر من خلال استفتاء تقرير المصير وهذا قرار أممي».

    وتوقع الكاتب أن "تقوم الإدارة الجديدة بإلغاء كل قرارات ترامب وفي مقدمها الاعلان عن سيادة المغرب علي الصحراء الذي ليس له أي قيمة قانونية".

    بريطانيا توافق على تمديد مباحثات الخروج من الاتحاد الأوروبي

    أسفر اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتفاق حول تمديد المفاوضات بشأن علاقة الاتحاد الأوروبي ببريطانيا في مرحلة ما بعد بريكست.

    وقال بيان مشترك إن على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيعملان "بذل المزيد من الجهد" ومواصلة المحادثات الخاصة باتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل، وبناء على ذلك، كلفنا مفاوضينا بمواصلة المحادثات ومعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق حتى في هذه المرحلة المتأخرة". 

    وتتركز الخلافات حول نقاط رئيسية عالقة أبرزها مسألة القواعد الاقتصادية والصيد البحري في المياه البريطانية، والضمانات التي يمكن أن تقدمها لندن للاتحاد لضمان الوصول الحر للمنتجات إلى أسواقه. 

    وحذر جونسون عقب الاتفاق من أن فشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال السيناريو "الأكثر ترجيحا" على الرغم من قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة محادثاتهما.

    وفي حديثه إلى "سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي د. محمد أبو العينين إن "السقف الزمني للمفاوضات تم تجاوزه أكثر من مرة ، مضيفا أن هذا التأجيل لما بعد المواعيد المقررة هو مؤشر إلي أن ما تم الاتفاق عليه يصل إلي 98 في المئة  من القضايا الخلافية ، وتابع أن الأزمة الحقيقية هي حسن نية المفاوضين وبالتالي الاتفاق علي آلية لفض المنازعات". 

    وحول ترجيح رئيس الوزراء البريطاني لفشل المفاوضات "أكد أبو العينين خلال أن ذلك يأتي في إطار آليات واستراتيجيات التفاوض التي يتبعها بوريس جونسون، لافتا إلي أن جونسون يعلم  تماما مخاطر الخروج بغير اتفاق إلا أن بريطانيا قامت باستعدادات كثيرة تحسبا للخروج بغير اتفاق وأن الملف الاقتصادي يشكل أهمية كبري لبريطانيا بما يدفع للتوصل لاتفاق».

    استمعوا إلى المزيد على برنامج «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    السيارات تمر من أمام مبنى التبريد عند الدخول إلى سوق عيد الميلاد في محطة الطاقة النووية القديمة في كالكار، غرب ألمانيا11 ديسمبر 2020
    عيد الميلاد "النووي"...تزيين محطة الطاقة في ألمانيا
    موسكو ودمشق تشكلان عائقا لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    موسكو ودمشق "تشكلان عائقا" لأمريكا في محاربة الإرهاب في سوريا
    مخاطر التباعد الاجتماعي.. ماذا يفعل في الدماغ؟
    مخاطر التباعد الاجتماعي.. ماذا يفعل في الدماغ؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك