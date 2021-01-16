روسيا تبدأ الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة... تحديد موعد الانتخابات الفلسطينية

الموضوعات : روسيا تبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة.. الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل.. أنقرة تؤكد أنها ستتعامل بالمثل مع أي خطوات إيجابية من مصر والإمارات.

روسيا تبدأ إجراءات الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، بدء إجراءات الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، بسبب عدم إحراز تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار المعاهدة.

وأوضحت في بيان أنه : "نظرا لعدم إحراز أي تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار عمل المعاهدة ضمن الشروط الجديدة، فإن وزارة الخارجية الروسية مخولة بالإعلان عن بدء الإجراءات المحلية (الداخلية) لانسحاب روسيا الاتحادية من معاهدة الأجواء المفتوحة".

ويأتي هذا الإجراء الروسي، بعد مرور أشهر على إعلان أمريكا انسحابها رسميا من المعاهدة التي تُعد واحدة من عدة اتفاقيات دولية انسحبت منها واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي سليم علي، إن :"روسيا تتعامل بالدرجة الأولي مع الإتفاقيات بين الحكومات، معتبرا ان القرار الروسي طبيعي لأن واشنطن هي التي انسحبت من الإتفاقية أولا".

لكن على جانب آخر، قال المحلل السياسي الروسي، إن الولايات المتحدة وروسيا لديهم إتفاق ورؤية واضحة لآليات العمل والتعاون المستقبلي، معتبرا أن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من الإستقرار ومزيد من العمل الدبلوماسي والتخفيف من الإضطرابات.

الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة بتاريخ 22 مايو / أيارالمقبل، فيما حدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ 31 يوليو / حزيران القادم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يتم اعتبار انتخابات المجلس التشريعي بمثابة المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس بتاريخ أقصاه 31 آب / أغسطس المقبل، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الداخلية في فلسطين.

ووجه الرئيس الفلسطيني، لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في القدس وجميع المحافظات الفلسطينية، والبدء بحوار وطني "يركز على آليات هذه العملية"، بحسب الوكالة.

في هذا السياق، اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية و عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، قرار الرئيس محمود عباس :

"تحديد موعد الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل، أنه يحقق المصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

وقال إن هذه التجربة تكللت لأول مرة بخارطة طريق، ربطت ما بين البدء في العملية الإنتخابية والديمقراطية والإستناد لصناديق الإقتراع لإنهاء الإنقسام، وما بين الشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين".

أنقرة تؤكد أنها ستتعامل بالمثل مع أي خطوات إيجابية من مصر والإمارات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن استعداد أنقرة لتحسين العلاقات مع مصر والإمارات على أساس متبادل.

وأضاف أنه : "إذا اتخذ ت القاهرة و أبوظبي خطوات صادقة وملموسة وبناءة، فإن أنقرة سترد عليهم إيجابا أيضا".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الإمارات، ذكر الوزير أن تركيا تلقت "رسائل إيجابية" من الإمارات لكنها ترغب في رؤية خطوات إيجابية أيضا.

أما بخصوص مصر، فصرح تشاووش أوغلو بأن أنقرة والقاهرة اتخذتا بعض الخطوات الإيجابية تجاه بعضهما البعض، مضيفا: أن " هناك إمكانيبة لمعالجة الوضع من خلال مثل هذه الإجراءات الرامية لتعزيز الثقة المتبادلة".

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان، إن

:"تركيا لمحت منذ سنتين إلى ضرورة عودة العلاقات بين دول الخليج ومصر مع تركيا إلى طبيعتها مرة أخرى وخاصةً مصر والإمارات".

وأشار إلى أن تطبيع علاقات دول الخليج ومصر مع قطر وعودة العلاقات لطبيعتها قد يفسح المجال لتحسين العلاقات بين تركيا وهذه الدول أيضاً.

وأضاف أن العلاقات بين مصر وتركيا ستعود إلى نصابها وطبيعتها، ولكن تدريجياً من خلال عدة خطوات، فهناك عودة بالفعل لتحسين العلاقات بين دول الخليج ومصر مع تركيا ولكن قد تكون بخطوات مدروسة ومحسوبة.