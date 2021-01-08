تسجيل
17:14 GMT08 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    ثالث هجوم إسرائيلي على مواقع سورية خلال 10 أيام... استئناف العلاقات التجارية بين قطر ودول المقاطعة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202101081047734587-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-/

    قال التلفزيون السوري إن إسرائيل هاجمت أهدافا في جنوب البلاد في ثالث هجوم من نوعه خلال حوالي عشرة أيام .

    وقال متحدث عسكري إن صواريخ حلقت فوق هضبة الجولان استهدفت عددا من المواقع وإن الدفاعات الجوية أسقطت عدة صواريخ، فيما أظهرت تغطية تلفزيونية مباشرة مبنى من عدة طوابق تشتعل فيه النيران.

    ونادرا ما تعلق إسرائيل على هذه الهجمات، غير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قال الشهر الماضي إن الضربات الصاروخية أبطأت ترسيخ وجود إيران في سوريا.

    وأضاف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية "ضربنا أكثر من 500 هدف هذا العام، على جميع الجبهات، بالإضافة إلى العديد من المهام السرية".

    قال علاء الأصفري، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا ليست لها علاقة بوجود إيراني عسكري، فهذا من قبيل الدعاية الإسرائيلية المفضوحة، لافتا إلى أن إسرائيل تريد أن تقول فقط من وراء هذا القصف أن لها يدًا طولى تضرب متى تريد وأين تريد.

    وأضاف الأصفري أن هناك علاقة واضحة بين القصف الإسرائيلي الأخير وبين التفجيرات الأخيرة لداعش في الصحراء السورية ويذهب ضحيتها عشرات الشهداء، وهو أمر يشير لتنسيق ما بين الجانبين الإسرائيلي والداعشي لإرباك جهود الجيش العربي السوري.

    وأشار الأصفري إلى أن الرد على هذا القصف معني به دمشق فقط وليس أي جانب آخر، وأن الرد يتمثل في تطوير الدفاعات الصاروخية السورية حتى يأتي وقت الرد المناسب.

    استئناف العلاقات التجارية بين قطر ودول المقاطعة خلال أسبوع مع تأجيل عودة العلاقات الدبلوماسية

    قالت الخطوط الجوية القطرية في تغريدة على تويتر إنها ستستأنف عددا من رحلاتها عبر المجال الجوي السعودي .

    وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده وافقت على تعليق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة والتعاون في مكافحة الإرهاب و"الأمن العابر للحدود الوطنية".

    من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدول المقاطعة لقطر قد تستأنف التجارة وحركة التنقل معها خلال أسبوع، لكنه أشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب مزيدا من الوقت لإعادة بناء الثقة نظرا لاستمرار وجود جوانب خلاف من بينها قضايا جيوسياسية مثل إيران وتركيا وجماعات الإسلام السياسي، التي تعتبرها بعض النظم العربية خطرا وجوديا.

    قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر د/علي الهيل إن قطر والسعودية اتفقتا على فتح الأجواء والحدود حيث هناك تغييرات إقليمية داخل دول مجلس التعاون الخليجي و كذلك تغييرات عربية ودولية أدت إلى اقتناع الدولتين بالتقارب وإنهاء الخلاف بينهما، ويبدو أن البداية بدولة قطر والسعودية حيث وجدت قطر أنه لا توجد أي تحفظات من قبل المملكة العربية السعودية بالرغم من أنها لم تتحدث بعد عن عودة السفراء، ولكن خلال هذين اليومين سيبدأ السعوديون والقطريون بالتدفق إلى كلتا الدولتين.

    وأضاف أن الإمارات والبحرين قد يشكلان حجر عثرة، فكلتا الدولتان لديها أسباب غير معلومة حتى الآن بالرغم من توقيعهما بشكل بروتوكولي ودبلوماسي على قمتي مجلس التعاون الخليجي و بيان قمة العلا، لكن الإمارات والبحرين يبدو أنهما ليستا راضيتين على هذا الاتفاق، وإن كانت تعتبر قطر أن التوافق مع السعودية هو الأهم.

    الإمارات تقول إن تركيا هي الشريك التجاري الأول لها وليس لديها أي عداء مع أنقرة

    قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن أبو ظبي هي "الشريك التجاري الأول" لأنقرة في الشرق الأوسط ، مضيفا أنه لا يوجد أي عداء تجاه تركيا".

    وأكد أن "مشكلة الإمارات الأساسية هي نظرة تركيا إلى دورها الاستراتيجي، فهي تريد أن تلعب دورا هاما في المنطقة وتوسيعه على حساب البلدان العربية".

     وقال قرقاش إن المشكلة الرئيسية فيما يخص تركيا وإيران هي التدخل في السيادة والمصالح العربية وإن رأب الصدع الخليجي سيعزز المزيد من "الاتفاق الجماعي بشأن القضايا الجيوستراتيجية" على الرغم من الاختلافات في النهج.

    وقال المحلل السياسي التركي د/ مصطفى أوغلو إن هناك تغييرات في كل مواقف الدول على المستوى التركي والعربي والخليجي، فاليوم عندما يكون هناك بداية للصلح وإغلاق ملف الخلافات ما بين قطر الشريك الأول لتركيا والمملكة العربية السعودية هذا سيجعل بقية الدول تقترب من هذا الاتفاق حيث تأتي تصريحات أنور قرقاش كبداية ومؤشرات قوية وجيدة بالنسبة لتركيا، فقد أشار إلى أمر مهم وحقيقي وهو أن أكثر الإستثمارات العربية متواجدة في تركيا وأولها الإمارات وحتى قطر، التي تعتبر شريك قوي لتركيا لا تزال الاستثمارات القطرية في تركيا متأخرة نوعا ما أقل من الإستثمارات الإماراتية.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..

    انظر أيضا:

    قطر: التطبيع مع إسرائيل قرار سيادي وننتظر دورنا بعد "خطوات"
    خبير سياسي: قطر تعتبر أن التقارب مع السعودية هو الأهم وهذا موقف الإمارات والبحرين
    الكلمات الدلالية:
    هجوم, إسرائيل, الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك... مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك