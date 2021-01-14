الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات... الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة

موضوعات حلقة برنامج اليوم: الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة؛ مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس؛ الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة بعد تعقد المفاوضات.

الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من تأجيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، ودعا العراقيين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية.

وقال المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر، حيدر الجابري، إن "هناك أصوات تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات من قبل الأحزاب و بعض مثيري الفتن، مطالبا الجميع بالتحلي بالحكمة لإنجاح هذه الانتخابات".

وأعلن الصدر تأييده لحملة رئيس الوزراء ضد الفاسدين، مشددا على ضرورة تكثيف هذه الحملة، و إحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإطلاع الرأي العام بنتائج هذه الحملة.

قال مستشار رئيس الجمهورية العراقي، إسماعيل الحديدي، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، ليس من مصلحة العراق لأن ذلك قد ينتج عنه العديد من المشكلات.

وأوضح أن هناك قوى سياسية تحاول تأجيل الانتخابات لأنها غير مهيأة لها، لافتا إلى أن الرئاسات الثلاث تؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها من خلال لقاءات مع مفوضية الانتخابات باعتبارها الجهة القادرة على انجاز الانتخابات فنيا.

وأوضح الحديدي أن تأجيل الانتخابات قد ينتج عنه فقدان الثقة من قبل المواطن العراقي، الذي قد يلجأ للتظاهر مجددا لأن الانتخابات كانت مطلبا جماهيريا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العراق.

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس

صوت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية كبيرة لصالح قرار لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، من أجل عزله من منصبه، وذلك بتهمة التحريض على التمرد في حصار الكونغرس الأسبوع الماضي.

وينص القرار الذي تم التصويت عليه، على أن تصرفات ترامب تتماشى مع الصيغة الدستورية "للجرائم والجنح الخطيرة" التي يمكن مساءلة الرئيس الأمريكي بسببها.

وانضم عشرة جمهوريين إلى 222 ديمقراطيا في التصويت لصالح مساءلة ترامب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

إلى ذلك، تتوافد قوات الحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تشهد إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، قبيل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الحالي.

في هذا السياق، قال المتخصص في الشؤون الأمريكية، أحمد سيد أحمد، إن "مجلس النواب هو المختص بتوجيه الاتهام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقوم بدور الإدعاء في الوقت نفسه".

وأضاف أن هدف الديمقراطيين من عزل ترامب قبل أيام من خروجه من البيت الأبيض، يتمثل في تسجيل التاريخ أن ترامب أول رئيس يتعرض مرتين لمحاولة عزله وتشويه صفحة ترامب ما يؤثر عليه مستقبلا.

وأشار إلى أن الهدف الثاني هو تصفية حسابات مع ترامب من قبل زعماء الديموقراطيين، وأيضا ممارسة الضغوط عليه حتى لا يتخذ أي قرارات يعتبرونها متهورة، وأيضا تعقبه بعد خروجه من الرئاسة حتى لا يتمكن من الترشح في انتخابات 2024".

الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة بعد تعقد المفاوضات

دخلت دولة الإمارات على خط أزمة سد النهضة، عبر لعب دور الوسيط لرأب الصدع بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن وفدا من وزارة الخارجية الإماراتية زار السودان، الأربعاء 13 يناير كانون الثاني في "إطار الجهود الاماراتية لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا و لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

ونقلت "سونا" عن مصادر لم تسمها أن "المبادرة الإماراتية لتقريب وجهات النظر بين الخرطوم ومصر وإثيوبيا، لم تأت بطلب من السودان".

في هذا السياق، قال رئيس منتدى شرق المتوسط للدراسات، محمد حامد، إن "التحرك الإماراتي في أزمة سد النهضة يمكن تفسيره بأنه بداية لمبادرة لحل ازمة سد النهضة".

ولفت إلى أن "الإمارات لو أرادت وضع بصمتها في ملف سد النهضة يجب أن يكون لها قدرة ومكانة لدى كل الأطراف خاصة الطرف الإثيوبي الذي يتجهز للملء الثاني في يوليو المقبل بينما يؤثر ذلك على السودان ومصر لأنه سيتم دون اتفاق ملء و تشغيل السد".

وشدد على أن "التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا يؤثر سلبا على منطقة القرن الإفريقي وإقليم حوض النيل بشكل عام.

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