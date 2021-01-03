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    عالم سبوتنيك

    استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة وتظاهرات بالعراق تزامنا مع ذكرى اغتيال سليماني والمهندس

    عالم سبوتنيك
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    ناقشت حلقة "عالم سبوتنيك" عدد من القضايا العربية على رأسها استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي ودعوة الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق، والتشديدات الأمنية المكثفة في العاصمة العراقية بغداد التي تزامنت مع تظاهرات في ذكرى مقتل سليماني والمهندس، بالإضافة إلى إعلان البعثة الأممية في ليبيا تشكيل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسيِ.

    استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي و الاتحاد الأوروبي يدعو للتوصل لاتفاق

    تستأنف مصر والسودان وأثيوبيا، مفاوضات سد النهضة التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي حاليا بعد توقف لشهر كامل، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض التي لم تحرز أي تقدم حتى الآن.

    إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي أطراف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي، لإظهار رغبة سياسية في خوض محادثات بناءة، وإحراز تقدم نحو الاتفاق حول ملء السد وعمليات التشغيل ذات الصلة.

    وأضاف البيان أن استئناف المفاوضات "سيضمن تأمين سبل العيش المنتظرة لملايين من الناس الذين يقطنون حوض النيل، ويعتمدون على الاتفاق الذي ينبني على الثقة بين الدول، ويهيئ الظروف المواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي".

    استبعد عطية عيسوي المختص بالشأن الإفريقي، أن تتوصل المفاوضات التي دعا إليها الاتحاد الإفريقي بين اطراف سد النهضة إلى نتيجة ملموسة، وسط  التوتر القائم بين مصر وإثيوبيا من جهة وبين السودان واثيوبيا من جهة أخر.

    وأكد أن هذه التوترات  ستنعكس بالفعل على أي جولة مفاوضات قادمة، الأمر الذي سيقلل من جدواها، حتى تتهيأ أجواء أخرى أفضل للتفاوض، على حد قوله.

    وأضاف عيسوي أن السودان طالب بإشراك مفاوضين أفارقة في المفاوضات، ومنح أدوار أكبر لهم من مجرد المراقبة، غير أن إثيوبيا ترفض أن يرقي دورهم إلى وسيط، ليقتصر على إبداء ملاحظات غير ملزمة.

    تشديدات أمنية مكثفة بالعاصمة العراقية بغداد تزامنا مع تظاهرات في ذكرى مقتل سليماني والمهندس

    تشهد العاصمة العراقية بغداد حالة من الاستنفار والانتشار الأمني المكثف، إثر دعوات أطلقتها الفصائل المسلحة للتظاهر، الأحد 3 يناير كانون الأول، تزامنا مع الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

    وأعلنت قيادة الشرطة ببغداد، عن المباشرة بتأمين الحماية للمتظاهربن بالعاصمة في الذكرى الاولى لاغتيال  سليماني و المهندس، فيما تم إغلاق المنطقة الخضراء لمنع أي استهداف للسفارة الأمريكية أو المقار الدبلوماسية الأخرى.

    إلى ذلك، اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، جهات ودولا لم يسمها بمحاولة إدخال العراق قي "بوتقة التصعيد العسكري والأمني".

    في هذا الصدد، قال باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي إن رسائل هذه التظاهرات هي  رفض السياسة الأمريكية، وضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ ما صوت عليه البرلمان في مسألة خروج القوات الأجنبية، ورسالة ثالثة  لفعل شئ في مسألة اغتيال قاسم سليماني.

    وأشار الكاظمي إلى ان هذه التظاهرات تعبير عن السيادة العراقية التي تنتهك يوما بعد الآخر من أطراف كثيرة، كما أنها تعبير عن إسناد للحكومة لمجابهة هذه الانتهاكات للسيادة العراقية.

    البعثة الأممية في ليبيا تعلن تشكيل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي

    أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

    وأضافت في بيان أنه تقرر توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا، من أجل "ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق"، إضافة إلى "ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".

    وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية "محددة زمنيا بشكل صارم" وستكون مهمتها الرئيسية «مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقي".

    قال أحمد الروياتي الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي هو خطوة تبتغي بها البعثة الأممية قطع شوط في اتجاه السلطة التنفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات هذا العام

    وأشار الروياتي إلى أن الشواهد كلها تقول بنجاح هذه الخطوة خاصة بعد خروج العامل الدولي من المعادلة، إلى أن حالة الاحتراب لن تعود مرة أخرى حتى مع فشل عمل اللجنة الحالية لأن الخلاف يدور فقط حول نسب التمثيل، ومن ثم ففشلها سيعطل أجندات الأزمنة فقط .

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, مصر, العراق, قاسم سليماني, سدالنهضة
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