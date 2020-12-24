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    عالم سبوتنيك

    الحريري يغرد حول موعد تشكيل الحكومة... وتركيا تريد فتح صفحة جديدة مع أوروبا وأمريكا بعد العقوبات

    عالم سبوتنيك
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    مواضيع حلقة برنامج اليوم: تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واجتماع أمني موسع في البيت الأبيض تحسبا لهجمات؛ والحريري يغرد حول موعد تشكيل الحكومة في لبنان بعد رأس السنة، ويعلن تعثر اجتماعاته مع الرئاسة؛ بعد العقوبات...تركيا تريد فتح صفحة جديدة مع أوروبا وأمريكا، لكنها تعيد سفينة التنقيب إلى شرقي المتوسط.

    تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واجتماع أمني موسع في البيت الأبيض تحسبا لهجمات

    نقلت وسائل إعلام عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قوله إن اجتماعا عاجلا ضم مسؤولين بارزين في الأمن القومي ووزيرا الدفاع والخارجية بحث عدة خيارات لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق. وأفاد المسؤول بأنه تم الاتفاق على عدة خيارات لطرحها على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قريبا.

    يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان القيادة  المركزية الأمريكية أنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية. بدورها حذرت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة من إثارة التوتر وارتكاب أي مغامرات خطيرة في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب. 

    في حديثه لـ «سبوتنيك» قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية د.طارق فهمي إن "إدارة ترامب تريد نقل رسالة  للإيرانيين قبل انتهاء مهامها بأن الخيار الأمريكي قائم ومستمر في التعامل مع الحالة الإيرانية وليس شرطا أن يكون ضربة عسكرية، وكل السيناريوهات واردة رغم أن هناك تحفظات من هيئة الأركان الأمريكية علي أي مسار عسكري في هذا التوقيت، كما أن الكونجرس لا يريد أي مواجهة عسكرية ولا الإيرانيون يريدونها وإذا حدثت ستكون خاطفة لكنها ستعطل كثيرا من الإجراءات".

    الحريري يغرد حول موعد تشكيل الحكومة في لبنان بعد رأس السنة، ويعلن تعثر اجتماعاته مع الرئاسة

    قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري إنه حريص هو والرئيس ميشال عون على تشكيل الحكومة، ونشر الحريري سلسلة تغريدات قال فيها إن "الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس، وإن التأخير يشكل ضغطا على البلد ومشددا على ضرورة أن يتم تشكيل الحكومة «بعد رأس السنة».

    وأكد الحرير أنه سيكون قادرا على وقف وقف الانهيار وسيتخذ لدي تشكيل الحكومة قرارات صعبة وسريعة ليعيد لبنان إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه».

    إلا أن رئيس الوزراء المكلف عاد بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء ليعلن تعثر إعلان تشكيل الحكومة، بسبب عراقيل و"تعقيدات وثقة مفقودة".

    كانت الرئاسة اتهمت الحريري بالعمل منفردا على اختيار وزراء الحكومة خاصة فيما تداولت وسائل إعلان أنه جري اختيار 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص لتشكيل الحكومة.  

    وفي حديثه لـ «سبوتنيك»، قال  الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد إن «الأجواء الإيجابية التي سادت قبل أيام تبددت بسرعة بسبب ضغوط الولايات المتحدة علي لبنان  لعدم تشكيل الحكومة حتي تقبل بترسيم الحدود مع إسرائيل، والخلافات بين الأحزاب السياسية حول التمسك بالحصص» كما أن "حدود الشراكة والتعاون بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية في تشكيل الوزارة تبدو غير واضحة " مؤكدا أن "عدم شعور الطبقة السياسية اللبنانية بالمسؤولية ازاء أزمات البلاد يعيق إيجاد مخارج  فعلية للأزمة ويعيق الحصول علي مساعدات دولية».

    بعد العقوبات تركيا تريد فتح صفحة جديدة مع أوروبا وأمريكا لكنها تعيد سفينة التنقيب إلى شرقي المتوسط

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن أنقرة تأمل في "فتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام الجديد.

    وأوضح أردوغان أنه لايري التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الأطراف بديلا عن الأواصر المتأصلة التي تربطه بالولايات المتحدة ، معربا أيضا عن أمله في «أن يخلّص الاتحاد الأوروبي نفسه من العمى الاستراتيجي الذي يباعد بينه وبين تركيا»، على حد تعبيره.

    يأتي ذلك بعد أيام فرض الولايات المتحدة عقوبات على أنقرة وموافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا بسبب التصعيد في شرق المتوسط  

    في الأثناء كشفت وسائل إعلام الأربعاء، عن عودة سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" إلى شرقي المتوسط، لمواصلة العمل وهو ما وصفته الخارجية  الخارجية الأمريكية "بالاستفزاز". 

    وفي حديثه إلى "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي طه عودة أوغلو إن "تصريحات أردوغان الأخيرة تصالحية، وتعبر عن رغبة لتحاشي الصدام مع بدء العام الجديد وتولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية. والأمر يحتاج لتفاعل من الأطراف الأخرى مثل الاتحاد الأوربي في ملف الغاز مثلاً، أو التوصل مع الجانب الأمريكي لصيغة توافقية في ملف إس 400 " مؤكدا أن "الملف الليبي في انتظار موقف تركي جديد يعزز ما حققته انقرة من إنجازات».

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