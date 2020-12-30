تسجيل
15:04 GMT30 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    مقتل شخص وإصابة ثلاثة جنود في عدوان إسرائيلي على سوريا..أول تدريبات عسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202012301047668835-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/

    موضوعات حلقة اليوم: مقتل شخص وإصابة ثلاثة جنود في ثان عدوان إسرائيلي على سوريا خلال أيام قليلة، ورسائل من غزة لإسرائيل مع أول تدريبات عسكرية للفصائل الفلسطينية، ووفد عراقي رفيع المستوى يزور طهران قبل موعد أول ذكرى لاغتيال سليماني والمهندس.

    مقتل شخص وإصابة ثلاثة جنود في ثان عدوان إسرائيلي على سوريا خلال أيام قليلة

    نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة جنود في "عدوان إسرائيلي" على ريف دمشق. وقالت الوكالة إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" بالصواريخ في سماء دمشق.
    وزادت وتيرة الهجمات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة حيث تسبب قصف اسرائيلي ليل الخميس الجمعة على منطقة مصياف في ريف حماة الغربي بمقتل ستة أشخاص بحسب عدة مصادر. 

    ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

    وقال الخبير العسكري السوري، اللواء يحيى سليمان، إن "محور المقاومة بأكمله مستهدف من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة". وأشار في تصريحات لراديو سبوتنيك، إلى أن "هذه المناوشات بين الحين والآخر لإرسال رسائل في كل الاتجاهات أولها للقوى المتعاونة داخل سوريا أننا لا زلنا موجودون وفاعلون".

    وأضاف: "بالنسبة للحجج التي يطرحونها باستهداف المراكز الإيرانية فحقيقة الأمر هذا غير صحيح فهم يراقبون أي تطور نوعي في الأسلحة أو وسائط الدفاع الجوي ويحاولون اختبار أسلحتهم والتعامل معها".

    ولفت إلى أن "الصواريخ جاءت من جهة الجولان وأحيانا من أماكن أخرى وفي كل مرة يجري صد كثير من الصواريخ لكن بعضها من الممكن أن يصل لبعض الأهداف".

    رسائل من غزة لإسرائيل مع أول تدريبات عسكرية للفصائل الفلسطينية

    في عرض عسكري نادر أطلقت مجموعة من الفصائل الفلسطينية صواريخ في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة في بداية ما وصفته بأنه أول تدريبات عسكرية مشتركة على الإطلاق بينما وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية العرض بأنه  استعراض للقوة نظمته إيران.

    وتدير حركة «حماس» الإسلامية قطاع غزة الذي يضم فصائل أخرى منها جماعة «الجهاد الإسلامي». وأُعلنت التدريبات باسم قيادة مشتركة شكلتها الفصائل في 2018. ووصفت الفصائل التدريبات بأنها تمثل اختبارا لمدى استعدادها لأي مواجهة في المستقبل مع إسرائيل.

    وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التدريبات نظمها مقاتلون مدعومون من إيران لإظهار المخاطر التي قد تواجهها إسرائيل إذا ما تعرضت إيران لهجوم أمريكي أو إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، إنه "لا علاقة لإيران بالتدريبات العسكرية التي تجريها الفصائل الفلسطينية ولن تكون من ضمن أهدافها لأن كل دولة لها أهدافها وإمكانياتها".

    وأوضح أن "المناورة كانت عسكرية للتأكيد على القرار للغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية ولجاهزية قوى المقاومة للتصدي لأي عدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

    واستكمل: "هي رسالة تحذيرية إلى الجانب الإسرائيلي بأن هذا ما لدى المقاومة وعليكم الحذر في حالة ارتكاب أي حماقة ضد قطاع غزة". وأشار إلى أن "المناورة جرت تحت أعين ورقابة الاحتلال الصهيوني عبر طائرات الاستطلاع وكل أدوات التجسس ولذلك كانت هناك تحذيرات لقادة الاحتلال بأن المقاومة قد تفعل أي خطوة ولكن المناورة دفاعية وليست هجومية".

    وفد عراقي رفيع المستوى يزور طهران قبل موعد أول ذكرى لاغتيال سليماني والمهندس

    قال حسن ناظم، وزير الثقافة العراقي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن الوفد العراقي الذي أرسل إلى طهران ناقش الوضع الأمني في العراق. وأشار ناظم إلى أن "هناك سلاحاً منفلتاً بحاجة إلى مفاوضات ونقاشات، والوفد المرسل إلى إيران ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد".

    وتأتي زيارة الوفد العراقي لطهران مع زيادة التوتر قبل أيام من ذكرى اغتيال قائد «فيلق القدس» السابق الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد. 

    وقال الكاتب والمحلل السياسي، باسل الكاظمي، إن "الهدف من زيارة الوفد العراقي إلى إيران يأتي في ذكرى مرور عام كامل على استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ولذلك بغداد متخوفة من أي هجمات مسلحة من بعض الفصائل ضد المصالح الأمريكية أو السفارة الأمريكية في العراق والقواعد".

    وأوضح أن "الوفد العراقي سينقل رسالة إلى طهران للحديث مع الفصائل المسلحة التابعة لها إضافة إلى المشاحنات الأخيرة بين الدولة والفصائل مع تهديدها للحكومة والسيد الكاظمي يريد أن يضع حدا لهذه المجاميع وهل هي تابعة لإيران أم انها عراقية حتى يتخذ كل التدابير بحقهم".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    إنفوجرافيك... 4 مفاجآت من واتسآب في 2021
    4 مفاجآت من واتسآب في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك