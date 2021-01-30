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    عالم سبوتنيك

    بوتين يوقع على تمديد معاهدة "ستارت3".. عون يدعو للتحقيق في أحداث طرابلس.. الرئيس الفرنسي يزور لبنان

    عالم سبوتنيك
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    بوتين يوقع وثيقة تمديد معاهدة "ستارت" لمدة 5 سنوات

    وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، المعروفة بمعاهدة "ستارت 3" المبرمة بين البلدين في أبريل نيسان 2010.

    وأكد الكرملين أن تمديد معاهدة "ستارت" يلبي المصالح القومية لروسيا الاتحادية ويسمح بالحفاظ على الشفافية والقدرة على التنبؤ في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم، فضلاً عن التأثير الإيجابي على الوضع الدولي وتعزيز عملية نزع السلاح النووي".

    في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي تيمور دويدار، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رأى أن تمديد اتفاقية "ستارت 3"، وهذا التوازن الاستراتيجي يصب في صالح الولايات المتحدة الآن.

    لكنه لفت إلى أن موسكو لا تري أي بوادر إيجابية من واشنطن لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، معتبرا أن الموقف الأمريكي يأخذ في الاعتبار مصلحته فقط دون النظر إلى مصالح الشركاء.

    وأكد دويدار أنه "لا توجد بادرة لإعادة النظر باتفاقية السماوات المفتوحة وهو ما سيضطر روسيا إلى الرد بابتكار منظومات حديثة"، على حد قوله.

    الرئيس اللبناني يدعو للتحقيق في أحداث طرابلس، وماكرون يعتزم زيارة للبنان للمرة الثالثة

    دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى التحقيق في ملابسات أحداث العنف التي وقعت على خلفية التظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس شمال البلاد.

    يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه القيام بزيارة ثالثة إلى لبنان لمحاولة رسم خطة إنقاذ وإصلاحات سياسية واقتصادية.

    و شدد عون خلال لقائه وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، على ضرورة ملاحقة الفاعلين الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين السلميين وقاموا بأعمال تخريبية في المدينة.

    إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا حلول أخرى متاحة لأزمة لبنان غير الخطة الفرنسية، مشيرا إلى أنه سيفعل كل ما باستطاعته للمساعدة في تأليف حكومة، حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات، على حد قوله.

    في هذا الصدد، قال نائب رئيس حزب الاتحاد أحمد مرعي إن المبادرة الفرنسية ما زالت عاجزة عن معالجة الأزمة اللبنانية، رغم محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تذليل بعض العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة  اللبنانية.

    وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن "المبادرة الفرنسية لن تنجح إذا لم تأخذ الرئاسة الفرنسية  طبيعة الواقع الوطني اللبناني وحاجة اللبنانيين من التخلص من النظام الطائفي السائد حاليا في لبنان".

    نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو لخروج كل القوات الأجنبية من البلاد

    أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد المعيتيق، على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

    و حول ما إذا كان هذا الموقف يشمل القوات التركية في ليبيا، أوضح معيتيق أن "هناك اتفاقا بين تركيا وحكومة الوفاق، لافتا إلى أن بنود الاتفاق مع تركيا في هذا الصدد واضحة وصريحة".

    إلى ذلك دعا مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا، مشددا على أن الليبيين برهنوا بالفعل أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن هم تُركوا لحالهم"، على حد قوله. 

    في هذا السياق، قال الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل الرملي، إن "التسوية السياسية في ليبيا غير واضحة المعالم، وأنها قد أفرغت من محتواها ما بين اجتماعات جنيف والغردقة وبوزنيقه وغيرها.

    و اشار إلى أن هناك إشكاليات تتعلق بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، حيث أن هناك قواعد عسكرية لتدريب القوات، وهو حق سيادي للدولة الليبية" على حد قوله.

     وأكد الرملي أن الحديث عن خروج القوات من ليبيا يجب معه أن "يتم تحديد القوات المقصودة ، وألا يكون الهدف منه هو تقوية طرف ضد آخر أو إخراج دول على حساب ادخال دول أخرى، على حد قوله.

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, فرنسا, روسيا
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