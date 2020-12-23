الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سوريا.. ملادينوف يعتذر عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

الموضوعات: والولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي السوري، وملادينوف يعتذر عن عدم تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وإسرائيل تخوض انتخاباتها الرابعة في عامين والتي تحدد مصير نتنياهو.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي السوري

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي وأدرجت عدداً من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن حكومة الرئيس بشار الأسد.

تأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.

وتخضع سوريا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى تجميد الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد.

وأكد عضو مجلس الشعب السوري، مصعب الحلبي في حديثه لـ «عالم سبوتنيك»، أن «العقوبات الأمريكية الأخيرة والسابقة تؤثر بشكل فاعل على السوريين خاصة في جوانب الطاقة والاقتصاد وكأنه عقاب للمواطن الذي يدافع عن سيادته وأرضه».

وقال إن «الإدارة الامريكية بفرض عقوباتها على البنك المركزي إنما تعاقب الشعب السوري وتؤثر على المواد الأساسية التي ترغب الدولة السورية باستيرادها في ظروف استثنائية بما يمر على العالم من جائحة كورونا ولكن الإدارة الأمريكية لم تستطع على مدار عشر سنوات أن تثني الحكومة السورية عن قرارها الوطني والحر».

ملادينوف يعتذر عن عدم تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بأنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل «لأسباب شخصية وعائلية».

ووافق مجلس الأمن الدولي في الأسبوع الماضي على اقتراح غوتيريش بتعيين ملادينوف وسيطا لليبيا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز ستستمر في هذا الدور.

وكان من المقرر أن يحل ملادينوف محل غسان سلامة الذي ترك منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس آذار لشعوره بالإجهاد.

قال المحلل السياسي الليبي، خالد نجم، إن «الأمور الشخصية لن تكون عائقا أما نيكولا ملادينوف لقبوله مهمة دولية»، مشيرا إلى أن «هناك ضغوطات مورست على ملادينوف حتى يعتذر عن هذه المهمة الصعبة التي تسلسل عليها عدد من المبعوثين على مدار ست سنوات سابقة».

وأوضح أنه «باعتبار أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز تضع اللمسات الأخيرة لهذه المهمة لربما يكون الأمر لإتاحة الفرصة لها لإكمال هذا المشوار بنتائج إيجابية على الحالة الليبية».

وذكر نجم في حديثه لراديو «سبوتنيك»، أن «المفاوضات السياسية لن تتأثر باعتذار ملادينوف عن تولي المنصب خاصة وأن وليامز تضع اللمسات الأخيرة على الحوار السياسي المقترح خلال الفترة المقبلة».

إسرائيل تخوض انتخاباتها الرابعة في عامين والتي تحدد مصير نتنياهو

تتجه إسرائيل إلى إجراء انتخابات مبكرة في مارس/ آذار بعد فشل البرلمان، في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الميزانية لتبدأ حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الرابعة في عامين، بينما يواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غضبا شعبيا بسبب أسلوبه في التصدي لأزمة كورونا، واتهامات جنائية بالفساد موجهة له بساحات القضاء.

وسيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأطول بقاء في السلطة، منافسا جديدا من تيار اليمين، وهو جدعون ساعر، المنشق عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث الإسرائيلي أن ساعر لديه شعبية مماثلة لشعبية نتنياهو.

وكان نتنياهو ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض، قد شكلا حكومة وحدة في مايو بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة منذ أبريل/ نيسان عام 2019، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إقرار الميزانية.

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، فضل طهبوب، إن «الائتلاف الحكومي الذي حصل بين نتنياهو والجنرالات كان مناورة من الجانبين وكان لكل منهما هدف فالأول كان يريد تشكيل حكومة والجنرالات كانوا يريدونها مناصفة وهو ما رفضه نتنياهو».

وأوضح أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض إقرار الميزانية لأن غانتس سيصبح رئيسا للوزراء وهو ما يعني كشف ملفات نتنياهو الأمنية والجنائية ويحاسب من القضاء ما يعطيه وقتا أكبر ويطيل عمر حكومته المؤقتة».

ولفت طهبوب إلى أن «لكلا الفريقين عيوبه فالجنرالات الذي خسروا في هذه المناورة والجمهور لا يريد نتنياهو لكن مع كل هذا لا توجد شخصية منافسة».

وذكر أن «كل ما حدث من مساعدة إدارة ترامب والتطبيع مع إسرائيل كلها كان خدمة لمصالح نتنياهو ورفعه جماهيريا على حساب القضية الفلسطينية والعرب وهو ما جعل نتنياهو يشعر بأنه متفوق على كل الأطراف الأخرى».

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