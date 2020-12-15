لافروف يطرح فكرة الأمن الجماعي في الخليج... تبادل الاتهامات بين عون والحريري بشأن تأخر تشكيل الحكومة

الموضوعات: لافروف يطرح على بن زايد فكرة الأمن الجماعي في الخليج من جديد، وتبادل الاتهامات بين عون والحريري بشأن تأخر تشكيل حكومة لبنانية جديدة، والجماعات الإسلامية المغربية ترفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

لافروف يطرح على بن زايد فكرة الأمن الجماعي في الخليج من جديد

عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فكرة أمن الخليج الجماعي، وذلك خلال جولة محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، ركزت على الوضع في الخليج وملف إيران النووي. وقال لافروف إن

الاقتراح الروسي بشأن الأمن الجماعي في منطقة الخليج أصبح أكثر ضرورة وسط الأزمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، مؤكداً أن موسكو مستعدة للمساعدة في تهيئة الظروف للحوار في المنطقة.

وأعرب بن زايد عن ترحيبه بالجهود الروسية، مشيراً إلى سعي الإمارات وروسيا لجعل المنطقة آمنة ومزدهرة. وشدد على الحاجة إلى الابتعاد عن محاولات جعل المنطقة مزدحمة بأسلحة الدمار الشامل، وبالصواريخ الباليستية، مع ضرورة وقف طموحات تطوير أسلحة نووية، ومحاولات استعادة الأفكار الاستعمارية ونزعات الهيمنة.

وقال مدير الإدارة العامة للبحوث والدراسات لمجلس التعاون الخليجي نجيب الشامسي في حديثه لـ«عالم سبوتنيك» إن "زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، لموسكو تأتي من أجل بلورة رؤية استراتيجية لاستقرار منطقة الخليج التي تشكل شريانا حيويا واقتصاديا لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن روسيا تنظر لمنطقة الخليج باعتبارها عاملا من عوامل الاستقرار، هذا بالإضافة للاستثمارات الروسية في الخليج».

وأكد مدير الإدارة العامة للبحوث والدراسات أن من مصلحة دول الخليج العربي وإيران أن يكون هناك نوع من الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن علاقات إيران الجيدة مع روسيا قد تساعد الأخيرة في إزالة التوتر في المنطقة.

تبادل الاتهامات بين عون والحريري بشأن تأخر تشكيل حكومة لبنانية جديدة

تبادل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الاتهامات بشأن تأخر تشكيل حكومة جديدة.

وقدم الحريري لعون تشكيلا وزاريا، الأسبوع الماضي، قائلا إن المناخ إيجابي. وقال مكتب عون حينها إن الاثنين اتفقا على محاولة "معالجة الفروقات" بين اقتراحاتهما. لكن الأجواء توترت بشدة.

وحث المكتب الإعلامي للحريري الرئيس عون على تنحية المصالح الحزبية جانبا، خاصة مطلب حصول حزب واحد على ثلث المناصب الوزارية أو على حق الاعتراض في إشارة إلى التيار الوطني الحر الذي أسسه عون.

وقال بيان للرئاسة: "الرئيس عون اعترض على تفرد الرئيس الحريري بتسمية الوزراء وخصوصا المسيحيين من دون الاتفاق مع رئيس الجمهورية.

قال المحلل السياسي، جورج علم، إن «نقاط الخلاف بين الحريري وعون هي دستورية، حيث إن الدستور اللبناني ينص على تشكيل الحكومة بالتشاور والتفاهم بين رئيسي الجمهورية والوزراء، مضيفا أن ما حصل هو أن رئيس الوزراء سعد الحريري أعد تشكيلته بدون التشاور مع رئيس الجمهورية ميشيل عون، الأمر الذي اعتبره الأخير نوعا من فرض الأمر الواقع وسابقة في تشكيل الحكومات لذلك اقترح عون مخارج عدة وانتهت الأمور إلي تبادل الاتهامات بين الطرفين».

وشدد علم، خلال حديثه لـ«راديو سبوتنيك» على أن الرئيس المكلف عليه أن يعود للتشاور مع رئيس الجمهورية ومع رؤساء الكتل النيابية حتى تبصر الحكومة النور، وأعرب عن اعتقاده أن حل الأزمة السياسية في لبنان يحتاج إلى ضغوط أو وساطة خارجية لإقناع الرئيسين بتشكيل حكومة قادرة علي أن تحظي بثقة مجلس النواب في الداخل وبثقة المجتمع الدولي.

الجماعات الإسلامية المغربية ترفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل

رفضت الجماعات الإسلامية الرئيسية في المغرب خطة الرباط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. وأكدت جماعة التوحيد والإصلاح وهي الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي في بيان «موقف الحركة الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني».

وقال إن «المكتب التنفيذي يعتبر ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، من تدابير مشار إليها أعلاه، تَطورا مؤسفا وخطوة مرفوضة».

ويبدو أن هناك خلافات في حزب العدالة والتنمية الإسلامي حول ملف التطبيع حيث لم يعترض الحزب على قرار الملك بينما اعترضت الجماعة الدعوية للحزب. وللملك محمد السادس الكلمة الأخيرة في القرارات الدبلوماسية الرئيسية.

وقال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة ابن طفيل الدكتور، راشد لزرق، إنه يجب التفريق بين جماعتين وهما حزب العدالة والتنمية المحسوب على قوى التدين السياسي والذي يقود الحكومة، وبين جماعة «العدل والإحسان» المعارضة مضيفا أن «العدالة والتنمية» رحبت بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة المغربية بالرغم من خروج بعض الأصوات من داخل «العدالة والتنمية» والتي انتقدت القرار، وتابع أن التأييد والانتقاد في نفس الوقت هو من شيم جماعة «الإخوان» التي تلعب على تبادل الأدوار والإبقاء علي المزايدة السياسية من خلال بعض المواقف التي لا تؤثر في القرار الخارجي المغربي.

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