السعودية ترحب رغم قرار بايدن بوقف الدعم عنها في حرب اليمن..مقدمات حرب بين إثيوبيا والسودان

موضوعات حلقة برنامج اليوم: السعودية ترحب ببيان بايدن رغم قراره بوقف دعم الولايات المتحدة عنها في حرب اليمن؛ مقدمات حرب بين إثيوبيا والسودان مع إعلان صد هجوم لقوات إثيوبية؛ وكالة تفيد بوجود تحركات سرية لتحسين العلاقات بين تركيا والسعودية.

السعودية ترحب ببيان بايدن رغم قراره بوقف دعم الولايات المتحدة عنها في حرب اليمن

رحبت المملكة العربية السعودية بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها. وأكدت المملكة على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحيبها بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن قائلا إن هذه الحرب يجب "أن تنتهي" لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

اعتبر المحلل السياسي والخبير العسكري، حسن ظافر الشهري، أن ترحيب السعودية بما جاء في بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن والتزامه بالتعاون معها للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها "ترجمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وقال إن "موقف السعودية ثابت من قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض في دعم التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وأزمات المنطقة وكانت السعودية سباقة فيما يخص اليمن لتعزيز فرص السلام ووقف إطلاق النار بشكل أحادي اعتمادا على ركائزه الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية – مخرجات الحوار الوطني – والقرار الدولي 2216) والمطالب تجاه إيران وهذا ما نسعى لتطبيقه ولا نقبل بغير ذلك".

وأضاف: "جهود المملكة في كبح معاناة الشعب اليمني واضحة والعالم استفاد كثيرا من حرب المملكة على الإرهاب". ويرى الشهري أن "سبل الدعم التي تتلقاها السعودية من الولايات المتحدة في اليمن محدود في الدعم اللوجستي والاستخباراتي طيلة العامين الماضيين وربما يكون وقتيا لمزيد من المراجعات وانتظار ردة فعل طهران في مدى استجابتها للتعاون في جعل المنطقة مستقرة".

مقدمات حرب بين إثيوبيا والسودان مع إعلان صد هجوم لقوات إثيوبية

نقلت صحيفة "السوداني"، عن شهود عيان، أن قوات إثيوبية هاجمت الجيش السوداني، الذي رد عليها.وقالت الأنباء إن قوات إثيوبية هاجمت الجيش السوداني، ورد الأخير على الهجوم، وفرض سيطرته بالتقدُّم داخل الأراضي السودانية وتمكّن من استرداد عدد من المشاريع الزراعية، فيما قتل جندي سوداني.

وتجددت الاشتباكات بمنطقة الفشقة الصغرى على الحدود السودانية الإثيوبية، مما أودى بحياة جندي سوداني وعدد من الجنود الإثيوبيين.

وشهدت المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها. وتطالب الخرطوم إثيوبيا بسحب قواتها من مواقع لا تزال تسيطر عليها، في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند، وفق ما تؤكد السلطات السودانية، وذلك التزاماً بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني طلال إسماعيل في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" إن الجيش السوداني مازال يواصل إنفتاحه على طول الأراضي المتاخمة للحدود مع إثيوبيا في منطقة الفشقة الصغرى وهى منطقة غنية بالموارد الزراعية بالرغم من أن الجانب الإثيوبي لديه بعض التمركزات داخل نقاط سودانية تحديداً في مناطق داخلية معينة لم تستردها القوات المسلحة السودانية بعد من أيدي القوات الإثيوبية، ولكنها تمارس جميع مهامها وسيطرتها على الأراضي السودانية التي تدعي إثيوبيا أنها ملك لها، وربما هذا يؤدي إلى مناوشات عسكرية وتوترات بين البلدين".

وأشار إسماعيل إلى أن "القوات الإثيوبية التي هاجمت الجيش السوداني في منطقة الفشقة عبارة عن عصابات كانت تقوم بعمليات النهب خلال موسم الزراعة والحصاد داخل الأراضي السودانية، لكنها تطورت بمرور الوقت إلى ميليشيات منظمة أو مجموعات شبه عسكرية تحقق مصالح إثيوبيا وأخذت وضعية الحماية للجانب الإثيوبي وتقوم بحماية المصالح الزراعية لجماعات الأمهرة".

وكالة تقول إنه توجد تحركات سرية لتحسين العلاقات بين تركيا والسعودية

قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن الإمارات والسعودية تدرسان إقامة علاقات أفضل مع تركيا يمكن أن تفيد التجارة والأمن في المنطقة. وأشارت الوكالة الى أن هذه التحركات تعتمد على موافقة تركيا على التخلي عن دعم جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الدول العربية بينها السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر.

يأتي ذلك بعد أن توصلت قطر إلى اتفاق أنهت من خلال قطع العلاقات بينها وبين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطر حليف وثيق مع تركيا.

قال مدير مركز "أورسام" لدراسات الشرق الأوسط، أحمد أويصال، إن "العلاقات التركية السعودية طبيعية لكنها تدهورت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والآن في عودتها لتحسن جزئي".

وأوضح أن "عودة العلاقات شيء إيجابي لأن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من الصراعات والأزمات وكذلك تركيا تريد علاقات طيبة مع دول الجوار بما فيهم السعودية وإيران".

وأشار إلى أن "تركيا لا تدعم جماعة الإخوان بل تقدم لهم ملجأ بعدما هربوا إليها ولا تريد إعادتهم مرة أخرى مثل الدول الأوروبية الأخرى."

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