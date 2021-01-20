مناورات الجيش الإيراني قرب مدخل الخليج... بوريل يدعو لتجنب المزيد من العنف في دارفور

الموضوعات: الأمم المتحدة تعلن اتفاق الفرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات؛ الجيش الإيراني يبدأ تدريبات قرب مدخل الخليج في آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الأمم المتحدة تعلن اتفاق الفرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات

اتفق الليبيون المشاركون في عملية سلام ترعاها الأمم المتحدة على آلية لاختيار حكومة جديدة مؤقتة للإشراف على فترة مؤقتة تتضمن الانتخابات المقررة هذا العام. يأتي ذلك بعد مفاوضات دامت لأسابيع خلال حوار سياسي بدأ في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني وشارك فيه 75 ليبيا اختارتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

والاتفاق يعني أن مجموعة العمل سوف تبدأ في ترشيح واختيار حكومة موحدة للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول وهي عملية تخيم عليها احتمالات الخلافات مجددا.

وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين فصائل متحاربة شكلت حكومتين إحداهما في الغرب والأخرى في الشرق.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، إن "اتفاق أعضاء الحوار السياسي الليبي على آلية لاختيار السلطة التنفيذية على أساس القوائم يعد الشكل المناسب بما يضمن مشاركة الجميع لكن ربما ترفضها بعض الأطراف».

وأشار إلى "ضرورة التركيز على مسألة الحل السياسي والنظر إلى أن هذه الحكومة مؤقتة لاستكمال باقي الاستحقاقات بما فيها الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام الجاري فبالتالي هذه الحلول وجوبية لمسألة المسار السياسي ولكن المسار الأمني والعسكري أيضا والذي يشهد بعض التقدمات مهم ويتخلل كل هذا روح تفاؤلية نتيجة ما حصل في اجتماعات جنيف والتصويت على آلية الترشيح".

الجيش الإيراني يبدأ تدريبات قرب مدخل الخليج في آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مع آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت قوات خاصة وقوات مظلات تابعة للجيش الإيراني تدريبات قرب مدخل الخليج.

وقال الجنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي "تظهر المناورات الحربية الأخيرة للأعداء استعداد الشعب الإيراني للدفاع عن استقلاله وسلامة أراضيه". كان الحرس الثوري قد أطلق الأسبوع الماضي صواريخ باليستية طويلة المدى على سفن حربية لعدو وهمي في المحيط الهندي واختبر طائرات مسيرة محلية الصنع في منطقة صحراء وسط إيران.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد قال إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها الشديد به.

قال الكاتب الصحفي الإيراني، محمد غروي، إن "إيران ترسل عدة رسائل لأطراف مختلفة من خلال تدريبات الجيش قرب مدخل الخليج".

وبيّن أنها "ليست فقط رسالة إلى ترامب الذي يغادر البيت الأبيض إنما أيضا للرئيس الجديد جو بايدن بأن إيران التي لم يستطع ترامب بأشد العقوبات فرض شروطه عليها وأيضا لو أراد استكمال مسيرة ترامب من خلال العقوبات والتهديدات فإنه لن يستطيع أخذ ما يريد بهذه الطريقة".

وأضاف: "أيضا هناك رسائل إلى أطراف أخرى كانت دائما تصطاد في الماء العكر تجاه إيران وكانت تريد خلق حرب في هذه المنطقة من خلال توجيه اتهامات وتهديدات لإيران وهما السعودية وإسرائيل اللذان بات لديهما حلف واحد بالاشتراك مع الإمارات والبحرين وهذه الرسائل لعدم إدخال المنطقة في حرب جديدة وأن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي".

وأوضح أن "بايدن يريد العودة المشروطة إلى الاتفاق بإدخال بنود جديدة هي نفسها التي كان يطرحها ترامب وهما البند الصاروخي وكذلك ما يسمى نفوذ إيران في المنطقة وهو ما لا تقبله طهران".

بوريل يدعو لتجنب المزيد من العنف في دارفور بعد مقتل وإصابة المئات

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى العمل على تجنب مزيد من أعمال العنف في غرب وجنوب إقليم دارفور في السودان. وحث بوريل على تقديم المسؤولين عما حدث إلى العدالة،

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذى شنته ميليشيات مسلحة على مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بغربى السودان إلى 159 قتيلا و202 جريح. وذلك بحسب لجنة أطباء ولاية غرب دارفور. وتشهد ولايتا غرب وجنوب دارفور اشتباكات بين مكونات قبلية ، مما دفع الحكومة المركزية إلى إرسال تعزيزات عسكرية للولايتين. وأكدت الحكومة السودانية مسؤوليتها عن حماية المدنيين وتوفير الأمن بإقليم دارفور.

ويزيد تصاعد العنف من المخاوف المتعلقة برحيل قوات حفظ السلام الدولية التي أوقفت دورياتها في دارفور أول يناير كانون الثاني قبيل انسحابها الكامل واستبدالها بقوات سودانية.

وقال عضو الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، نور الدين إسحاق محمود، إن "ما حدث في مدينة الجنينة غرب دارفور بين العرب والمساليت جاء نتيجة لغياب الأمن وعدم اهتمام الحكومة ما نتج عنه اشتعال معركة طاحنة دارت رحاها داخل معسكر الكرينديق 1 و 2 مما تسبب في دمار كامل للمعسكر".

وأكد في تصريحاته لراديو «سبوتنيك» سقوط أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى في هذه المنطقة وحدها"، مشيرا إلى نزوح الكثير من العائلات إلى مدينة الجنينة في ظروف مناخية صعبة للغاية دون توفير المستلزمات الأولية لهم من غذاء وماء وغطاء".

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