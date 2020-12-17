أردوغان يعتبر العقوبات الأمريكية اعتداء علنيا على تركيا... نتنياهو يتوجه لانتخابات رابعة

الموضوعات: أردوغان يعتبر العقوبات الأمريكية على أنقرة اعتداء علنيا على بلاده، الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي يبحثان في القاهرة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، حزب «الليكود» يقول إن نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة في غضون عامين.

أردوغان يعتبر العقوبات الأمريكية على أنقرة اعتداء علني على بلاده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، تعد أول تطبيق لقانون كاتسا على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد الرئيس التركي، أن مشكلة الولايات المتحدة لم تكن مع منظومة "إس- 400" الروسية لذاتها، وإنما لأن بلاده لبت احتياجاتها العسكرية من بلد آخر.

واعتبر أردوغان قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة بمثابة "الاعتداء العلني" على بلاده.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولوود تشاوش أوغلو أن "أنقرة لن تتراجع عن خطواتها بشأن منظومة "إس–400"، وأنها تدرس الخطوات التي ستتخذها ضد قرار الولايات المتحدة"، معتبرا أنه "لن يؤثر سلبا على تركيا".

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، إن فرض عقوبات علي تركيا من شأنه أن يؤثر في مسار العلاقات التركية الأمريكية، مستبعدا في الوقت نفسه ردا تركيا على العقوبات الأمريكية.

وأوضح، أن تركيا تحاول أن تبقي الباب مفتوحا مع الولايات المتحدة علي الرغم من امتعاضها من هذه العقوبات، مشددا علي أن هذا لا يعني تخلي تركيا عن سياساتها المتعلقة بسيادتها، وبالتالي فإن إلغاء صفقة إس 400 " صعب جدا.

الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي يبحثان بالقاهرة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في القاهرة، شهد استمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، كسوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية، وكذلك سد النهضة وأمن البحر الأحمر، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما ناقش الجانبان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث رحب الرئيس المصري بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب، بجانب الدول الأعضاء المؤسسين.

في هذا الصدد قال الخبير الاستراتيجي، اللواء جمال مظلوم إن «التنسيق بين مصر والإمارات من شأنه دعم الموقف العربي، حيث إن اللقاء كان يشمل الأحداث التي الصعبة التي تمر بها المنطقة بصفة عامة، مؤكدا علي العلاقات الوطيدة بين البلدين حيث طالما دعمت الإمارات مصر سياسيا واقتصاديا».

وحول انضمام الإمارات لمنتدي غاز شرق المتوسط كمراقب، شدد مظلوم علي أن ذلك يشكل دعما كبيرا للمنتدي حيث إن للإمارات ثقلا كبيرا في المجتمع الدولي.

وأوضح ، الخبير الاستراتيجي، أن هناك تعاونا عسكريا بين مصر والإمارات تتصاعد أهميته في ظل استمرار خطر الجماعات الإرهابية، لافتا إلي أن هناك أيضا تبادلا للمعلومات الاستخباراتية في هذا الإطار.

حزب"الليكود" يقول إن نتنياهو قرر التوجه إلى انتخابات رابعة في غضون عامين.

أفادت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر التوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست، في غضون عامين فقط.

وأوضحت صحيفة معاريف، أنه لا توجد اتصالات جدية بين "الليكود" بزعامة نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع، الجنرال بيني غانتس، حول الميزانية، وأنه لا يلوح في الأفق أي أمل للتسوية قبل جلسة الكنيست المقررة بعد أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، قد دعا إلى تدشين تحالف انتخابي قوي لمواجهة نتنياهو واسقاط في أي انتخابات قادمة.

وقال المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي، حسن مرهيج، إن السياسية التي يتبعها نتنياهو غير واضحة، مشيرا إلى أن هناك احتمال أن يتم تمرير الميزانية و حسم الخلافات بين الليكود وأزرق أبيض، معربا عن اعتقاده أن بنيامين نتنياهو لن يشكل الحكومة القادمة.

وأوضح، أن نتنياهو قد يذهب لانتخابات جديدة ليتمكن من سن القانون الذي يطمح له لإنقاذ نفسه من السجن بعد أن تتم محاكمته، لافتا إلي أنه مهما تغيرت الوجوه السياسية في سدة الحكم في اسرائيل فإن ذلك لن يغير الأهداف الرئيسية التي تطمح لها وهي ضمان الأمن القومي الاسرائيلي، بحسب مفهوم الساسة الإسرائيليين.

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