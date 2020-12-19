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    عالم سبوتنيك

    إيران ترفض مقترح وكالة الطاقة الذرية بإبرام اتفاق نووي جديد

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات : إيران ترفض مقترح  وكالة الطاقة الذرية لإبرام اتفاق نووي جديد بعد تنصيب بايدن.. البعثة الأممية بليبيا تكلف لجنة قانونية من أعضاء الحوار لوضع قانون الانتخابات.. رئيس الحكومة اليمنية الجديدة يقول إن تشكيل حكومة وفقا لاتفاق الرياض خطوة لاستعادة الدولة.

    إيران ترفض مقترح  وكالة الطاقة الذرية لإبرام اتفاق نووي جديد بعد تنصيب بايدن

    أعلنت طهران رفضها تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، التي قال فيها إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد تنصيب الرئيس الأمريكي جوبايدن، يتطلب التوصل إلى اتفاق جديد.

    وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، إن دور الوكالة هو التحقق من تنفيذ الاتفاق وتقديم التقارير اللازمة حول ذلك، مشيرا إلى أن الوكالة لا تملك الصلاحيات لإبداء رأيها في كيفية تنفيذه.

    وأكد أنه : "لن تكون هناك مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق، وأنه في حال إحيائه لن تكون هناك حاجة إلى تبني وثيقة جديدة بشأن دور الوكالة، لأنه لا حاجة لزيادة الوضع تعقيدا".، بحسب قوله.

    قال الخبير في الشئون الإيرانية، قاسم قصير إن إيران تعتبر الإتفاق النووي صالحاً، لذلك من الأفضل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإتفاق من جديد ووقف العقوبات المفروضة على إيران.

    وأضاف أنه يجب مناقشة مواطن الخلل في تطبيق الإتفاق من قبل مجموعة الدول المتضمنة في الإتفاق، لأن إيران تعتبر نفسها جاهزة للعودة للإلتزام بالإتفاق النووي طالما أن بقية الدول أعلنت إلتزامها بالإتفاق، معتبرا أن العودة إلى ما قبل الإتفاق النووي أمر غير ممكن بالنسبة لإيران.

    البعثة الأممية بليبيا تكلف لجنة قانونية من أعضاء الحوار لوضع قانون الانتخابات

    أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة قانونية ودستورية، من أعضاء ملتقى الحوار السياسي مكلفة بوضع قانون لانتخابات 2021.

    وقالت البعثة خلال اجتماع افتراضي مع ملتقى الحوار السياسي، إن "اللجنة القانونية ستشكل من أعضاء الملتقى، للتمهيد للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر 2021"، مشيرة إلى أن اللجنة ستجتمع في 21 ديسمبر / كانون الاول الجاري.

    وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة القانونية التي ستوكل لها مهمة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية خلال الأيام المقبلة.

    إلى ذلك، يناقش البرلمان التركي، المقترح الذي تقدم به رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، بشأن تمديد مهام القوات العسكرية في ليبيا؛ تمهيدًا للتصويت عليه.

    قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ورئيس لجنة السلطة القضائية في الهيئة التأسيسية ضو المنصوري :"إن كل الحلول التي تعيشها أو تطرحها البعثة الأممية في ليبيا هى مجرد فقاعات هواء، خصوصا بعد فشلها في إيجاد حلول جوهرية وجذرية للصراع في ليبيا".

    وأكد أن كل الإجراءات التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا، مخالفة لإطار الأمم المتحدة و لقرارات مجلس الأمن بتشكيل هذه البعثة وتحديد إختصاصاتها، وتوقع عدم نجاحها تحت أي مسمى كان في ليبيا.

    رئيس الحكومة اليمنية الجديدة يقول إن تشكيل حكومة وفقا لاتفاق الرياض خطوة لاستعادة الدولة

    قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، إن تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات السياسية وفقا لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يضع الجميع أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بالعاصمة صنعاء، على حد قوله.

    وجاء الإعلان عن تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة، بعد الانتهاء من الشق العسكري والفصل بين القوات اليمنية وقوات المجلس الانتقالي بمحافظة أبين، وفقا لاتفاق الرياض.

    إلى ذلك، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن تنفيذ اتفاق الرياض،  بما فيه تشكيل الحكومة، خطوة مهمة نحو الحل السياسي للصراع في اليمن.

    قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية نبيل عبد الحفيظ، إن الأهمية السياسية لاتفاق الرياض تكمن في كونه طوق نجاة بالنسبة لجميع القوى السياسية، لأنه جمع الفرقاء السياسيين في إطار سقف وطني واحد.

    وأضاف أن الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها هى حكومة جامعة لكل الطوائف السياسية والوطنية في اليمن، وهو ما يجعل كل القوى الوطنية تعيد توحيد صفوفها من جديد ليكون الهدف الوحيد هو إنهاء ما اسماه إنقلاب الحوثيين بالعاصمة صنعاء وإستعادة الدولة وشرعيتها، على حد قوله.

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