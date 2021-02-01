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    عالم سبوتنيك

    الغنوشي يطالب باعتماد نظام برلماني كامل لحكم تونس... حمدوك يتسلم اليوم الترشيحات للحكومة الجديدة

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات الحلقة: زعيم حركة النهضة يطالب بتغيير نظام الحكم في تونس لنظام برلماني كامل، وبعد تهديد البرهان بتشكيل حكومة طوارئ...شركاء الحكم في السودان يقدمون ترشيحاتهم للحكومة الجديدة، والبرلمان البحريني يقول إن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بخصوص المصالحة.

    زعيم حركة النهضة يطالب بتغيير نظام الحكم في تونس لنظام برلماني كامل 

    اقترح رئيس البرلمان التونسي، وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، تغيير نظام الحكم وتبني نظام برلماني بالكامل، وذلك على خلفية الأزمة السياسية المحتدمة التي تعيشها البلاد بسبب التعديل الوزاري الأخير.

    جاء ذلك على خلفية امتناع الرئيس التونسي قيس سعيد، عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.

    واعتبر الغنوشي أن "اعتقاد الرئيس بأن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر، يعكس إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني"، داعيا إلى اعتماد نظام برلماني خالص للحد من التوترات مع رئاسة الجمهورية.

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي عبد الرؤوف بالي، إن تصريحات رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لاعتماد نظام برلماني كامل بتونس، ردا على امتناع الرئيس التونسي قيس سعيد قبول وزراء بالتعديل الحكومي، من شأنه ان يدفع الصراع السياسي في تونس لمزيد من التصعيد.

    وأعرب عن اعتقاده أن "نهاية أزمة الحكومة قد تكون بمباشرة الوزراء عملهم دون أداء اليمين، أو قد يفوض رئيس الجمهورية صلاحياته لوقت وجيز لرئيس الحكومة للإشراف على أداء اليمين، لافتا إلى أن هذا السيناريو مستبعد لعدم التوافق بين الجانبين".

    بعد تهديد البرهان بتشكيل حكومة طوارئ... شركاء الحكم في السودان يقدمون ترشيحاتهم للحكومة الجديدة

    اتفق مجلس شركاء المرحلة الانتقالية السودانية، على تسليم قائمة مرشحيهم لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الاثنين 1 فبراير/ شباط.

    جاء ذلك بعد تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بتشكيل حكومة طوارئ، بسبب ما أسماه "تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية" في تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة، المقرر إعلانها في الرابع من فبراير/ شباط.

    إلى ذلك انتقد عدد من الأحزاب السياسية التشكيل الوزاري المرتقب، بسبب ما وصفوه بسيطرة أحزاب محدودة داخل ائتلاف "قوى الحرية والتغيير" الحاكم في السودان على مفاصله.

    في هذا الصدد، رجح المحلل السياسي السوداني ضياء الدين البلال، تأجيل الإعلان عن الحكومة السودانية الجديدة بسبب كثير من التعقيدات المتعلقة بالاختلافات والصراعات داخل المكونات السودانية، خصوصا الجبهة الثورية وقوي الحرية والتغيير.

     وقال إن "هنالك معلومات متضاربة حول القوائم المقدمة من قوي الحرية والتغيير ومن قبل الأحزاب السياسية لرئيس الوزراء لتشكيل لحكومة القادم".

     وحول إمكانية الاعلان عن الحكومة في موعدها المحدد أكد بلال خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن "كل الاحتمالات واردة، مرجحا تأجيل الاعلان عن الحكومة بسبب التعقيدات المتعددة".

    البرلمان البحريني يقول إن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بخصوص المصالحة

    أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني، المهندس محمد السيسي البوعينين، أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته في اتفاق العلا بعد.

    وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إن "الجانب القطري لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق المصالحة الخليجية الذي تم اقراره في قمة في العلا بالسعودية".

    وقال إن في مقدمة الالتزامات التي يجب للجانب القطري تنفيذها، إصلاح الأضرار للبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي وصولا للتكامل الخليجي المنشود".

    في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر د. علي الهيل، إن "البحرين تحاول من خلال تصريحاتها تخريب المصالحة القطرية السعودية، وذلك بتحريض من جهة داخل المنظومة الخليجية، مؤكدا أن ما يهم القطريين هو المصالحة القطرية السعودية".

    واستنكر الهيل تصريحات وزير الخارجية البحريني، التي  قال فيها إن قطر لم تستجب للدعوة البحرينية بإرسال وفد إلى المنامة لمناقشة القضايا العالقة، مؤكدا أنه لا توجد قضايا عالقة بين الطرفين.

    استمعوا إلى المزيد في حلقة برنامج "عالم سبوتنيك"...

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