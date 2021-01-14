تسجيل
15:11 GMT14 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات... الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202101141047797721-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/

    موضوعات حلقة برنامج اليوم: الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة؛ مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس؛ الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة بعد تعقد المفاوضات.

    الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة

    حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من تأجيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، ودعا العراقيين إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية. 

    وقال المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر، حيدر الجابري، إن "هناك أصوات تعلو لإلغاء أو تأجيل الانتخابات من قبل الأحزاب و بعض مثيري الفتن، مطالبا الجميع بالتحلي بالحكمة لإنجاح هذه الانتخابات". 

    وأعلن الصدر تأييده لحملة رئيس الوزراء ضد الفاسدين، مشددا على ضرورة تكثيف هذه الحملة، و إحالة كل الفاسدين إلى القضاء وإطلاع الرأي العام بنتائج هذه الحملة.

    قال مستشار رئيس الجمهورية العراقي، إسماعيل الحديدي، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، ليس من مصلحة العراق لأن ذلك قد ينتج عنه العديد من المشكلات.

    وأوضح أن هناك قوى سياسية تحاول تأجيل الانتخابات لأنها غير مهيأة لها، لافتا إلى أن الرئاسات الثلاث تؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها من خلال لقاءات مع مفوضية الانتخابات باعتبارها الجهة القادرة على انجاز الانتخابات فنيا. 

    وأوضح الحديدي أن تأجيل الانتخابات قد ينتج عنه فقدان الثقة من قبل المواطن العراقي، الذي قد يلجأ للتظاهر مجددا لأن الانتخابات كانت مطلبا جماهيريا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العراق.

    مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس

    صوت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية كبيرة لصالح قرار لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، من أجل عزله من منصبه، وذلك بتهمة التحريض على التمرد في حصار الكونغرس الأسبوع الماضي.

    وينص القرار الذي تم التصويت عليه، على أن تصرفات ترامب تتماشى مع الصيغة الدستورية "للجرائم والجنح الخطيرة" التي يمكن مساءلة الرئيس الأمريكي بسببها.

    وانضم عشرة جمهوريين إلى 222 ديمقراطيا في التصويت لصالح مساءلة ترامب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

    إلى ذلك، تتوافد قوات الحرس الوطني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التي تشهد إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة، قبيل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الحالي. 

    في هذا السياق، قال المتخصص في الشؤون الأمريكية، أحمد سيد أحمد، إن "مجلس النواب هو المختص بتوجيه الاتهام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقوم بدور الإدعاء في الوقت نفسه".

    وأضاف أن هدف الديمقراطيين من عزل ترامب قبل أيام من خروجه من البيت الأبيض، يتمثل في تسجيل التاريخ أن ترامب أول رئيس يتعرض مرتين لمحاولة عزله وتشويه صفحة ترامب ما يؤثر عليه مستقبلا.

    وأشار إلى أن الهدف الثاني هو تصفية حسابات مع ترامب من قبل زعماء الديموقراطيين، وأيضا ممارسة الضغوط عليه حتى لا يتخذ أي قرارات يعتبرونها متهورة، وأيضا تعقبه بعد خروجه من الرئاسة حتى لا يتمكن من الترشح في انتخابات 2024".

    الإمارات تسعى للوساطة في أزمة سد النهضة بعد تعقد المفاوضات

    دخلت دولة الإمارات على خط أزمة سد النهضة، عبر لعب دور الوسيط لرأب الصدع بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان.

    وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن وفدا من وزارة الخارجية الإماراتية زار السودان، الأربعاء 13 يناير كانون الثاني في "إطار الجهود الاماراتية  لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا و لكسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي". 

    ونقلت "سونا" عن مصادر لم تسمها أن "المبادرة  الإماراتية لتقريب وجهات النظر بين الخرطوم ومصر وإثيوبيا، لم تأت بطلب من السودان".

    في هذا السياق، قال رئيس منتدى شرق المتوسط للدراسات، محمد حامد، إن "التحرك الإماراتي في أزمة سد النهضة يمكن تفسيره بأنه بداية لمبادرة لحل ازمة سد النهضة". 

    ولفت إلى أن "الإمارات لو أرادت وضع بصمتها في ملف سد النهضة يجب أن يكون لها قدرة ومكانة لدى كل الأطراف خاصة الطرف الإثيوبي الذي يتجهز للملء الثاني في يوليو المقبل بينما يؤثر ذلك على السودان ومصر لأنه سيتم دون اتفاق ملء و تشغيل السد".

    وشدد على أن "التوتر الحاصل بين السودان وإثيوبيا يؤثر سلبا على منطقة القرن الإفريقي وإقليم حوض النيل بشكل عام. 

    استمعوا إلى المزيد على «عالم سبوتنيك»…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    برج أوستانكينو للبث التلفزيوني في موسكو مغطى بطبقة من الجليد، 13 يناير 2021
    25 تحت الصفر... متى يصل الصقيع إلى ذروته في موسكو
    موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة
    موسكو تغرق في الثلوج الكثيفة
    تعديلات نظام الحكم في سلطنة عمان
    تعديلات نظام الحكم في سلطنة عمان
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك