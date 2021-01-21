مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر... تفاهمات تركية مع العراق ضد حزب العمال الكردستاني

الموضوعات: مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر استجابة لقرارت المصالحة والدوحة تتعهد بعدم التدخل في شؤون القاهرة، وتركيا تعلن عن تفاهمات مع العراق ضد حزب العمال الكردستاني وأطراف تركية تتوقع عملية أمنية مشتركة، والأطراف الليبية تتفق على استفتاء دستوري يسبق الانتخابات واستنئاف مفاوضات بوزنيقة الجمعة.

مصر تستأنف العلاقات الدبلوماسية مع قطر استجابة لقرارت المصالحة والدوحة تتعهد بعدم التدخل في شؤون القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن مصر وقطر اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وذلك في أعقاب اتفاق المصالحة الذي وقع قبل أسابيع في السعودية.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في وزارة الخارجية القطرية تعهد الدوحة لمصر بعدم التدخل في شؤون مصر الداخلية، وبتغيير توجه قناة تلفزيون "الجزيرة" القطرية ووسائل إعلام حكومية أخرى تجاه القاهرة فضلا عن التعاون الاقتصادي عقد سلسلة اجتماعات حول القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة "الإخوان المسلمين".

ووفق المصدر اتفق المسؤولين من البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون "تحت الاختبار".

في حديثه لـ «سبوتنيك»، قال مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية السفير أشرف حربي إن "لجانا تم تشكيلها من الطرفين ومن المقرر أن تضع محددات للعلاقات المستقبلية بين الدولتين بما يراعي ظروف كل منهما، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية التي ستشكل ستأخذ بعين الاعتبار ملف جماعة الإخوان المسلمين الذي يمثل قضية شائكة وسيكون هناك تفاهمات وتقريب لوجهات النظر بهذا الخصوص».

تركيا تعلن عن تفاهمات مع العراق ضد حزب العمال الكردستاني وأطراف تركية تتوقع عملية أمنية مشتركة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأربعاء، التوصل إلى تفاهمات مع العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الدفاع العراقي بمقر القنصلية التركية في أربيل يوم الأربعاء أجرى فيها تقييماً لزيارته إلى العراق التي استمرت ثلاثة أيام.

و نقلت وسائل إعلام عن مصار تركيا توقعات بتنفيذ عملية مشتركة بين أنقرة وبغداد وإدارة إقليم كردستان في النصف الثاني من مارس آذار المقبل تستهدف قواعد الحزب في شمال العراق.

وبحسب المصدر تتضمن الخطة التركية ثلاثة محاور تبدأ بتحجيم نفوذ حزب العمال الكردستاني في سنجار ثم الانتقال بعدها إلى نشاطاته العسكرية في سوريا يليها إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في هذه المناطق.

وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال الكاتب والمحلل السياسي المحلل السياسي، كفاح محمود إن "هناك تسريبات صدرت من جهات مهمة مقربة من الإدارة التركية بأنه إذا فشلت الحكومة العراقية في اخراج حزب العمال الكردستاني من منطقة سنجار فستقوم أنقرة بإنشاء قاعدة عسكرية شبيهه بقاعدة بعشيقة التي أنشأوها بالقرب من الموصل". مشيرا إلى أن "هناك توجها من قبل بغداد وأربيل لمحاولة اقناع حزب العمال إما بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد الأتراك انطلاقا من الأراضي العراقية أو اخلاء هذه المناطق ، وهذا ما تعمل عليه الأطراف الثلاثة بغداد وأربيل وأنقرة وهو ما اتضح خلال اللقاءات الأخيرة».

الأطراف الليبية تتفق على استفتاء دستوري يسبق الانتخابات واستنئاف مفاوضات بوزنيقة الجمعة

اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مصر برعاية بعثة الأمم المتحدة الأربعاء على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية.

ويمهد هذا الاتفاق لوضع الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ويأتي اتّفاق الأربعاء غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.

هذا ويستأنف ممثلون عن الأطراف الليبية الجمعة مباحثاتهم في ضاحية بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط للتفاوض حول تقاسم المناصب السيادية.

وفي حديثه إلى "سبوتنيك" قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، "إن الاجتماعات التي نتج عنها الاتفاق حول وضع آلية دستورية تستند عليها الانتخابات العامة القادمة خطوة متقدمة، إلا أن المسودة معيبة ولا ترتقي لطموحات الشعب الليبي والكرة الآن في ملعب الشعب الليبي يرفضها أو يقبلها" مشيرا إلي أن "هناك تحديات كبيرة تواجه المفوضية اللجنة العليا للانتخابات في طرح المسودة للاستفتاء .وتوجد دول لها مصالح لتمرير هذه المسودة».

من جانبه قال، رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان، إن "اتفاق اللجنة الدستورية كارثي ومعيب ويهدف لسيطرة "الإخوان" على ليبيا، مؤكدا أن مشروع الدستور سبق أن رُفض من الشعب الليبي أساسا"، كما انتقد اجتماعات بوزنيقة متسائلا "كيف يجتمع البرلمان بالمجلس الأعلى للدولة الذي لا يعترف به معتبرا ذلك خلطا للأوراق».

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